Трамп: У США полностью готов военный ответ на действия КНДР

Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова к ответу на "неразумные" действия КНДР.— написал Трамп в Twitter ., передает РИА Новости В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что если Пхеньян собирается продолжать эскалацию ядерной угрозы, то «будет встречен огнем и яростью». В ответ КНДР объявила о разработке плана, согласно которому будет атакована американская база Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.Американский сенатор Линдси Грэм назвал два сценария, при которых может начаться война США и КНДР, отметив, что президент страны Дональд Трамп «обозначил красную линию» для Пхеньяна, которую нельзя переходить.