17:28 11 августа

Трамп: У США полностью готов военный ответ на действия КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова к ответу на "неразумные" действия КНДР.

Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!
— написал Трамп в Twitter., передает РИА Новости

Трамп: У США полностью готов военный ответ на действия КНДР



В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что если Пхеньян собирается продолжать эскалацию ядерной угрозы, то «будет встречен огнем и яростью». В ответ КНДР объявила о разработке плана, согласно которому будет атакована американская база Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

Американский сенатор Линдси Грэм назвал два сценария, при которых может начаться война США и КНДР, отметив, что президент страны Дональд Трамп «обозначил красную линию» для Пхеньяна, которую нельзя переходить.

Использованы фотографии: © AP Photo / Evan Vucci
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Комментарии 47

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  1. De Laert Сегодня, 15:53
    Начну ка я копать бункер на даче :)))
    De Laert
    1. Тралл Сегодня, 15:56
      Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно.

      А если КНДР будет действовать разумно? Что, снова тупик? smile
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 16:04
        Цитата: Тралл

        А если КНДР будет действовать разумно? Что, снова тупик? smile

        Или грибы начнут расти! ПодКНДРовики:
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 16:22
          Иванка , милая, отбери пожалуйста у папочки ноутбук. Всем миром просим. ..нет не просим ...слёзно умоляем...папику плохо, папик моросит. Да и ещё. Найди ему хорошего психиатра. wassat
          Чёрный
        2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 16:31
          Мерикосы меня, в последнее время ещё ниразу не разочаровали, как были полоумными ребятами, так неизменно остаются. Только вот любопытство терзает... А есть ли на ихней территории кто нибудь с нормальными мозгами, или просто не принято у них таких в правительство пускать?
          товарищ ШУХЕР
          1. Б.Т.В. Сегодня, 16:37
            Цитата: товарищ ШУХЕР
            А есть ли на ихней территории кто нибудь с нормальными мозгами, или просто не принято у них таких в правительство пускать?


            Откуда у них будут нормальные мозги, если более 70% населения сидит на опий содержащих обезболивающих?!
            Б.Т.В.
    2. Маз Сегодня, 16:00
      Трамп говорит то что нужно знать плебсу его электората в этот момент времени. Троллит мир и КНДР. Шоб боялись. Вспомните как вмазал трамп томагавками США по Сирии - молчал до последнего, и только после удара клюв раскрыл и начал кукарекать шо он крутой презик. Щупает словесно ситуацию хитрован.
      Маз
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:04
        Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!

        А у Ким Чен Ына военные решения полностью готовы на тот случай, если США будут действовать неразумно. Он надеется, что Трамп найдёт другой путь. Ну и кто кого?
        СРЦ П-15
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:15
          Не понтуйся Дональд..! Ты не на конкурсе красоты по выборам мисс Мира! КНДР это не страна , а мощное боевое соединение и все у них готово уже в случае чего , там у них давно уже военное положение и полная боевая готовность всего населения! Они ждут ..
          ОТДЕЛ
          1. Станислав Сегодня, 16:32
            Цитата: ОТДЕЛ
            Не понтуйся Дональд..! Ты не на конкурсе красоты
            Но привычка иметь бакшиш с шоу осталась, а он теперь сам Трамп-Шоу за казённый счёт. Только ранее был за кулисами, а сейчас - в фокусе. Горячее конфликт - выше рейтинг...
            Станислав
    3. vovanpain Сегодня, 16:11
      Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!

      Вот и кореянцы и северные и южные,так же надеются что этот недоделанный Рональд Рейган найдет другой путь.Иначе было 2 Кореи,не будет ни одной request да и до 3-ей мировой 2 шага останется. what
      vovanpain
      1. Смог Сегодня, 16:22
        Цитата: vovanpain
        Вот и кореянцы и северные и южные,

        Да и япы тоже вроде как. Все в надеждах на лучшее.
        Смог
        1. vovanpain Сегодня, 16:51
          Цитата: Смог
          Да и япы тоже вроде как. Все в надеждах на лучшее.

