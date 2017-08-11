17:28 11 августа

ВВС США модернизируют прототип F-22 до полноценного боевого самолета

ВВС США решили пополнить численность своей боевой авиации оригинальным способом. Как сообщает портал flightglobal.com, ВВС США сняли с хранения прототип истребителя F-22 Raptor и заказали корпорации Lockheed Martin его модернизацию до полноценного боевого самолета.

Прототип F-22 под номером 91–4006 хранился на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) и уже передан корпорации Lockheed Martin. Предсерийный «Хищник» оснащен устаревшей авионикой конфигурации Block 10, в то время как большинство самолетов, состоящих на вооружении ВВС США, оснащены электроникой конфигурации Block 30/35, передает "Warspot".

ВВС США модернизируют прототип F-22 до полноценного боевого самолета



Уже до конца текущего года Lockheed Martin должна заменить боевую систему, а также практически всю гидравлику и электрические системы самолета. Поскольку F-22 под номером 91–4006 является предсерийной моделью, его удастся модернизировать только до конфигурации Block 20 (что позволяет самолету в полной мере использовать основные виды вооружений). Стоимость модернизации оценивается в $25 млн.

F-22 Raptor («Хищник») — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвертого поколения F-15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 серийных единиц и 8 прототипов. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. svp67 Сегодня, 16:05
    Поскольку F-22 под номером 91–4006 является предсерийной моделью, его удастся модернизировать только до конфигурации Block 20 (что позволяет самолету в полной мере использовать основные виды вооружений)

    Не уж то для Кореи готовят?
    svp67
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:10
      Цитата: svp67
      Не уж то для Кореи готовят?

      Да пугают...Такой дорогущий самолетик будут беречь ,как зеницу ока и не дай Бог птичка пролетающая нагадит..))))
      ОТДЕЛ
      1. svp67 Сегодня, 16:18
        Цитата: ОТДЕЛ
        Такой дорогущий самолетик будут беречь ,как зеницу ока и не дай Бог птичка пролетающая нагадит..))))

        Так у них их уже не мало, а вскоре он станет основным. Если не им, том чем еще воевать то будут?
        svp67
        1. новичок Сегодня, 16:27
          янки разве разконсервировали линию по 22му? что то около 200 штук, маловато для основного в их ввс.
          новичок
          1. svp67 Сегодня, 16:32
            Цитата: новичок
            янки разве разконсервировали линию по 22му? что то около 200 штук, маловато для основного в их ввс.

            Вообще то 187, всего...а планировали 780.... Явно маловато.
            svp67
            1. новичок Сегодня, 16:40
              насколько я понял из информ. потока за последние полгода, ввс практически всех стран, включая передовых и отстающих, делают ставку на увеличение производства 4 поколения и модернизацию уже имеющегося парка. ну а пятёрка пока, забава, как десертное блюдо.
              новичок
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:24
          Цитата: svp67
          Цитата: ОТДЕЛ
          Такой дорогущий самолетик будут беречь ,как зеницу ока и не дай Бог птичка пролетающая нагадит..))))

          Так у них их уже не мало, а вскоре он станет основным. Если не им, том чем еще воевать то будут?

          Но почему то боятся в боевой обстановке испытать (а ведь есть где..) Истребитель конечно серьезный ,но пусть под наши ПВО его подгонят в Сирии (проверим ,по договоренности даже) hi А продажа идет "кота в мешке.." ..хе хе
          ОТДЕЛ
      2. Пофиг Сегодня, 16:36
        Стоимость производства самолётов имеет два аспекта :
        1. При экспорте военной техники, как характеристика конкурентноспособности на мировом рынке.Здесь цена самолёта определяется в долларах. В этом плане Американская техника проигрывает российской поскольку себестоимость производства в полтора-два раза выше.
        2. Для оснащения собственной армии, Как нагрузка на бюджет. Здесь цена самолёта в долларах не имеет никакого смысла И должна определяться в количестве трудозатрат. Например: средняя зарплата на Lockheed и компаниях поставщиках порядка $80К в год. Значит трудозатраты на один F22 Порядка 1800 человеко-лет. Для сравнения возьмём среднюю зарплату в корпорации Сухого - 500000 Рублей в год.
        Закупочная цена су 35 – 2.000.000.000 руб. значит трудозатраты на один самолёт – 4000 человеко-лет. Поэтому с этой точки зрения Ф 22 вдвое дешевле чем даже су 35, я не говорю уже о ПАКФА

