Самоходная артиллерийская установка Stormartillerivagn m/43 (Швеция)



САУ Stormartillerivagn m/43 в исходной комплектации с 75-мм орудием. Фото Ftr.wot-news.com



Реконструкция облика САУ первой версии. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Модернизированные Sav m/43, оснащенные 105-мм гаубицами. Фото Ftr.wot-news.com



Общий вид бронемашины второй версии. Фото Ftr.wot-news.com



Реконструкция САУ с усиленным вооружением. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Серийная Sav m/43 в войсках. Фото Wikimedia Commons



Интерьер обитаемого отсека. Фото Ointres.se



Самоходная артиллерия на учениях. Фото Namu.wiki



Серийная Stormartillerivagn m/43 на полигоне. Фото Namu.wiki



Одна из сохранившихся музейных самоходок. Фото Wikimedia Commons



Музейный экспонат с маскировкой. Фото Wikimedia Commons



САУ в шведском музее Arsenalen. Фото Wikimedia Commons



Sav m/43 из коллекции артиллерийского музея г. Кристианстад. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://the.shadock.free.fr/

http://wwiivehicles.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

http://alex-mistch.livejournal.com/

В годы Второй мировой войны Швеция сохраняла нейтралитет, однако обстановка в мире не позволяла прекращать развитие вооруженных сил. Как накануне войны, так и после ее начала оборонная промышленность нейтральной Швеции работала над новыми проектами боевых бронированных машин. Некоторые образцы подобного рода, созданные в это время, на долгие годы определили облик парка бронетехники шведской армии. К примеру, самоходные артиллерийские установки Stormartillerivagn m/43 оставались на вооружении в течение нескольких следующих десятилетий.История самоходок Stormartillerivagn m/43 началась в сентябре 1941 года, когда командование шведской армии потребовало создать перспективный образец бронетехники, способный повысить ударную мощь сухопутных войск. В соответствии с представленным техническим заданием, войска нуждались в самоходной артиллерийской установке, способной действовать в одних боевых порядках с имеющимися танками и пехотой. Особо отмечалось, что такой образец должен быть приспособлен к характерным для Швеции ландшафтам и погодным условиям. САУ нового типа должна была иметь возможность стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.Наиболее простым способом создания бронемашины с требуемыми характеристиками виделось оснащение готового серийного шасси состоящей на вооружении пушкой. Тем не менее, поиск подходящих компонентов для подобной САУ оказался достаточно сложным. К тому времени на вооружении Швеции состояло несколько танков с подходящими характеристиками, каждый из которых мог рассматриваться в качестве основы для новой самоходки. В связи с этим в течение некоторого времени проводились исследования и дополнительные испытания, целью которых был выбор оптимального шасси.Также на определенном этапе возникли проблемы с выбором вооружения и компоновки. Оказалось, что орудия с длинными стволами не соответствуют ландшафтам, а кроме того, вступают в противоречие с законодательством. Сравнительно длинный ствол во время движения в лесу мог задевать деревья. Также в подобных условиях деревья могли помешать быстрому перенесению огня на большой угол. Наконец, правила того времени запрещали эксплуатацию транспортных средств, те или иные элементы которых выступают за лобовую часть корпуса.По результатам достаточно сложных сравнительных испытаний и массы теоретических изысканий был сформирован оптимальный облик перспективной САУ. Наиболее удачным для использования в новом проекте посчитали шасси серийного легкого танка Stridsvagn m/41. В качестве основного вооружения рассматривались орудия Bofors m/02 и Bofors m/44, отличавшиеся друг от друга калибром, но при этом имевшие достаточно короткие стволы. Для установки предложенных орудий на имеющееся шасси требовалось переработать существующий броневой корпус. Прочие элементы шасси могли оставаться без изменений.Разработка нового проекта была поручена компании Scania-Vabis. Это предприятие уже успело наладить серийный выпуск легкого танка Strv m/41, и потому в будущем без особых проблем могло освоить строительство артиллерийских самоходок.