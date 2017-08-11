20:02 11 августа

Лавров: Россия предостерегает США от вмешательства в наши выборы

Москва не допустит вмешательства Вашингтона в выборы, которые проходят в России. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками форума "Территория смыслов на Клязьме".

Через месяц, 10 сентября, в России состоится единый день голосования. По всей стране пройдет в общей сложности 5,8 тыс. выборов регионального и муниципального уровня. Еще через полгода состоятся выборы президента РФ.

Я не знаю, какие планы у посольства США, но было много эпизодов, когда американские дипломаты были замечены в противоправной деятельности. Соответствующие наши службы должны принимать соответствующие меры
- сказал Лавров.


Лавров: Россия предостерегает США от вмешательства в наши выборы


По его словам, на американское посольство работает много граждан РФ. В соответствии с Венской конвенцией, отметил министр, нанятый в России персонал посольства США может выполнять только техническую работу (водители, машинистки, стенографистки), и не может заниматься "дипломатической деятельностью, включая политические аспекты", передает ТАСС.

Но нередки были случаи, когда сотрудники посольства США из числа нанятых на месте ездили по разным регионам, проводили опросы населения: как они относятся к губернатору, вообще к федеральному центру. В таких ситуациях мы вежливо просим наших американских коллег с этими людьми разорвать служебные отношения
- сообщил Лавров -
Думаю, что это в американской традиции. Может, они это даже не считают вмешательством, потому что им все можно и это у них в крови. Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес (о вмешательстве в выборы президента США ) - потому что ни единого факта не было предъявлено в течение 10 месяцев - вся острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать


Лавров добавил, что если американцы не поймут и продолжат нарушать наши законы, Россия будет руководствоваться Венской конвенцией и российским законодательством.


Использованы фотографии: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Комментарии 44

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  1. Olegater Сегодня, 18:45
    Если заметят то американцы пусть не обижаются. Выгнать из России всех дипломатов шпионов и в догонку их шестерок либерастов. Оставить одного амера бома Мишу и пусть работает под присмотром.
    Olegater
    1. svp67 Сегодня, 18:48
      Цитата: Olegater
      Выгнать из России всех дипломатов шпионов и в догонку их шестерок либерастов

      Американцев то да, а наших, только по закону...не стоит уподобляться американцам.
      svp67
      1. 79807420129 Сегодня, 19:47
        В таких ситуациях мы вежливо просим наших американских коллег с этими людьми разорвать служебные отношения

        А еще бы лучше вежливо сопроводить таких нашкодивших дипломатов за шкирку и вежливо,очень даже вежливо выпнуть из страны. yes К сожалению просто нашу вежливость,там воспринимают как нашу слабость. yes
        79807420129
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:59
      Поздно уже господа вмешиваться ..Слишком много вы нашему народу в душу нагадили своей "дерьмократией" ...Злые мы на вас жуть! Жалко мне вас ...Если только вы русских полностью уничтожите , может и спасетесь ..Но если хоть один останется в Сибири , мы возродимся и отомстим за все и всех! soldier
      ОТДЕЛ
      1. yuriy55 Сегодня, 19:29
        Цитата: ОТДЕЛ
        Но если хоть один останется в Сибири , мы возродимся и отомстим за все и всех!

        Вы какой-то неуёмный альтруист-пофигист...Двадцать пять лет топчемся на уровне 146 000 000, а вы с одного семени возмечтали возродиться... laughing А в чём вы видите возрождение? Что придёт? Богатые буратины вдруг осознают? Или банки снизят ставки на ипотеку, которую уже никто не хочет брать (одни не могут, другие уже понастроили)...Что в России станет почётно работать и рожать по 5-6 детей? Что пенсионеры будут работать до пенсии? Что в магазинах будут продавать продукты ГОСТовского качества (колбасу, например)...Что дети на речке станут кричать: "Вот, как здорово! Какая тёплая вода! Прекрасно!" , - вместо: "Ох.....но!За...ись вода! П....ц всему!" belay Что возродится? Капиталы олигархов? Бабушки станут рожать? Скотина покинет городские дворы? Пиво станет настоящим? Станут лечить российских детей в России за бесплатно? Воры будут сидеть в тюрьме? Что конкретно? Сельское хозяйство станет престижным поприщем? Работа в банке будет приравниваться к спекуляции и мошенничеству? Коллекторов будут расстреливать на месте? Давайте отпишитесь...
        yuriy55
        1. хрыч Сегодня, 19:47
          Цитата: yuriy55
          А в чём вы видите возрождение?