          Да уж Константин drinks hi Надежды умирают последними. request hi
          vovanpain
    4. бяка Сегодня, 17:05
      Цитата: De Laert
      Начну ка я копать бункер на даче :)))

      а смысл?
      знаете же почему не нужно убегать от снайпера
      бяка
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:53
    Ну прямо как в средневековье :" Сударь извольте защищаться, завтра по полудни мы будем штурмовать ваш замок! "
    ШВЕДский_стол
    1. dorz Сегодня, 16:01
      У США полностью готов военный ответ

      Сеул не готов на военный ответ США.
      dorz
      1. Смог Сегодня, 16:23
        Цитата: dorz
        Сеул
        ??????????
        А что Ю. Корея тоже собралась с США воевать?
        Смог
        1. den3080 Сегодня, 16:38
          Ну прямо как в средневековье :" Сударь извольте защищаться, завтра по полудни мы будем штурмовать ваш замок! "

          это вы начитались, видимо, плохих а ля исторических романов
          den3080
  3. svp67 Сегодня, 15:53
    Не нравится мне эта словесная атака, особенно от Трампа. Он человек увлекающийся и не заметит, как отрежет себе все возможности сделать шаг назад....
    Храни нас всех Господи.
    Эта война не будет легкой прогулкой для США, а учитывая их положение в Афганистане, Ираке и Сирии...боюсь, что КНДР может стать той "соломинкой, что может сломать хребет верблюду"
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 15:58
      Не тянет Миланка на эрцгерцога, 3й мировой не будет smile
      Тралл
      1. svp67 Сегодня, 16:02
        Цитата: Тралл
        Не тянет Миланка на эрцгерцога, 3й мировой не будет

        Если, что и будет, так только РЕГИОНАЛЬНЫЙ конфликт. Нет у Китая сил нанести полное поражение США. Поэтому он будет "играть в темную"... А у США то же нет особых сил победить тогда КНДР...
        Мне откровенно жаль жителей корейского полуострова, что "северян", что "южан". Они будут и главными жертвами и пострадавшими в этой войне.
        svp67
        1. Черный_Ватник Сегодня, 16:06
          Китаю и не нужно будет напрямую с США бодаться. Достаточно наладить военторг в Пхеньян, чтобы звездно-полосатые залезли там ногами в жир еще похлеще Афганистана.
          У Ына большая армия и с выучкой у них полный порядок. Воевать будут на смерть, а не за бутылку кока-колы. Если память не изменяет, минимальный срок срочной службы в сухопутке - 5 лет.
          Черный_Ватник
          1. svp67 Сегодня, 16:15
            Цитата: Черный_Ватник
            Достаточно наладить военторг в Пхеньян, чтобы звездно-полосатые залезли там ногами в жир еще похлеще Афганистана.

            Ну то же не все так просто, есть же образцы вооружения которым так просто и не обучишься. Да и "добровольцев" вряд ли удерживать будут.
            svp67
            1. Черный_Ватник Сегодня, 16:23
              Как показал последний парад Чучхе, с вооружением у них не так все плохо, как принято считать.
              Да и о военном поражении США, как таковом, речи не идет. Достаточно создать условия "Вьетнам - 2", чтобы в США начали прибывать демократические гробы составами.
              Я вообще не верю в военное столкновение ВС США с Ыном. Во всяком случае в ближайшей перспективе этого не будет. Не сунутся демократы туда, где им могут надавать по шапке. Как показывает практика Вьетнама, простому ковбою тяжело объяснить, для чего его сына отправили умирать на другой конец шарика.
              Обама в 2008 году всю предвыборную компанию построил на том, что он поубавит военные амбиции США в мусульманских странах
              Черный_Ватник
              1. ватник Сегодня, 16:28
                Цитата: Черный_Ватник
                Как показал последний парад Чучхе, с вооружением у них не так все плохо, как принято считать.