Проектирование и строительство первого опытного образца новой техники завершилось в 1943 году. В связи с этим, а также с учетом роли на поле боя, новый образец бронетехники получил официальное обозначение Pansarartillerivagn m/43 («Бронированная артиллерийская машина обр. 1943 г.») или Pav m/43. Тем не менее, такое название не успело закрепиться за всем проектом. Все последующие САУ обозначались как Stormartillerivagn m/43 («Штурмовая артиллерийская машина обр. 1943 г.») или Sav m/43. Именно под этим названием самоходки нового типа остались в истории шведской армии. Следует отметить, что такое название применялось ко всем вариантам техники, вне зависимости от особенностей ее конструкции и вооружения.Легкий танк Strv m/41 представлял собой лицензионную копию чехословацкой машины LT vz.38 и не отличался от нее с точки зрения конструкции. Для использования в новом проекте Pav m/43 / Sav m/43 существующую машину пришлось заметным образом доработать. Базовый танк лишился башни и подбашенной коробки, вместо которых следовало монтировать рубку с новым боевым отделением. Также требовалось переработать нижние элементы корпуса. Силовая установка и ходовая часть и сохранялись без каких-либо изменений. Все это позволяло решить поставленные задачи без значительного усложнения проекта.Переработанный корпус сохранил коробчатый лобовой агрегат, передняя часть которого состояла из нескольких наклонных деталей. Вертикальные броневые листы тоже остались на своих местах. Вместо подбашенной коробки позади верхней лобовой детали теперь помещался крупный лист с амбразурой орудия. По бокам от него находились наклонные скуловые листы, соединенные с заваленными внутрь бортами. Сзади рубка защищалась парой листов, расположенных под углом друг к другу. Использовалась крыша сложной угловатой формы, состоявшая из нескольких наклонных деталей. Корма корпуса без изменений заимствовалась из базового проекта.Легкий танк базовой модели имел броню толщиной до 25 мм. Проектом Pav m/43 предлагалось резкое усиление защиты. Лоб корпуса и рубки теперь имели толщину 55 мм. Сбоку экипаж прикрывался 30-мм листами корпуса и рубки. Крышу следовало делать из листов толщиной 10 мм. Прочие элементы корпуса заимствовались у Strv m/43 и их толщина не менялась.Компоновка корпуса была переработана в соответствии с применением нового вооружения. Лобовой агрегат, как и ранее, должен был вмещать устройства трансмиссии. Непосредственно за ним помещался единый обитаемый объем с рабочими местами всех членов экипажа. Корма отдавалась под двигатель и некоторые связанные с ним системы.Перспективные САУ предлагалось оснащать бензиновыми двигателями Scania-Vabis 1664 мощностью 142 л.с. При помощи карданного вала, проходящего вдоль корпуса, двигатель соединялся с механической трансмиссией переднего расположения. Трансмиссия связывалась с передними ведущими колесами.Как и танки базовых моделей, новая шведская самоходка должна была иметь ходовую часть, построенную на основе четырех опорных катков на каждом борту. Катки большого диаметра блокировались попарно и устанавливались на рессорной подвеске. Крупные ведущие колеса располагались в передней части корпуса. В корме предусматривалась установка направляющих колес меньшего диаметра. Над промежутками между передними опорными катками помещались две пары поддерживающих роликов. Конструкция гусеницы в новом проекте не изменялась.В соответствии с изначальными планами, САУ нового типа должны были получить перспективные артиллерийские орудия калибром 105 мм. Тем не менее, фирма «Бофорс» не смогла вовремя закончить разработку такого вооружения, из-за чего первый прототип Pav m/43 и несколько серийных машин получили вооружение меньшей мощности. Орудийная установка, однако, создавалась с учетом монтажа изначально требовавшейся системы. В результате два варианта самоходки, отличаясь вооружением, имели некоторое внешнее сходство.Первый вариант боевой машины получил нарезное орудие Bofors m/02 калибром 75 мм и длиной ствола 50 калибров. Орудие монтировалось на универсальной установке и выводилось за пределы рубки при помощи крупной круглой амбразуры, прикрытой полусферической маской. Вместе со стволом за пределы боевого отделения выступала направляющая балка, удерживавшая ствол в нужном положении. В дальнейшем маска была переработана с учетом иных габаритов и конструкции более крупного орудия. Конструкция орудийной установки позволяла наводить пушку по вертикали и горизонтали в пределах ограниченных секторов.75-мм орудие должно было использовать унитарные выстрелы со снарядами разных типов и различного назначения. Боекомплект из нескольких десятков снарядов размещался на стеллажах боевого отделения. Перезарядка осуществлялась вручную. Для наведения экипаж мог использовать телескопический и панорамный прицелы.