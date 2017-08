Свободнопадающие бомбы с ученой степенью

По материалам сайтов:

На сегодняшний день существует два основных типа управляемых бомб: бомбы с лазерной системой наведением (далее для краткости лазерные авиабомбы - ЛАБ) и с наведением по GPS (Global Positioning System); в каждом типе реализована своя собственная уникальная технология высокоточного наведения. ЛАБ представляют собой самый общий и распространенный тип управляемых авиабомб. По существу к свободнопадающей бомбе добавляется лазерная полуактивная головка самонаведения (ГСН), соединенная с управляющим компьютерным блоком с электроникой наведения и управления, аккумуляторная батарея и система приводов. На каждую бомбу устанавливаются передние рули управления и хвостовые стабилизирующие поверхности. Подобное вооружение задействует электронный блок для сопровождения целей, которые подсвечиваются лазерным лучом (как правило в инфракрасном спектре), и корректировки своей траектории планирования с целью их точного поражения. Поскольку «умная» бомба способна отслеживать световое излучение, то цель может подсвечиваться отдельным источником, либо лазерным целеуказателем атакующего самолета, либо с земли, либо с другого самолета.Одними из самых известных ЛАБ является семейство Paveway компаний Loсkheed Martin и Raytheon, в которое входят ракеты четырех поколений: Paveway-I, Paveway-II, Paveway-II Dual Mode Plus, Paveway-III и новейший вариант Paveway-IV. Семейство лазерных бомб Paveway революционизировало боевые действия «воздух-земля» за счет конвертации свободнопадающих бомб в умные высокоточные боеприпасы. Семейство лазерных бомб Paveway является предпочтительным выбором военно-воздушных сил многих стран, поскольку они доказали свою точность и эффективность почти во всех основных конфликтах прошлого. Джо Серра, руководитель направления систем высокоточного наведения в компании Lockheed Martin, касательно высокоточных комплектов Paveway пояснил следующее: «Американское правительство весьма заинтересовано в здоровой конкуренции в области ЛАБ... Поэтому в 2001 году мы квалифицировали комплекты лазерного наведения Paveway-II для американских ВВС и ВМС. Одним из основных преимуществ этих систем стала их доступность в качестве средства доставки традиционных авиационных бомб. Я думаю, система Paveway ценится в вооруженных силах именно за то, что за умеренную стоимость они получают превосходный результат».Компания Lockheed Martin является авторизованным поставщиком всех трех вариантов Paveway-II для снаряжения семейства свободнопадающих бомб Mk.80, a именно GBU-10 Мк.84, GBU-12 Мк.82 и GBU-16 Мк.83. В своей самой общей конфигурации Paveway-II устанавливается на 500-фунтовую (227,2 кг) свободнопадающую бомбу Мк.82, в результате чего получается дешевый и легкий высокоточный боеприпас GBU-12, подходящий для применения по транспортным средствам и другим малоразмерным целям. Семейство комплектов Pavewav-III представляет собой дальнейшие развитие Paveway-II, в нем применена более эффективная технология пропорционального наведения. Он обеспечивает существенно большую дальность планирования и лучшую точность в сравнении с серией Paveway-II, но при этом комплекты третьего поколения значительно дороже, вследствие этого их область применения ограничена особо важными целями. Комплекты Paveway-III устанавливались на крупнокалиберные 2000-фунтовые (909 кг) бомбы Мк.84 и BLU-109, в результате чего появились высокоточные бомбы GBU-24 и GBU-27. Во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году комплекты наведения Paveway-III также устанавливались на бетонобойную бомбу GBU-28/B. Компания Raytheon производит все варианты комплектов Paveway-III.В середине 2016 года компания Lockheed Martin испытала новую ЛАБ Paveway-II Dual Mode Plus с новой оптоэлектроникой и комплектом GPS/инерциального наведения. ЛАБ Paveway-II Dual Mode Plus предназначена для работы как по неподвижным, так и по подвижным целям, обладает повышенной боевой эффективностью за счет высокоточного воздействия в любых погодных условиях (поскольку точность чисто лазерного наведения может снижаться при наличии осадков или дыма) на увеличенных дальностях применения вне зоны досягаемости противника. Подобная конфигурация Paveway-II легко интегрируется с существующими ЛАБ Paveway-II. В прошлом году компания Lockheed Martin получила контракт стоимостью 87,8 миллиона долларов от ВВС на производство комплектов Paveway-II Dual Mode Plus.