Лавров: Россия предостерегает США от вмешательства в наши выборы

Я не знаю, какие планы у посольства США, но было много эпизодов, когда американские дипломаты были замечены в противоправной деятельности. Соответствующие наши службы должны принимать соответствующие меры

Но нередки были случаи, когда сотрудники посольства США из числа нанятых на месте ездили по разным регионам, проводили опросы населения: как они относятся к губернатору, вообще к федеральному центру. В таких ситуациях мы вежливо просим наших американских коллег с этими людьми разорвать служебные отношения

Думаю, что это в американской традиции. Может, они это даже не считают вмешательством, потому что им все можно и это у них в крови. Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес (о вмешательстве в выборы президента США ) - потому что ни единого факта не было предъявлено в течение 10 месяцев - вся острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать