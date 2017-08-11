20:02 11 августа

Тяжелая МБР «Сармат» - ключевой элемент России по противодействию США

Хотя ракетный комплекс Сармат по-прежнему, говоря без шуток, находится вне поле зрения западным СМИ, можно быть уверенным в том, что как только всерьез начнут проводить ее испытания, то в пропагандистской кампании по обвинению России в агрессии данная ракета будет выставлена в качестве главной угрозы.




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