Система Paveway-IV производства Raytheon Systems Ltd поступила на вооружение в 2008 году. В Paveway-IV задействована комбинация полуактивного лазерного наведения и инерционного/GPS наведения. С целью значительного повышения боевых возможностей в ней объединены гибкость и точность лазерного наведения и всепогодные возможности INS/GPS-наведения. Комплект наведения базируется на существующем компьютерном блоке ECCG комплекта Enhanced Paveway-II. Новый усовершенствованный блок ECCG содержит датчик высоты подрыва, позволяющий подрывать бомбу на заданных высотах, и GPS-приемник, совместимый с помехозащищённым модулем с избирательной доступностью. Бомба может сбрасываться только в режиме инерциального наведения (сокращение времени инициализации и калибровки системы наведения за счет навигационной системы платформы-носителя) или только в режиме наведения по сигналу GPS. Лазерное наведение на конечном участке траектории доступно в любом режиме. Комплект Paveway-IV состоит на вооружении британских и саудовских ВВС.Опыт, полученный при проведении операции «Буря в пустыне» и в период интервенции под предводительством США на Балканы в 90-х годах, продемонстрировал значение высокоточных боеприпасов, но при этом выявил сложность их применения, особенно когда видимость цели ухудшалась из-за погоды или дыма. В связи с этим было принято решение разработать вооружение с GPS-наведением. Такое вооружение зависит как от точности системы измерения, используемой для определения местоположения, так и от точности определения координат цели; последнее критически зависит от разведывательной информации.Joint direct attack munition (JDAM) представляет собой недорогой комплект для конвертации существующих неуправляемых свободнопадающих бомб в почти высокоточное оружие. Комплект JDAM состоит из хвостовой секции с блоком GPS/INS и рулевых поверхностей на корпусе для дополнительной стабилизации и увеличения подъемной силы. JDAM производится компанией Boeing.Семейство JDAM может применяться в любых погодных условиях без необходимости дополнительной воздушной или наземной поддержки. Стандартная конфигурация JDAM имеет заявленную дальность до 30 км. Вооружение со спутниковым наведением работает очень хорошо, однако опыт эксплуатации показывает, что наведение по координатам GPS не позволяет гибко корректировать траекторию на маршевом участке и как следствие бомбить движущиеся и маневрирующие цели. В 2007 году во время проведения военных операций в Афганистане и Ираке флот и авиация США определили неотложные потребности, поскольку возникла потребность в точном уничтожении движущихся на высокой скорости целей. С целью решения этой задачи и при непосредственном участии компании Boeing был ускоренно развернут дополнительный лазерный комплект для семейства JDAM - двухрежимный комплект Laser-JDAM (LJDAM). Лазерная ГСН была разработана компаниями Boeing и Elbit Systems. LJDAM расширяет возможности JDAM за счет комбинации лазерной системы наведения с комплектом JDAM. LJDAM обеспечивает точность лазерного оружия и всепогодные характеристики, а также имеет большую дальность с наведением по GPS/INS. Авиабомбы с этим комплектом могут поражать неподвижные и подвижные цели. LJDAM был интегрирован с бомбой GBU-38, которая входит в комплект вооружения американских самолетов F-15E, F-16, F/A-18 и A/V-8B. По словам руководителя программы флота по высокоточному вооружению Джейма Энгдала: «Предпочтительным боевым средством для американского флота на данный момент является Laser JDAM. Связано это с возможностью гибкого применения: либо в качестве высокоточного средства с GPS-наведением в плохую погоду по неподвижным целям, либо в качестве средства с лазерным наведением по быстродвижущимся целям».Компания Boeing также разработала новый комплект крыльев, который при соединении с комплектом управления JDAM увеличивает радиус действия бомбы с примерно 24 км до более чем 72 км; этот вариант получил обозначение JDAM-ER (Extended Range - увеличенная дальность). «Комплект JDAM-ER использует преимущества традиционного интерфейса JDAM и технологии планирования бомбы малого диаметра Boeing GBU-39 Small Diameter Bomb, - сообщил директор программ JDAM в компании Boeing Грег Кофи. - С комплектами JDAM-ER заказчики получают увеличенную дальность действия вне зоны досягаемости противника, необходимую для нейтрализации текущих и будущих угроз». Австралийские ВВС в настоящее время являются единственным оператором JDAM-ER.