17:28 11 августа

В ДНР начали выпускать пассажирские автобусы

В самопровозглашенной Донецкой народной республике выпустили первые пассажирские автобусы "Донбасс", сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

Эти автобусы собираются здесь. В ближайшее время автобусный парк ДНР полностью изменится и обновится. Первые десять автобусов пойдут в Горловку, а в планах, что во всех крупных городах ДНР будут такие автобусы
— сказал Захарченко.

В ДНР начали выпускать пассажирские автобусы



Отметим, что сегодня в Донецке состоялась презентация первых двух автобусов собственного производства. Машина получила название «Донбасс», передает РИА Новости.

Напомним, что о планах наладить в Республике выпуск автобусов Александр Захарченко заявил в прошлом ноябре. Позднее стало известно, что сборка будет вестись на столичном заводе «Донецкгормаш». Первую единицу планировалось выпустить летом 2017 года.

Захарченко добавил, что до конца года планируется выпустить 100 автобусов. Глава ДНР проехал на первом произведенном в республике автобусе по улицам Донецка.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли, автобусы собираются на базе ПАЗа. Общая потребность республики в них составляет около 400 штук. Вторую партию автобусов направят в министерство образования.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Пархоменко
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Комментарии 30

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  1. злой партизан Сегодня, 16:38
    Видяха в тему:
    злой партизан
    1. cniza Сегодня, 16:40
      Молодцы , а что скакуны выпускают ?...
      cniza
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:47
        Цитата: cniza
        Молодцы , а что скакуны выпускают ?...

        На Украине выпускают свои глобусы, а в Донбассе автобусы! smile
        СРЦ П-15
        1. cniza Сегодня, 16:50
          Вот - вот и их министр говорит , что они кушают слишком много , поэтому даже выпуск глобусов уменьшился. laughing
          cniza
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:53
            Цитата: cniza
            Вот - вот и их министр говорит , что они кушают слишком много , поэтому даже выпуск глобусов уменьшился.

            Неужели всё папье-маше сожрали? belay drinks
            СРЦ П-15
            1. cniza Сегодня, 17:00
              Угу , у них же благосостояние "растет". drinks
              cniza
      2. mamont5 Сегодня, 16:48
        Ну как что? Они с самого начала регулярно публикуют новинки своих шизомобилей.
        mamont5
      3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:49
        а что скакуны выпускают ?... Гробтобусы.
        ВЕРЕСК
      4. svp67 Сегодня, 17:09
        Цитата: cniza
        Молодцы , а что скакуны выпускают ?...

        Как шо.... порошенковские "Богданчики", бывшие в девичестве "Исузи"
        svp67
        1. APASUS Сегодня, 17:17
          Цитата: svp67
          Как шо.... порошенковские "Богданчики", бывшие в девичестве "Исузи"

          В первых машинах Богдана торпеда осталась старой ,а ширину автобуса увеличили для Украины ,смотрелось убого.
          APASUS
          1. svp67 Сегодня, 17:21
            Цитата: APASUS
            а ширину автобуса увеличили для Украины ,смотрелось убого.

            Да и сейчас "не айс". Движок "исузовский" норм, а все остальное - плохо, даже очень плохо. Ах, да еще цена -норм
            svp67
      5. RASKAT Сегодня, 17:23
        Молодцы , а что скакуны выпускают ?
        Пускают пену и желчь.
        Ничего они не выпускают, Богдан умер, попал в список 1255 предприятий которые ликвидируют. Автомобильная промышленность украине не нужна, на пути в светлое аграрное будущее.
        RASKAT
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:44
      Молодцы! В отличии от Укропии ,промышленность не разваливают ,а развивают ..Конечно либералы все сейчас опошлят и высмеют,но это только начало и первый звоночек , что Новороссии быть!
      ОТДЕЛ
  2. pupsik Сегодня, 16:38
    Бгг) Надеюсь наш город закупит партию таких, чиста ради прикола!)
    pupsik
    1. Pirogov Сегодня, 16:54
      Цитата: pupsik
      Бгг) Надеюсь наш город закупит партию таких, чиста ради прикола!)