          Может Отдел видит в этом bully
          https://vk.com/partizaninfo?w=wall-83526610_40953
          хрыч
        2. nesvobodnye Сегодня, 19:59
          Хочешь изменить страну и народ? Не пеняй на людей, найни с себя.
          Я вчера скамейку у дома покрасил и детские качели на площадке смазал.
          А что сделал ты?
          P.S. Не надо в пустоту кричать "Как всё плохо!", просто делай хорошие дела, в меру своих сил.
          nesvobodnye
        3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:00
          Цитата: yuriy55
          Цитата: ОТДЕЛ
          Но если хоть один останется в Сибири , мы возродимся и отомстим за все и всех!

          Вы какой-то неуёмный альтруист-пофигист...Двадцать пять лет топчемся на уровне 146 000 000, а вы с одного семени возмечтали возродиться... laughing А в чём вы видите возрождение? Что придёт? Богатые буратины вдруг осознают? Или банки снизят ставки на ипотеку, которую уже никто не хочет брать (одни не могут, другие уже понастроили)...Что в России станет почётно работать и рожать по 5-6 детей? Что пенсионеры будут работать до пенсии? Что в магазинах будут продавать продукты ГОСТовского качества (колбасу, например)...Что дети на речке станут кричать: "Вот, как здорово! Какая тёплая вода! Прекрасно!" , - вместо: "Ох.....но!За...ись вода! П....ц всему!" belay Что возродится? Капиталы олигархов? Бабушки станут рожать? Скотина покинет городские дворы? Пиво станет настоящим? Станут лечить российских детей в России за бесплатно? Воры будут сидеть в тюрьме? Что конкретно? Сельское хозяйство станет престижным поприщем? Работа в банке будет приравниваться к спекуляции и мошенничеству? Коллекторов будут расстреливать на месте? Давайте отпишитесь...

          Вот с этого обычно (что вы написали) и начинается смута в России и кровавые разборки и т.д.
          СССР нет уже и ныть уже бесполезно, а просто Россию возрождать нужно что осталось, враг у ворот уже ..Или вы зайцем хотите бегать от обстрелов беспилотников НАТО..? Мы не хотим , а те кто трусы уже давно на западе нас поучают правилам жизни ...Так что определяйтесь за кого вы! Хотя я вас уже пометил , как либераста..(вопросы такие задаете ноющие и безответные , это первый признак ))) hi Нытье в России очень неплохо оплачивается , удачи вам !
          ОТДЕЛ
  2. НЕКСУС Сегодня, 18:46
    Там предостерегай не предостерегай...влезут и даже обувь при входе не снимут...
    НЕКСУС
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:46
    Сша уже подготовили пакет санкций за вмешательство России в ход выборов на своей ,Российской территории! lol
    Изгоняющий либероидов
  4. Чёрный Сегодня, 18:46
    Не ну а чё, пора бы и нам развернуть компанию и везде заявлять , что США вмешиваются в наши выборы..темболее что это так...даже выдумывать ничего не надо. Можно отработать строго по их же сценарию - " у нас куча доказательств, но мы вам не покажем. Это секрет"
    Чёрный
    1. svp67 Сегодня, 18:52
      Цитата: Чёрный
      Не ну а чё, пора быы и нам развернуть компанию и везде заявлять , что СяшА вмешиваются в наши выборы

      И кто это услышит? Я Вас умоляю...

      Вы представляете КАКОЙ бы ВОЙ поднялся, если бы кто из наших дипломатов вот так "гуманитарную помощь" раздавал, на любом из протестных митингов в США?
      svp67
      1. Alexey RA Сегодня, 19:04
        Цитата: svp67
        Вы представляете КАКОЙ бы ВОЙ поднялся, если бы кто из наших дипломатов вот так "гуманитарную помощь" раздавал, на любом из протестных митингов в США?

        Хе-хе-хе... я вот, ещё когда начиналась возня вокруг закона об "иностранных агентах", задавал вопрос: как бы отреагировали американцы, если бы в США появилась некоммерческая организация, борющаяся с властью, спонсорами которой выступал бы некий "Российский национальный фонд за демократию". Причём фонд этот финансировался бы из бюджета МИД, руководство его формировалось бы тоже МИД и включало бы бывших высших чиновников МИД , ФСБ, СВР и МО. smile
        Да-да-да, я намекаю на небезызвестный National Endowment for Democracy.
        Alexey RA
        1. svp67 Сегодня, 19:10
          Цитата: Alexey RA
          задавал вопрос: как бы отреагировали американцы, если бы в США появилась некоммерческая организация, борющаяся с властью, спонсорами которой выступал бы некий "Российский национальный фонд за демократию".