                Парад вооружённых сил КНДР 2017 года хотя видимо не все показанные образцы так сказать "реальны"
                ватник
                1. бяка Сегодня, 17:03
                  Цитата: ватник
                  Парад вооружённых сил КНДР 2017

                  все ни чего, но чего они так трясутся во время шагистики?!
                  бяка
                  1. ватник Сегодня, 17:15
                    Цитата: бяка
                    все ни чего, но чего они так трясутся во время шагистики?!

                    Ну на этот вопрос я не в силах ответить.
                    ватник
              2. svp67 Сегодня, 16:28
                Цитата: Черный_Ватник
                чтобы в США начали прибывать демократические гробы составами

                Да, дя них это ОЧЕНЬ болезненно, по этому думаю, что США возьмут на себя самую "тяжелую" часть работы, это удары ракетами и авиацией и общее руководство, а на "легкую", то есть основные наземные операции, отправят союзников, в виде РК, Австралии и возможно Японии
                svp67
                1. Черный_Ватник Сегодня, 16:30
                  Столица РК прекратит свое существование через считанные минуты посла начала боевых действий. Оно им надо?
                  Черный_Ватник
                  1. svp67 Сегодня, 16:37
                    Цитата: Черный_Ватник
                    Столица РК прекратит свое существование через считанные минуты посла начала боевых действий. Оно им надо?

                    Думаете США будет сильно интересоваться мнением РК? Наоборот это можно использовать в пропагандистских целях...Экий "зверь и людоед" этот Ын. И честно лучше цели для удара "Топорами" и "стелсами", чем сконцентрированная на маленьком участке артиллерия и придумать трудно. Думаю, что за уничтожение Сеула артиллерия КНДР заплатит очень высокую цену
                    svp67
                    1. Черный_Ватник Сегодня, 16:43
                      Цитата: svp67
                      Думаете США будет сильно интересоваться мнением РК? Наоборот это можно использовать в пропагандистских целях...Экий "зверь и людоед" этот Ын.


                      Думается мне, вы слегка упрощаете действительность.

                      Цитата: svp67
                      Думаю, что за уничтожение Сеула артиллерия КНДР заплатит очень высокую цену

                      Как раз таки перспектива уничтожения Сеула и послужит одним из факторов невозможности решения конфликта военным путем. Во всяком случае в той стадии конфликта, в которой он протекает на сегодняшний день.
                      Должен наступить казус белли неимоверных масштабов, чтобы вспыхнула война.
                      Черный_Ватник
                      1. svp67 Сегодня, 17:17
                        Цитата: Черный_Ватник
                        Должен наступить казус белли неимоверных масштабов, чтобы вспыхнула война.

                        Не знаю, уж очень сильная словесная атака обоих противников, боюсь, что может наступить момент когда "за слова придется ответить"
                        svp67
  4. APASUS Сегодня, 15:58
    Во имя справедливости,демократии и прав человека не начать ли мне ядерную войну?
    Как все просто в современном мире,оказывается мировая катастрофа это игрушка,куда подевались в США здравомыслящие люди.Эпидемия их что ли покосила
    APASUS
  5. Черный_Ватник Сегодня, 15:58
    Самец однако. Как выкатил свои яйца, так и вкатит обратно. Кроме США, эта война никому не нужна, даже союзникам в Азии.
    Пока есть хотя бы маленькая вероятность того, что Ын шваркнет по Сеулу и Гуаму, матрасы только и будут затворами щелкать. Это вам не в тапки сикать (т.е. Гренаду штурмовать)
    Черный_Ватник
  6. MoJloT Сегодня, 15:59
    Трамп Шоу, все на публику...
    MoJloT
    1. Станислав Сегодня, 17:04
      Цитата: MoJloT
      Трамп Шоу, все на публику
      Не всё, скорее, а то, что можно подороже продать. Трамп знает конъюнктуру на этом рынке, вкусы зрителя... Запасаемся семачками, всё в первом действии не закончится. К гражданам в белых тапках и простынях убедительная просьба, вылезти из оркестровой ямы и занять свои места согласно купленным билетам!
      Станислав
  7. НЕКСУС Сегодня, 16:00
    Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!

