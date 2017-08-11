22:24 11 августа

МИД Польши: СССР ответственен за начало Второй мировой войны

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма, заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

В своем интервью польскому изданию Wpolityce, Ващиковский заявил, что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации, передает РИА Новости.

МИД Польши: СССР ответственен за начало Второй мировой войны



Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны
— продолжил он.

По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В МИД России заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.


Использованы фотографии: © AFP 2017 / Janek Skarzynski
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дуплет Сегодня, 21:38
    Вот же подонки ... Совсем обалдели все вокруг.
    Дуплет
    1. major071 Сегодня, 21:53
      Народ, истории своей не помня
      Переписав её другим в угоду
      Рискует стать и сам бездомным
      Так как свою он землю продал...
      hi negative
      major071
    2. oleg-gr Сегодня, 21:53
      Пшеки обиженного из себя строят. Сюжеты, где с Гитлером делили другие страны, не вспоминают. "Неприлично", однако.
      oleg-gr
    3. seti Сегодня, 21:55
      Забыли что Пакт о ненападении 15 июня 1934 года самые первые с гитлеровской Германией подписали именно поляки во главе с Пилсудским. И окупировала еще в 20-х годах пол Литвы вместе с Вильнюсом ( стал Вильно) ( кстати после войны СССР вернул все Литве ) и в октябре 1938 году захватили часть Чехословакии..И так вспоминать можно до бесконечности. Твари ненасытные.
      seti
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 22:02
        это все происходит ,потому что они не болтались вместе с фрицами на виселице после Нюрнберга,хотя по их деяниям с34 по 38 г.,самое им там место.Агрессию которую приписали немцам в Чехословакии можно смело делить пополам с поляками."Польша - гиена Европы"- У.Черчилль.
        Ратник с пулеметом
    4. ИванИванов Сегодня, 22:16
      они не гады они потомки польских нациков, это все объясняет
      ИванИванов
  2. Чёрный Сегодня, 21:39
    В номинации " и.д.и.о.т года" среди членов польского правительства развезрнулась упорная борьба между министром обороны и минстром иностранных дел)))
    Чёрный
    1. НЕКСУС Сегодня, 21:44
      Цитата: Чёрный
      В номинации " и.д.и.о.т года" среди членов польского правительства развезрнулась упорная борьба между министром обороны и минстром иностранных дел)))

      Эта номинация международная...там пока украинская Рада в полном составе лидирует.
      НЕКСУС
      1. sharp-lad Сегодня, 21:54
        До кучи, там пол Конгресса и госдеп в полном составе!
        sharp-lad
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 21:42
    Полнится земля уро--ми.Мерзопакостная страна.А гонору-как у шестёрки в зоне.Лишь-бы не побили.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 21:59
      Дружище, я сегодня уже писал про Укропольскую параллельную реальность. Так в ней выяснится, что в секретных подвалах ЧК, мы взращивали Адольфа!
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 22:01
        мы взращивали Адольфа!Аф-фигеть!Сгоняю в подвал.Вдруг там дедушку Сталина клонируют.Проверить надо и тщательно. angryИ-если что,помочь.
        ВЕРЕСК
  4. Комментарий был удален.
  5. AID.S Сегодня, 21:42
    Брат грефа?
    AID.S
  6. Bakht Сегодня, 21:46
    Ответ всегда должен быть. И ответ жесткий.
    Для начала можно закрыть мемориал в Катыни... на реставрацию... Будут много вонять, можно случайно бульдозером все снести на хрен.
    Нечего польским памятникам делать на русской земле.
    Bakht
    1. новичок Сегодня, 21:51
      с первым и последним предложениями согласен. вот второе, ну батенька, мы ж не вандалы.
      новичок
      1. Басарев Сегодня, 21:57
        А заодно можно и отозвать все покаянные признания. Почему Россия должна отвечать за действия украинских националистов?
        Басарев
      2. Bakht Сегодня, 22:00
        Вандалы просто не знали дипломатии. При слишком большом шуме работяга на бульдозере должен получит еще и орден. Ну, или премию... smile
        Bakht
  7. Flinky Сегодня, 21:48
    А почему наши, собственно, удивляются этому? Отреклись от истории СССР - хлебайте во всю дурь, не обляпайтесь!
    Flinky
  8. новичок Сегодня, 21:48
    да, да. и то что Ева соблазнилась змеем, тоже мы виноваты. laughing laughing laughing
    новичок
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:49
    Коротко о Польше feel
    Наблюдатель2014
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 22:13
      БУ "Зеву" модераторы не пропустят! laughing
      Наблюдатель2014
  10. sharp-lad Сегодня, 21:53
    Вторую мировую войну начали пшеки с оккупации Чехии! angry
    sharp-lad
  11. tolancop Сегодня, 21:56
    "...По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии"."...