          Да очень просто, по их законодательству. Сначала бы просто ЗАПРЕТИЛИ работать. А затем, тех кто не успокоился и продолжал бы работать - посадили бы и все ПО ЗАКОНУ. У них такая деятельность ЗАПРЕЩЕНА. Они же под эту статью и RT и Спутник подвести хотят
          svp67
  5. Горный стрелок Сегодня, 18:47
    Сократили до равенства? Хорошо. Можно ещё сократить... Ну а тех, кто нарушает закон - к ногтю...
    Горный стрелок
  6. Teberii Сегодня, 18:47
    Хакеров с цепи спустят,спустят прикормленных либералов,главное чтоб не плакали потом.
    Teberii
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:47
    Лавров: Россия предостерегает США от вмешательства в наши выборы
    А давайте морды в случае чего американцам кто остался и будет вмешиваться в наши выборы набьём ! Реально накостыляем и тем кто и тому кто повёлся на их печенюшки!? am bullyВот праздник "дерьмократии" устроить можно! laughing
    Наблюдатель2014
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:50
      Цитата: Наблюдатель2014
      американцам кто остался и будет вмешиваться в наши выборы набьём !

      Хм, да они как-то умудряются самоликвидироваться. За прошедший год, по Питеру, точно помню три смерти граждан сша. Два случая - в отелях(ЕМНИП,отравление алкоголем), и один найден в промзоне(как бы ограбление). Жизнь идёт своим чередом... request
      Paranoid50
  8. Лондо Сегодня, 18:48
    Зовите Лукашенко наблюдателем laughing
    Лондо
    1. 79807420129 Сегодня, 19:52
      Цитата: Лондо
      Зовите Лукашенко наблюдателем laughing

      Неа,мы именно ВАС позовем. yes Поедите или слабо? wink
      79807420129
  9. воттак Сегодня, 18:49
    а каким образом это вмешательство происходит? ихное и "наше"(по их мнению)? технологию понять не могу.что такого в опросе? чушь какая то .
    воттак
    1. Alexey RA Сегодня, 19:27
      Цитата: воттак
      а каким образом это вмешательство происходит? ихное и "наше"(по их мнению)? технологию понять не могу.что такого в опросе?

      Дык... британцы ещё в прошлом веке в своём "Да, господин премьер-министр" показали - как можно, путём правильного составления списка вопросов, получить необходимые результаты опроса.
      А затем уже можно вести пропаганду, опираясь на данные независимых опросов общественного мнения.
      Alexey RA
      1. воттак Сегодня, 19:45
        опрос не опрос, а и так все знают что все воруют. всем побоку. какая тут может быть пропаганда? в Москве или в Питере может и сработает, а у нас нет.новые ведь голодные придут, больше тащить будут, смысла их выбирать нет
        воттак
  10. Алексей7777777 Сегодня, 18:53
    А у нас есть ВЫБОРЫ???
    Алексей7777777
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:02
      Цитата: Алексей7777777
      А у нас есть ВЫБОРЫ???

      Выбор у России один, либо они нас , либо мы их..Другого выбора у нас уже нет! soldier
      ОТДЕЛ
      1. новичок Сегодня, 19:06
        жму вашу руку!
        новичок
      2. yuriy55 Сегодня, 19:15
        Цитата: ОТДЕЛ
        Выбор у России один, либо они нас , либо мы их..