    То есть Трамп ,говоря о военном решении вопроса по КНДР ,прилюдно положил "русский овощ" на граждан не только своей страны,но и на весь мир целиком,надеясь,что его супер-пупер надежный личный бункер спасет...
    НЕКСУС
  8. Сергей-8848 Сегодня, 16:10
    Это уже похоже, когда на предложение "купить кирпич" в ответ показывают финку. Даже имея за лацканом смокинга "ствол", безобразник в парике тут же спекается и ищет отходных путей.
    Сергей-8848
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:16
    Болтун и позер...
    Горный стрелок
  10. Сергей-8848 Сегодня, 16:17
    Этот крендель завтра скажет, что его неправильно перевели на русский, китайский, корейский и японский языки; а на этом буме, вызванном ожиданием апокалипсиса, отожмёт ещё несколько миллиардов. Без войны.
    Сергей-8848
  11. yuriy55 Сегодня, 16:18
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова к ответу на "неразумные" действия КНДР.

    Действительно, какие наглецы!!! am Мало того, что проводят учения со своими союзниками под боком СГА, мало того, что прислали к берегам суверенной американской державы свой флот, мало того, что обложили санкциями несчастных американцев, что те реально пухнут lol от голода, так ещё и осмелились угрожать самой мирной на свете державе ядерным оружием...am Ух, он какой, товарищ Ын...
    Да вам, господа американцы пора вернуть то, что вы сбросили в Японии. Чтобы вы на своей гнилой шкуре убедились, как это "весело" жить в зоне поражения ЯО. Это вас, пресловутые миротворцы всем миром надо (благодаря вашей изолированности) покрыть ковровыми бомбардировками, жечь напалмом, фосфорными боеприпасами, чтобы от вас и вашей культуры не осталось ничего, ровная покрытая пеплом площадка. Авось воздух будет чище...
    yuriy55
  12. Skif83 Сегодня, 16:19
    А смысл один - сенат США хотел свалить Трампа, и... не мытьем, так катаньем ведет все к такому финалу.
    Трампа загнали в ловушку, развяжет войну - вряд ли чем хорошим кончится. Не развяжет - зачем трепался? Т.е. в любом случае, авторитет Трампа будет падать, а там и недалеко до импичмента.
    На а КНДР - разменная монета, но ежели что..., может и бахнуть в ответ, и, случись так, лучше бы БАХНУЛИ по США. Слишком уж оборзели янкесы.
    Skif83
    1. ватник Сегодня, 16:24
      Цитата:статья
      Трамп: У США полностью готов военный ответ на действия КНДР

      КНДР заявили что тоже готовы к войне с Вашингтоном (хотя конечно их военный потенциал не сравнить).
      Предупреждение для США перед началом атаки на остров Гуам
      ватник
  13. Tamanskiy Сегодня, 16:24
    Вон уже и Натовский вождь в отказку идёт, мол, неможет НАТО помочь на острове Гуам, не по уставу это)))
    Tamanskiy
  14. Александр Абдрахманов Сегодня, 16:57
    КНДР мешает жить Америке за Океаном . На планете земля , нет место кто бы ей не мешал . Они разрешают иметь ядерное оружие для обороны , тем странам , кто сними за одно. Как понять , почему КНДР стала соседом США , наверно континент передвинулся к берегу Америки . Все виноваты только не они .
    Александр Абдрахманов
  15. бяка Сегодня, 17:00
    У США полностью готов военный ответ на действия КНДР

    как они достали
    бяка
  16. ОТДЕЛ Сегодня, 17:12
    А где Романов Александр..? Это ведь его любимая тема ,может что рассказал по теме (во Владивостоке ведь живет)..
    Эх затравили парня видать, я ведь тоже поучаствовал (зря он с товарищами из Израиля снюхался, вот и результат..) Ну да ладно! hi
    ОТДЕЛ
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