        Если же сравнить Стоимость самолётов как процент От ВВП, то здесь разница будет гораздо больше
        Пофиг
        1. новичок Сегодня, 16:44
          вот видимо поэтому янки свернули свой 22, а наши делают су35. сами то поняли, что написали?
          новичок
          1. Пофиг Сегодня, 16:52
            А что так? Я что, не вписался в ваш шаблон? Или нравится слышать только то что ухо приятно?

            Производство завершили по причине того что выпущенного количество вполне хватало на выполнение поставленных задач на ближайшие 10-15 лет. А финансы перенаправили на программу Ф 35
            Пофиг
            1. новичок Сегодня, 17:05
              шаблон то как раз у вас не сходится “разорванной в клочья“. да причина отмеченная вами, видно ваши мечты. насколь мне известно, янки просто не потянули цену.
              новичок
        2. stalkerwalker Сегодня, 16:45
          Ух ты!
          Уровень IQ пилотов и техников не пробовал сравнивать?
          fool
          stalkerwalker
        3. cniza Сегодня, 16:47
          Вы ещё через " Магдак" пересчитайте , вы о конкурентной цене на рынке вооружений слышали?
          cniza
        4. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:57
          Цитата: Пофиг
          Например: средняя зарплата на Lockheed и компаниях поставщиках порядка $80К в год. Значит трудозатраты на один F22 Порядка 1800 человеко-лет. Для сравнения возьмём среднюю зарплату в корпорации Сухого - 500000 Рублей в год.
          Закупочная цена су 35 – 2.000.000.000 руб. значит трудозатраты на один самолёт – 4000 человеко-лет.

          Но в попугаях он все-таки длиннее:)))
          Простите, но так измерять нельзя. Для понимания ошибочности Вашего тезиса - простой пример. ВВП РФ в 2016 г превысил 86 трлн. руб. Средняя заработная плата - 36 200 руб. Согласно Вашей логике в РФ работают почти 200 млн человек:)))))
          Андрей из Челябинска
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:03
            в РФ работают почти 200 млн человек: Оригинально!Аплодирую! fellow 147 млн.населения-а работают на 60 млн больше.Включая младенцев и стариков!Андрей! hi Это не в Ваш огород камень.Просто -отличный коммент Ваш! hi
            ВЕРЕСК
  2. spirit Сегодня, 16:24
    Правильно делают че пылиться , ядумаю у нас т 50 прототипы коих аж 11 штук тоже также доведут до серийных образцов winked
    spirit
    1. Сергей-8848 Сегодня, 17:01
      Будет летать, будет лётчиков учить, будет в общей классификации состоять, будет наших генералов и депутатов общей численностью пугать, а они - нас. Добавился один самолёт у ворога, причём хороший (несмотря ни на всё). 1 штука!
      Сергей-8848
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:58
    Стоимость модернизации оценивается в $25 млн. Как-раз зарплата сокращённых в посольствах.
    ВЕРЕСК
  4. фа2998 Сегодня, 17:19
    Цитата: spirit
    Правильно делают че пылиться , ядумаю у нас т 50 прототипы коих аж 11 штук тоже также доведут до серийных образцов winked

    Совершенно Правильно! Авиатехника стала сильно дорогая, время музейных прототипов прошло . Надо все предсерийные образцы после испытаний должны довести до боевых самолетов. Деньги на них пошли большие hi
    фа2998
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