      Почему для прикола ? Там где пассажир о поток не большой вполне подойдет .
      Pirogov
    2. svp67 Сегодня, 17:07
      Цитата: pupsik
      Бгг) Надеюсь наш город закупит партию таких, чиста ради прикола!)

      Да какие проблемы обращайтесь в любой салон коммерческих авто компании ГАЗ...
      "ПАЗ-4234"

      ПАЗ-32053/54

      Не замечаете "родовых черт" с Донецким "Донбассом"?
      А у нас вот в городе вот таких вот "ГАЗовских" автобусом много появилось
      ВЕКТОР NEXT
      svp67
      1. Paranoid50 Сегодня, 17:18
        Цитата: svp67
        Не замечаете "родовых черт" с Донецким "Донбассом"?

        Дык,каждое утро эти черты наблюдаю. yes Сейчас такие ,как на фото в статье(только ПАЗ), вполне себе по Питеру бегают. Недавно автопарки обновились.
        Paranoid50
      2. avt Сегодня, 17:21
        Цитата: svp67
        Не замечаете "родовых черт" с Донецким "Донбассом"?

        bully Вообще то в статье
        автобусы собираются на базе ПАЗа
        Ну это нормально,пока ставят в серию
        Цитата: svp67
        ВЕКТОР NEXT

        машинокомплекты поставили на Донбасс . И люди при деле и продукция вполне себе нужная good Ну а что шильдик свой , так Иж в своё время тоже ,,Москвича" брал.
        avt
  3. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:39
    А я уж думал что умолчать по поводу того, на чьей базе собираются автобусы.
    ШВЕДский_стол
  4. AID.S Сегодня, 16:40
    Похоже сами кузов делают? Для начала-неплохо.
    AID.S
  5. SanichSan Сегодня, 16:41
    совсем террористы распоясались! уже даже автобусы делают.
    SanichSan
    1. tralmaster. Сегодня, 16:48
      Ну а как же. Они же не евростремящиеся львовяне которые готовое производство на металлолом ждали. Как ни как а террористы.
      tralmaster.
    2. svp67 Сегодня, 17:13
      Цитата: SanichSan
      совсем террористы распоясались! уже даже автобусы делают.

      Ну "в край ОБОРЗЕЛИ". Заставляют людей заниматься ПРОИЗВОДСТВОМ гражданской продукции..."нелюди". Вон в демократичной и свободной Украине заводы разрушают, а эти "рабы" все, что то строют и строют...
      svp67
  6. Черный_Ватник Сегодня, 16:49
    А на Украине собрали самый большой тризуб из сала!!! Ну шо, съели? А, ватники?)
    Черный_Ватник
  7. Altona Сегодня, 16:50
    Случайно не реплика ПАЗ-3205?
    Altona
    1. salat Сегодня, 16:53
      Да да именно он) на базе ПАЗа сделан.
      salat
      1. ватник Сегодня, 17:13
        Поздравляю хотя ДНР и ЛНР уже пора делать самим танки тем более в республиках остались грамотные специалисты .
        Вот недавно они представили собственный пистолет под названием "Оплот"
        Испытания пистолета «Оплот» главой ДНР
        ватник
  8. Masya Masya Сегодня, 17:14
    Молодцы!!! Жизнь продолжается!!!
    Masya Masya
  9. Sabtg Сегодня, 17:22
    Клоуны-днрасты наклеили на российский ПАЗ наклейку ДОНБАСС (а эмблему ПАЗ забыли заменить) и выдали за свое - никакого производства автобусов в Дыре НЕТ
    Sabtg
    1. vasilev Сегодня, 17:27
      А вот и тролли пожаловали. wassat
      vasilev
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