МИД Польши: СССР ответственен за начало Второй мировой войны

Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма, заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.В своем интервью польскому изданию Wpolityce , Ващиковский заявил, что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации, передает РИА Новости — продолжил он.По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В МИД России заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.