Проект Pansarartillerivagn m/43 / Stormartillerivagn m/43 не предусматривал использование штатного вспомогательного вооружения. На случай экстренной ситуации экипаж мог иметь личное оружие, из которого можно было бы стрелять через лючки боевого отделения. Пулеметная установка отсутствовала.Экипаж самоходки состоял из четырех человек, размещавшихся в едином боевом отделении. Справа от орудийной установки в передней части корпуса находился водитель. Он мог следить за дорогой при помощи прямоугольного лючка в лобовом листе, прикрываемого заслонкой с щелью. Слева от пушки находился наводчик, в распоряжении которого имелись прицелы и приводы систем наведения. Командир и заряжающий должны были работать в корме рубки. Рядом с ними в бортах прорезались смотровые лючки. Доступ внутрь обитаемого отсека обеспечивался крупным люком в задней части крыши. Крышка этого люка, имевшая сложную многоугольную форму, фактически являлась секцией крыши рубки.Общая длина новой САУ составляла 5,05 м, ширина – 2,14 м, высота – 2,3 м. Боевая масса определялась в 12 т. Примечательно, что, несмотря на малую длину ствола, дульная его часть выступала за пределы проекции корпуса. Впрочем, эту особенность конструкции не посчитали недостатком. Удельная мощность на уровне 11,8 л.с. на тонну позволяла получить приемлемые показатели подвижности. Максимальная скорость на шоссе составляла 45 км/ч. Запас хода – 180 км. По показателям проходимости и преодоления препятствий самоходка Pav m/43 не отличалась от базового танка Strv m/41.Первый прототип перспективной самоходки, получивший обозначение Pansarartillerivagn m/43, был построен в середине 1943 года и подан на испытания, в которых участвовали представители военного ведомства Швеции. Несмотря на использование орудия уменьшенного калибра, опытная бронемашина хорошо показала себя и подтвердила возможность решения всех поставленных боевых задач. В зависимости от ситуации на поле боя, САУ могла вести огонь прямой наводкой или обстреливать цели с закрытых позиций, подняв ствол на большой угол возвышения.В марте 1944 года, после успешного завершения всех испытаний, новая самоходная артиллерийская установка была принята на вооружение под обозначением Stormartillerivagn m/43 или Sav m/43. Кроме того, компания Scania-Vabis получила заказ на выпуск 18 серийных бронемашин. Предполагалось, что требуемая техника будет изготовлена в течение нескольких месяцев, и вскоре поступит в части. Тем не менее, сборка бронемашин немного затянулась. Из-за этого первая партия САУ поступила в войска только в январе 1945 года. В течение нескольких следующих недель армия получила оставшиеся самоходки.18 машин Sav m/43 были переданы двум штурмовым артиллерийским дивизионам, в составе каждого из которых были сформированы три батареи. Батарея, соответственно, включала три артиллерийские самоходки. Уже в феврале 1945 года два новых дивизиона были привлечены к участию в маневрах. Во время учений экипажи техники справились с поставленными задачами. Самоходки получили самую высокую оценку. Вскоре после этого, для исключения возможных неприятных инцидентов, шесть батарей двух дивизионов были переброшены на один из участков шведско-норвежской границы. Там эти соединения оставались до конца войны в Европе.Только в середине 1945 года компания «Бофорс» смогла развернуть производство новых гаубиц m/44 калибра 105 мм, позволявших выполнить изначальные требования проекта Pav m/43 / Sav m/43. Такие орудия оснащались стволом длиной 27 калибров и имели развитый дульный тормоз. Больший калибр обеспечивал заметный прирост в основных боевых характеристиках, а также позволял с большей эффективностью бороться с разными целями. Появление готового к производству орудия, отличавшегося большей мощностью, оказало позитивное влияние на парк имеющейся техники.Уже в 1945 году компании Scania-Vabis и Bofors приступили к модернизации наличных самоходок Sav m/43. Все 18 бронемашин лишились имевшихся 75-мм пушек и получили более мощное оружие. Вместе с новой гаубицей они получали более крупную маску орудия. Кроме того, по опыту эксплуатации имеющихся машин была доработана существующая рубка. Внедренные изменения затрагивали комплекс прицельного оборудования, а также улучшали эргономику боевого отделения.