В ДНР начали выпускать пассажирские автобусы

Эти автобусы собираются здесь. В ближайшее время автобусный парк ДНР полностью изменится и обновится. Первые десять автобусов пойдут в Горловку, а в планах, что во всех крупных городах ДНР будут такие автобусы

В самопровозглашенной Донецкой народной республике выпустили первые пассажирские автобусы "Донбасс", сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.— сказал Захарченко.Отметим, что сегодня в Донецке состоялась презентация первых двух автобусов собственного производства. Машина получила название «Донбасс», передает РИА Новости Напомним, что о планах наладить в Республике выпуск автобусов Александр Захарченко заявил в прошлом ноябре. Позднее стало известно, что сборка будет вестись на столичном заводе «Донецкгормаш». Первую единицу планировалось выпустить летом 2017 года.Захарченко добавил, что до конца года планируется выпустить 100 автобусов. Глава ДНР проехал на первом произведенном в республике автобусе по улицам Донецка.Как сообщили в министерстве промышленности и торговли, автобусы собираются на базе ПАЗа. Общая потребность республики в них составляет около 400 штук. Вторую партию автобусов направят в министерство образования.