        Кто это они и кто такие мы? belay Они???Пока что в России побеждает ЕБН-новская школа. Даже фильм сняли о собчачьей жизни (память об учителе). По аналогии памятников ворам на кладбищах Те, кто строил социализм, под крестами, а те кто его разрушал (мародёрствовал, плясал на костях во время чумы) - под гранитными плитами с памятниками...Или вы про американцев, которые владеют нашими валютными резервами и диктуют условия работы для ЦБ? Смотрите, когда голосовать пойдёте, в графе не ошибитесь...
        yuriy55
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:07
      Алексей7777777 Алексей! hi
      А у нас есть ВЫБОРЫ???
      Выбор есть всегда !Можешь на выборы не ходить например feel А какой предлог оторваться на "ангелах дерьмократии"в принципе! Не нужно упускать такой шанс вломить от всей нашей .И за всю нашу ! laughing
      Наблюдатель2014
      1. Алексей7777777 Сегодня, 19:23
        Нет,Серёг hi -я ВСЕГДА хожу на "выборы",из принципа,дабы за меня не смогли проголосовать.Только толку...Вот на работе все говорят-я за "ер"не голосовал,а потом смотрим-как и по всей стране,наш город-457,75% одобрямс... Я это с 96(когда почти все за КПРФ у нас были-красный пояс,так нашу Губернию называли тогда,а победил Ё,Б,Н) заметил ещё,ну и какие же это выборы...
        Алексей7777777
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:37
          Алексей7777777 Лёха,я с семьёй в полном составе попал как то раз под корреспондента! (на выходе из избирательного участка) Он видит красивая пара .Жена беременная .Подбегает микрофон тычет и говорит.Вы за кого голосовали?Я ему в ответ: за будущее России! И будущее наших детей! Он облизываясь
          -За кого? .
          -Я .За ЛДПР! laughing Дело лет 15 назад было.У того корреспондента репортаж сорвался.Такое впечатление что челюсть отпала.Ходить на выборы нужно всегда!Точка.ЭТО НАШЕ ЗАКОННОЕ ПРАВО !!!!"плюнуть" в морду лица,любимой власти ,от всей НАШЕЙ ДУШИ!!!!!!!Пусть будет по ихнему.Но все имеет счёт bully Они мониторят.Пусть мониторят.Пусть читают ,считают и наслаждаются.
          Это понятно.Взрослеем.Ценности меняются.Но этот случай был в моей жизни.Что есть .То есть hi
          Наблюдатель2014
          1. Алексей7777777 Сегодня, 19:52
            good good good СЕРЁГА- hi hi hi hi hi hi hi Я тоже никогда и ни перед кем не скрывал СВОЕГО взгляда на жизнь.У меня своя Голова на плечах,а не кость полая для впитывания информации из зомбоящика.
            Алексей7777777
  11. новичок Сегодня, 18:57
    я так понимаю, что Лавров дипломатично, ккак всегда, объяснил янкам, что и как должно быть на дипломатическом поле. по нашему это примерно будет звучать так: полезете, получите по сапатке, если с первого раза не дошло (высылка “дипломатов“).
    новичок
  12. Holsten Сегодня, 18:57
    Вежливая просьба и хорошо темперированный пинок под зад гораздо убедительнее просто вежливой просьбы .
    Holsten
  13. Смог Сегодня, 18:57
    Эх, Женьки Псаки нету. Она бы про карусели рассказала......
    Смог
  14. Million Сегодня, 19:01
    Все равно Путин победит!Даже если все США против него проголосуют)Важно правильно посчитать голоса)
    Million
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 19:05
    Москва не допустит вмешательства Вашингтона в выборы, которые проходят в России. Пальчиком погрозим,или по хохоталу сьездим?Скорее всего-посто скажем.Робяты.Вы не правы. И усё.И ещё им шампанское нальём.Чёрт.Хреновато однако.
    ВЕРЕСК
  16. yuriy55 Сегодня, 19:08
    Лавров: Россия предостерегает США от вмешательства в наши выборы

    Типа, сколько не пыжьтесь, всё равно президентом изберут П...того, кого надо... laughing
    yuriy55
  17. ПРАВОкатор Сегодня, 19:09
    Один раз спорил с доцентом филологом....Он мне раз двадцать объяснил кто Я есть....Доходчиво....Но и не обидно.....Лавров по моему из этих)))
    ПРАВОкатор
  18. MadCat Сегодня, 19:13
    было бы во что вмешиваться, вполне можно их отменять, утвердить как КНДР то что и так по факту происходит, пожизненно и по наследству. fellow
    MadCat
  19. 1536 Сегодня, 19:14
    Главное не допустить провокаций фруктовой партии.
    1536
  20. лысова Сегодня, 19:15
    Ты что совсем? Лавров ты был и долЭТО НАШЕОЛОТО
    жен быть дипломатом .ПРОСТИТЕ ПЬЯНЫЙ
    лысова
    1. Wasiliy1985 Сегодня, 20:01
      Вот-вот.. Ни черта не ясно!!!
      Кто?! Где?! Сколько наливают?!
      Wasiliy1985
  21. Сергей-8848 Сегодня, 19:17
    Наверное, теперь только так, как раньше (и всегда, впрочем) - брать с поличным, фиксировать следы, приглашать работника консульства - и пинком под зад (или на отсидку). Оглядываться на всевозможные благотворительные и международные конторы и фонды - только деньги терять. Вспомните наш спорт и лёгкую атлетику в частности.
    Сергей-8848
  22. Wasiliy1985 Сегодня, 19:59
    "А может, торпедой их, А?!!!"
    Сергей Викторович, жахните хоть "дипломатической" торпедой им под их "дипломатический" мидель, а?!
    Wasiliy1985
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