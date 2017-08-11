ВВС США модернизируют прототип F-22 до полноценного боевого самолета
ВВС США решили пополнить численность своей боевой авиации оригинальным способом. Как сообщает портал flightglobal.com, ВВС США сняли с хранения прототип истребителя F-22 Raptor и заказали корпорации Lockheed Martin его модернизацию до полноценного боевого самолета.
Прототип F-22 под номером 91–4006 хранился на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) и уже передан корпорации Lockheed Martin. Предсерийный «Хищник» оснащен устаревшей авионикой конфигурации Block 10, в то время как большинство самолетов, состоящих на вооружении ВВС США, оснащены электроникой конфигурации Block 30/35, передает "Warspot".
Уже до конца текущего года Lockheed Martin должна заменить боевую систему, а также практически всю гидравлику и электрические системы самолета. Поскольку F-22 под номером 91–4006 является предсерийной моделью, его удастся модернизировать только до конфигурации Block 20 (что позволяет самолету в полной мере использовать основные виды вооружений). Стоимость модернизации оценивается в $25 млн.
F-22 Raptor («Хищник») — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвертого поколения F-15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 серийных единиц и 8 прототипов. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолет.
Прототип F-22 под номером 91–4006 хранился на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) и уже передан корпорации Lockheed Martin. Предсерийный «Хищник» оснащен устаревшей авионикой конфигурации Block 10, в то время как большинство самолетов, состоящих на вооружении ВВС США, оснащены электроникой конфигурации Block 30/35, передает "Warspot".
Уже до конца текущего года Lockheed Martin должна заменить боевую систему, а также практически всю гидравлику и электрические системы самолета. Поскольку F-22 под номером 91–4006 является предсерийной моделью, его удастся модернизировать только до конфигурации Block 20 (что позволяет самолету в полной мере использовать основные виды вооружений). Стоимость модернизации оценивается в $25 млн.
F-22 Raptor («Хищник») — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвертого поколения F-15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 серийных единиц и 8 прототипов. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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