Тяжелая МБР «Сармат» - ключевой элемент России по противодействию США

Хотя ракетный комплекс Сармат по-прежнему, говоря без шуток, находится вне поле зрения западным СМИ, можно быть уверенным в том, что как только всерьез начнут проводить ее испытания, то в пропагандистской кампании по обвинению России в агрессии данная ракета будет выставлена в качестве главной угрозы.