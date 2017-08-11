20:02 11 августа

Кедми о принятой резолюции против КНДР: Россия утёрлась

Известный политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми о ситуации вокруг Северной Кореи.




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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 19:18
    При принятии этой резолюции не мнение России было главным, так как КНДР, для нас конечно проблема, но не очень большая. В этой "печальной истории" главное мнение ДВУХ государств. США и Китая. И если Китай проголосовал "ЗА", то почему Россия должна выступать ПРОТИВ?
    svp67
    1. воттак Сегодня, 19:52
      хотя бы потому что сами под санкциями от тех же амеров, а кндр для нас проблемой станет, когда от туда народ побежит к нам
      воттак
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