День Военно-воздушных сил России

Быстрее, выше, сильнее – это олимпийских девиз вполне можно применять и к Военно-воздушным Силам России, которые отмечают свой профессиональный праздник 12 августа. Отмечается он на основании указа президента Российской Федерации «Об установлении Дня Военно-Воздушных Сил» № 949 от 29 августа 1997 года. Августовская дата с небольшими календарными видоизменениями может считаться «правопреемницей» Дня авиации СССР.В этот день в далёком 1912 году российский император Николай II своим указом сформировал в России первую военную авиационную часть, которая была подчинена Генеральному штабу. Императорский Военно-воздушный флот (1910-1917 гг.) считался одним из самых лучших флотов в мире, и на то были причины. Оснащённость, профессионализм лётчиков, эффективная система подготовки. После Октябрьской революции всё пришлось начинать фактически с нуля.Серьёзный удар по ВВС страны нанесла Великая Отечественная война. Из-за внезапного нападения гитлеровцев (по крайней мере, о внезапности сообщают официальные сводки) на нашу страну в июне 1941 года было уничтожено более 2 тыс. самолётов – многие попросту сгорели на аэродромах базирования. Советский военный авиационный флот был фактически обескровлен.Несмотря на большие потери, советская фронтовая авиация сумела сохранить свою боеспособность. В короткие сроки удалось наладить массовое производство самолётов. К середине лета 1943 года русская авиация прочно завоевала стратегическое господство в воздухе (фото 2). До этого, ещё в 1941-м, при существенных проблемах с техническим оснащением, советские лётчики отправлялись с территории Прибалтики для нанесения ударов по Берлину. Для гитлеровцев те советские рейды стали настоящим шоком. И пусть они не привели к существенному урону, но имели важный психологический эффект для всей авиации и не только.За годы войны советские ВВС совершили около более 3,1 тыс. боевых вылетов и нанесли противнику большой урон в живой силе и технике. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено 57 тыс. самолетов противника. Это по-настоящему внушительные цифры.В период войны советские лётчики применили свыше 600 воздушных и около 500 «огненных» таранов. Воздушные бои из групповых нередко перерастали в воздушные сражения с участием крупных сил авиации. За успешное выполнение боевых заданий командования, проявленные мужество и отвагу, свыше 200 тыс. лётчиков были награждены орденами и медалями СССР.После окончания войны советским правительством было принято решение о, как сейчяас бы сказали, модернизации ВВС. Так, в послевоенный период произошёл переход от поршневой авиации к реактивной, обновлялась организационная структура частей и соединений. И здесь нельзя не выразить благодарности выдающимся советским конструкторам, которые ковали успех авиации.Развал СССР внёс свои печальные коррективы в развитие авиации. Точнее, ни о каком развитии в 90-х речь уже не шла. Начинали резать – резать по живому. Однако тенденцию удалось переломить. Скольких трудов и средств это стоило, до сих пор ни один эксперт не даст точных оценок.В 2015 году, в соответствии с указом президента России, Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и составили новый вид войск — Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ).Официальную причину создания ВКС озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Формирование ВКС путём соединения ВВС и войск ВКО является оптимальным вариантом совершенствования системы воздушно-космической обороны страны. Это позволяет, в первую очередь, сосредоточить в одних руках всю ответственность за формирование военно-технической политики по развитию войск, решающих задачи в воздушно-космической сфере, во-вторых, за счёт более тесной интеграции повысить эффективность их применения, в-третьих, обеспечить поступательное развитие системы ВКО страны».Воздушно-космические силы РФ уже на деле доказали свою высокую эффективность, 30 сентября 2015 года ВКС приступив к выполнению боевых задач в рамках военной операции России в Сирии.Россия смогла на столь удаленном театре военных действий обеспечить успешное проведение операции, а главное обеспечить себе необходимую логистику. Сирийские власти говорят о том, что именно российская авиация позволила переломить ход военных действий в Сирии, над которой нависла угроза повторения ливийского сценария.Боевые действия выполнялись в формате авиационных ударов, ведения воздушной разведки. В ходе операции были использованы новейшие многофункциональные истребители, такие как Су-30СМ, Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34, впервые были применены машины стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые выполняли пуски новейшими крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 по объектам террористов.Круглосуточный режим ведения боевых действий и высокие темпы нанесения ударов стали неожиданностью для внешних наблюдателей и экспертов, не говоря уже о самих террористах.Аналитиками НАТО ведение боевых действий ВКС в Сирии оценивается как высокоэффективное - благодаря мастерству лётчиков и возможностям российской авиатехники. Многие военнослужащие были удостоены высоких наград. К сожалению, ряд лётчиков – посмертно. В марте 2016 года часть авиагруппы была выведена с места дислокации в связи с выполнением поставленных задач, однако и сегодня самолёты и ВКС РФ продолжают говорить своё веское слово при борьбе с терроризмом в САР.Сегодня российская военная авиация осуществляет оборонные, стратегические и разведывательные задачи. В составе ВВС России — дальняя, фронтовая, военно-транспортная и армейская авиация. Своевременно обновляется вооружение и военная техника.«Более 100 единиц новейшей авиационной техники поступит в российские авиачасти в 2017 году» - сообщил главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев.В рамках Государственной программы вооружений (2011-2020 гг.) планируется приобретение для всех видов Вооружённых сил более 600 самолётов и 1100 вертолётов, и до настоящего времени эта программа в своей авиационной части реализовывалась последовательно.Крылатые защитники Отечества, инженеры и конструкторы, техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением мужества, таланта и трудолюбия. Имена лучших из них стали национальным и мировым достоянием.Военно-воздушные войска входят в число элитных войск в России – по праву!