Крупнокалиберное орудие с развитым противооткатным устройством получило новую маску. В амбразуре помещался полусферический агрегат с выступающим кожухом цилиндра тормоза отката. Под ним имелось отверстие для вывода ствола. Несмотря на использование новой маски, возможности орудийной установки с точки зрения углов наведения не изменились.Экипажи САУ вряд ли были довольны необходимостью посадки через единственный люк в крыше. Для решения этой проблемы над местом механика-водителя появился собственный люк. Новый прицел, рассчитанный для использования с более мощным орудием, пришлось разместить в крыше рубки; выступающая над ней головка прицела получила литой коробчатый кожух с откидной передней крышкой. На лобовых и скуловых листах рубки предлагалось перевозить запасные траки для гусениц, в определенной мере повышавшие уровень защиты.После завершения модернизации уже построенных самоходок появился заказ на строительство еще 18 бронемашин Stormartillerivagn m/43, вооруженных мощной 105-мм гаубицей. Сборка этой техники продолжалась до конца 1947 года. По итогам двух заказов армия Швеции располагала 36 гаубичными САУ со сравнительно мощным вооружением. Эта техника была распределена между четырьмя дивизионами, по 9 машин в каждом.До начала пятидесятых годов самоходные установки служили в составе артиллерии. В 1951 году подразделения, вооруженные такой техникой, были переданы бронетанковым войскам. Впоследствии их принадлежность не изменялась. В исходном виде САУ Sav m/43 эксплуатировались до конца пятидесятых годов. После этого было принято решение о модернизации с учетом опыта обновления другой бронетехники. К этому времени уже было выпущено определенное количество танков Strv m/41 с обновленной силовой установкой. Аналогичные 160-сильные двигатели к началу шестидесятых были установлены и на Stormartillerivagn m/43. Также модернизировались средства связи.На протяжении длительного времени Швеция соблюдает нейтралитет и не участвует в вооруженных конфликтах. В связи с этим ее армия имеет возможность использовать свою технику только во время различных учебно-боевых мероприятий. Как результат, все серийные Sav m/43 вели огонь только на полигонах и только по учебным целям. Им, как и многим другим образцам бронетехники шведского производства, ни разу не удалось поучаствовать в реальной войне.По очевидным причинам, шведские самоходки достаточно быстро потеряли потенциал в контексте борьбы с бронетехникой противника. Тем не менее, они по-прежнему могли использоваться в качестве средства огневой поддержки войск. Достаточно мощное вооружение и обновленные силовые установки позволили сохранять САУ Sav m/43 на вооружении в течение длительного времени. Вопрос списания таких машин был решен лишь в начале семидесятых годов. Последнюю самоходку сняли с вооружения и списали только в 1973 году, когда в армию успели поступить более новые машины схожего назначения.Все построенные серийные Stormartillerivagn m/43 были отправлены на хранение. Впоследствии большая часть машин ушла на утилизацию, хотя значительному количеству такой техники удалось уцелеть. Семь самоходок в настоящее время находятся в музеях и частных коллекциях Швеции. Еще два образца теми или иными путями попали в музеи Великобритании. По одному подобному экспонату хранится в Германии, Франции и Чехии. Сохранившиеся САУ находятся в разном состоянии, некоторые из них до сих пор на ходу.Целью проекта Pansarartillerivagn m/43 или Stormartillerivagn m/43 было создание перспективной самоходной артиллерийской установки, способной атаковать цели на поле боя или на тактической глубине. При этом планировалось адаптировать машину к сложным условиям Швеции, а также сделать ее максимально дешевой. Все эти задачи, в целом, были успешно решены. Армия получила значительное число новых бронемашин, отличавшихся достаточно высокой огневой мощью. Специфические условия местности, военно-политическая обстановка в регионе, технические характеристики и другие факторы позволили самоходкам, созданным в соответствии с концепциями времен Второй мировой войны, оставаться на вооружении в течение почти трех десятилетий.