Нынешние возможности американских ВМС ограничены двухрежимным комплектом Laser-JDAM, устанавливаемым на бетонобойные бомбы массой 900 кг. Дальнейшие доработки американского вооружения прямого поражения на данный момент не финансируются, но в будущем могут включать возможности точной навигации в условиях отсутствия или глушения сигнала GPS, дополнительные сенсоры вооружения, варианты нынешнего вооружения с увеличенной дальностью или добавление сетевых возможностей с целью повышения гибкого наведения вооружения в полете. «В наше время необходимость иметь дополнительные возможности в современной боевой обстановке не подтверждается, также отсутствуют требования по дальнейшему улучшению нашего вооружения прямого поражения, - продолжил Энгдал, хотя добавил при этом, - Флот пристально следит за разработками и развертыванием вариантов увеличенной дальности JDAM нашими иностранными союзниками, хотя на данный момент у нас нет потребности в JDAM-ER».Израильская компания Rafael Advanced Defence Systems начала работу над высокоточными вооружением класса «воздух-земля» в начале 60-х годов, разработав высокоточную ракету Рореуе с оператором в контуре управления. Первый комплект для высокоточного наведения обычных бомб компания Rafael разработала в 90-е годы, это семейство получило обозначение SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective - интеллектуальный, точного воздействия, экономичный). Семейство SPICE включает автономные средства поражения «воздух-земля», применяемые вне досягаемости средств поражения, способные уничтожать цели с высокой точностью даже при массированном бомбовом ударе по площадям.В комплектах SPICE используются современные методики навигации, наведения и самонаведения с целью достижения точного и эффективного уничтожения особо важных целей противника с круговым вероятным отклонением (КВО) три метра. В системе автоматического захвата целей комплекта SPICE задействована уникальная технология корреляционного самонаведения с помощью системы сравнения эталонного и реального отображения местности (сравнения сцен), которая способна распознать отличительные особенности местности, меры противодействия, навигационные ошибки и ошибки в определении координат цели. Во время полета ведется сравнение изображений, получаемых в реальном времени со сдвоенной ГСН с инфракрасной и ПЗС-камерами с эталонным изображением, хранящимся в компьютере системы. SPICE может работать в любое время суток и при любой погоде, базируясь на своей продвинутой ГСН и алгоритмах сравнения местности. Системы SPICE прошли проверку в боевых условиях и стоят на вооружении израильских ВВС и нескольких зарубежных заказчиков.Первым был разработан комплект SPICE-2000, предназначенный для универсальных и бетонобойных 900-кг бомб, например, Мк.84, RAP-2000 и BLU-109. SPICE-2000 имеет дальность действия 60 км. Следующим был разработан комплект SPICE-1000 (фото внизу), который, судя по обозначению, устанавливается на универсальные и бетонобойные бомбы массой 1000 фунтов (454 кг), например, Мк.83 и RAP-1000. SPICE-1000 обеспечивает дальность действия 100 км. Израильские ВВС получили полную боевую готовность SPICE-1000 в конце 2016 года.Во время планирования задачи, в воздухе или на земле, данные о цели, включающие координаты цели, угол встречи с целью, азимут, данные визуализации и топографические данные используются для выработки полетного задания для каждой цели, которое пилот отправляет в каждую бомбу перед ее сбросом. Параметры боевой задачи определяются в соответствии с типом цели и оперативными требованиями, например, рассчитывается угол пикирования для глубокого заглубления. Средство поражения SPICE сбрасывается вне района нанесения удара и самостоятельно выполняет навигацию на маршевом участке полета, используя свою инерциальную /GPS систему для самонаведения на точное местоположение цели при заранее определенном угле встречи и азимуте. По мере приближения к цели уникальный алгоритм сравнения сцен системы вооружения SPICE сравнивает получаемые в реальном времени изображения с оптоэлектроники ГСН с исходными разведывательными данными, хранящимися в памяти компьютера SPICE. На этапе самонаведения система определяет цель и включает устройство сопровождения для встречи с ней. Благодаря задействованию подобных возможностей SPICE не зависит от ошибок определения координат цели и глушения сигнала GPS, вследствие чего резко снижаются косвенные потери. Представитель компании Rafael отметил: «Тенденции, которые четко видны сегодня, заключаются в переносе требований по точности для неподвижных целей на движущиеся цели. Я полагаю, что будут разработаны новые методики наведения, которые позволяют точно атаковать цели при отсутствии сигнала GPS: Также увеличатся дальности применения с тем, чтобы снизить риски для экипажей, создаваемые повысившимися возможностями систем ПВО».