    Угу. По мнению этого ...хм... персонажа, СССР должен был вести войну, видимо, в польских интересах...
    Когда Тишинскую область захватывали, СССР не спрашивали.
    Гонору, как обычно было на десятерых, а только немцы в Польшу пришли, верхушка подалась в бега.
    Когда АК в Варшаве восстание поднимали, с СССР не советовались, а как стало кисло заверещали: "Сталин, помоги!!!". И теперь крутят всю туже пластинку: "Сталин не помог!!!".
    Что б вас там всем ..... (нецензурно) в этой Полякии.
    tolancop
  12. To be or not to be Сегодня, 21:58
    Хотели бабок срубить с Германии -те их вроде послали.
    Теперь хотят у России поживится.так и тут их пошлют..еще дальше.
    To be or not to be
  13. Selevc Сегодня, 22:03
    Так тогда и Польша агрессор - ибо годом ранее Германия,Венгрия и Польша напали на Чехословакию...
    Selevc
  14. Лондо Сегодня, 22:06
    Сталин от Гитлера не сильно отличался.
    НКВДшники что творили.. до сих пор архивы боятся рассекречивать.
    Насиловали своих, пытали. Женщинам соски отрывали и т.д., подвешивали за волосы. Извиняюсь за подробности.
    Лондо
    1. stalkerwalker Сегодня, 22:10
      Ты больной, или прикидываешься?
      stalkerwalker
      1. Лондо Сегодня, 22:12
        Я реалист. Сталин испортил населения на много поколений.
        Благодаря ему каждый сержантик или начальничек чувствует себя властелином и творит что хочет.
        Читал недавно что менты кому-то в зад засунули бутылку от шампанского, извиняюсь за подробности - но это в новостях читал на яндексе. А все корни идут со сталинских времён.
        Лондо
        1. stalkerwalker Сегодня, 22:14
          Цитата: Лондо
          Я реалист.

          Ты точно больной реалист в своей искажённой ненавистью реальности.
          stalkerwalker
          1. Лондо Сегодня, 22:14
            Увы это было, и отрицать это глупо.
            Лондо
      2. новичок Сегодня, 22:13
        stalkerwalker не обращайте внимания, не тешьте их ущербное сознание.
        новичок
        1. stalkerwalker Сегодня, 22:17
          Похоже, что при обрезании задели ещё одну головку...
          stalkerwalker
  15. Екатерина II Сегодня, 22:08
    Да ладно Польша...у всех были свои интересы в то время(да всегда)...и вот столкновение этих всех интересов и привело к тому что случилось..У всех был шанс все изменить. Но все гнули свои интересы. Никто уступать не хотел.
    Так что вину нужно делить на всех..и на Англию и ФРанцию(умиротворение) и Чехию и Польшу и СССР и Германию и Италию и даже Швейцарию! Так что с нашей стороны у СССР в общем то было мало шансов действовать иначе в том коридоре маневра. И так повоевали в Испании..пока поляки ничего не делали.Так что хай Польша думает о своих интересах(понятно что ей неприятно что с двух сторон да отняли территории) а не интересах СССР у которого тоже были эти две стороны войны и справились.У нас потери куда выше...
    Они ж СССР только из за идеологии ставят на одну доску.
    Екатерина II
    1. sabakina Сегодня, 22:20
      Я так и не понял, в чём вина СССР? В том, что всеми силами старались отдалить войну? шла бы ты лесом, катя!
      sabakina
  16. fedor13 Сегодня, 22:12
    Скажи когда третий глаз открылся?!?!?
    fedor13
  17. pvv113 Сегодня, 22:12
    Забыли пшеки, что мюнхенский сговор о разделе Чехословакии они подписали с Германией еще за год до начала второй мировой войны.
    pvv113
  18. ИванИванов Сегодня, 22:15
    Этого и следовало ожидать.. безответная борзота прогрессирует.
    ИванИванов
  19. sabakina Сегодня, 22:17
    ЛЮДИ-ЧЕЛОВЕКИ! ЧТО С МИРОМ? Может я попал в параллельный мир?
    sabakina
    1. новичок Сегодня, 22:20
      всё нормально, вы на кануне третьей мировой.
      новичок
      1. sabakina Сегодня, 22:22
        Я готовлюсь к ней со школьной скамьи 1975-1983. Но такого ещё не было!
        sabakina
  20. Сергей-8848 Сегодня, 22:20
    Кто - куда, кого - чего, - на это поляки мастера, потому что сами - не воины. А вот об освобождении забывать - погано.
    Если помните, то три года назад, в майданном угаре они же кричали, что их Майданек освобождал 1-ый Украинский фронт, т.е. конкретные и отборные украинцы. Само собой - без русских, татар, белорусов, чувашей, евреев, украинцев, якутов, чеченов, казахов, удмуртов, киргизов.
    Раз-два и все оказались неверные, одни лишь "украинцы", причём самые настоящие - бандеры - гниды, не желавшие жизни людям.
    И тут опять облом - Волынь! Вот теперь и разбирайтесь, кто из вас более замарался, будучи в кашеварах у эсесовцев.
    Сергей-8848
Картина дня