Такие страны, как Индия, Китай, Южная Африка и Турция, производят свои собственные комплекты высокоточного наведения для свободнопадающих бомб. Например, в октябре 2013 года Индия показала свой первый комплект лазерного наведения Sudarshan. Он был разработан индийским департаментом авиационных разработок и производится компанией Bharat Electronics. Проект нацелен на повышение точности 1000-фунтовых свободнопадающих бомб. Комплект наведения состоит из компьютерного блока, рулевых поверхностей, устанавливаемых в носовой части бомбы, и комплекта крыльев, крепящихся в задней части для создания аэродинамической подъемной силы. Комплект обеспечивает КВО менее 10 метров и при сбросе с обычных высот дает дальность около 9 км. Ведутся работы по дальнейшему повышению точности и дальности этого комплекта, в том числе за счет добавления системы GPS.Турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности TUBITAK разработал комплект наведения HGK, который превращает 2000-фунтовую бомбу Мк.84 в высокоточное средство поражения. Комплект состоит из системы наведения GPS/INS и раскрывающихся крыльев. Комплект обеспечивает поражение целей с точностью шесть метров при любых погодных условиях. Работая в этой области, южноафриканская компания Denel Dynamics создала совместное предприятие с эмиратской Tawazun Holdings по разработке и производству различного высокоточного вооружения. В настоящее время производится вариант комплекта Umbani компании Denel под обозначением Al-Tariq. Комплект Al-Tariq базируется либо на инфракрасной ГСН и GPS/INS наведении с автоматическим режимом обнаружения и сопровождения цели, либо на полуактивной лазерной ГСН. В случае установке префрагментированной боевой части система может также оборудоваться радиолокационным дистанционным взрывателем для работы по площадям. В зависимости от конфигурации система может иметь автономную систему распознавания и сопровождения целей с дальностью действия свыше 100 км. Может быть добавлен комплект крыльев или двигатели для увеличения дальности и возможности бомбометания с малых высот. По данным компании, КВО системы вооружения составляет три метра. Наконец, комплект AASM французской компании Safran, состоящий из системы наведения и комплекта дополнительных двигателей, поступил на вооружение в 2008 году. Он используется французскими ВВС в операциях против Исламского государства (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии. Дальность действия AASM превышает 60 км, он позволяет операторам проводить высокоточные удары по неподвижным и подвижным целям круглосуточно и в любую погоду.По данным американских ВМС, большая часть их вооружения, применяемого в боевых действиях по стационарным целям, снаряжена различными вариантами комплекта JDAM и имеет массу 500 фунтов (227 кг), 1000 и 2000 фунтов; в основном это бомбы GBU-38/32/31. Энгдал заметил по этому поводу: «Двухрежимная система Laser-JDAM поступила на вооружение в 2010 году и показала себя функционально гибким боевым средством борьбы как с неподвижными, так и подвижными целями. Американские ВВС и ВМС и их зарубежные партнеры продолжат закупки модульных хвостовых комплектов JDAM и сенсорных комплектов L-JDAM в обозримом будущем».За последние двадцать лет конвертация свободнопадающих бомб в высокоточное вооружение, как с лазерным, так и с GPS-наведением, в сочетании с эффективной разведкой, наблюдением и сбором информации, а также с улучшенными возможностями наведения, резко повысила боевую эффективность и сократила потери среди гражданского населения. Такие системы вооружения, как семейство JDAM и подобные им, являются основным средством обеспечения высокоточных ударных возможностей. В ближайшие несколько лет подобные системы с различными режимами работы и новыми сенсорами будут непрерывно развиваться, также акцент будет делаться на увеличении дальности и способности работать в условиях отсутствия сигнала GPS.