Российская бензоколонка против Pax Americana

Если капля никотина убивает лошадь, то стая москитов способна разорвать "Форд" на куски. И попытки давить москитов массой успехом увенчаться не могут по определению. Именно в этом и заключается кардинальное отличие современного флота от флотов прошлого. Янки, после Второй мировой захватившие флаг "Владычица морей", по сей день содержат десяток авианосных эскадр, гордо тыкая всем в нос своей уникальной коллекцией металлолома.В России же, имеющей в строю всего два относительно больших корабля (старенький авианосец и атомный крейсер), военно-морская жизнь идет по совершенно иному пути.Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в наливном бассейне ПО «Севмаш», май 2017 года. Обратите внимание — над местом установки УКСК (универсальный корабельный стрельбовой комплекс) натянут тент. Это специально для нас - чтобы нее подглядывали, а что у него там внутри.Пока все говорит о том, что "Нахимов" будет оснащен всем тем комплексом ракетного оружия и средств РЭБ, всеми тестовыми версиями оборудования и вооружений, которые будут ставится на "убивцев" серии "Лидер".И очень похоже, что ВМФ ограничится двумя атомными крейсерами, исходя из здравого смысла - пришло новое поколение ракетного оружия, не требующего громадных размеров носителей. Отпала и необходимость в огромных затратах. А для демонстрации флага, чем всегда были океанские флота, России более чем достаточно имеющегося. Само собой, придется построить пару-тройку новых авианосцев.России нет смысла тратиться на аналог американских АУГ - для них просто нет боевых задач - воевать Фолкленды никто не пойдет. А для борьбы с такими монстрами эффективны дешевые платформы малых боевых кораблей, способные работать издалека и под прикрытием береговых сил. Что неоднократно демонстрировали пуски по целям в Сирии из Каспия.Проект 1144 - серия из четырех крейсеров, построенных на Балтийском заводе в СССР с 1973 по 1989 годы. Единственные в составе ВМФ надводные корабли с ядерной энергетической установкой. По классификации НАТО проект обозначается как англ. Kirov-class battlecruiser, то есть "линейный крейсер", в силу его исключительных размеров и вооруженности. Сегодня ТАРКР "Петр Великий" (фото ниже) находится в строю.Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов" находится на северодвинском предприятии с 1999 года. В 2008 году с корабля выгрузили отработанное ядерное топливо, а в 2013 году начались работы - "Севмаш" заключил с Минобороны контракт на ремонт и модернизацию крейсера, в результате которой он должен стать самым мощным кораблем российского флота. В 2014 году "Адмирал Нахимов" был перемещен в наливной бассейн "Севмаша". В 2016 году с корабля демонтировали оборудование и принимали новое. Модернизация "Адмирала Нахимова" завершится через год.Наверное нужно пояснить, почему исчезла необходимость в авианосцах с их АУГ в десятки вымпелов. Для ведения локальной войны вдали от баз и при наличии океанских просторов АУГ применимы. Что доказали те же Фолкленды. Но там же было доказано и иное - боевые действия должны вестись с банановой республикой. В той войне Аргентина доказала, что героизм и отвага её пилотов была в несколько раз снижена исключительно низким техническим оснащением. Бомбы, не взрываясь, пробивали насквозь корабли Королевских ВМФ, а крылатые ракеты застревали в переборках. Катастрофически не хватало противокорабельных ракет "Экзосет" и современных самолетов для завоевания превосходства в кубатуре пространства. Была и масса иных проблем, по сути и характерных-то для на порядок более слабого противника. Плюс янки исправно снабжали англичан разведданными.В такой войне да - АУГ применимы. И то лишь при условии, что есть еще минимум 1-2 группировки (в зависимости от удаленности ТВД), которые исправно заменяют друг друга, если боевые действия затягиваются на месяцы. При этом все коммуникации должны жестко контролироваться - к такой АУГ непрерывным потоком идут грузы, авиатопливо, боеприпасы (автономность АУГ 2 недели в бою).А теперь наложите это все на те комплексы ПВО и ПКР, которыми сегодня располагает Россия и которые продает на экспорт. Сегодня та же Аргентина в состоянии была бы разместить на своих Мальвинских островах (Фолклендах) полковой комплекс С-400, напрочь закрыв небо от любых самолетов палубной авиации, вертолетов и КР. А прикрытие С-400 "Панцирями" в ближней зоне ПВО позволяет создать зонтик, который можно пробить только одновременным пуском полутысячи ракет. Что нанесет несомненный ущерб, но не уничтожит полностью ни ПВО, ни, тем более, прикрываемые объекты. Зато полностью израсходует ресурсы всех вымпелов АУГ, включая подводные лодки.А тот же самый банановый противник в состоянии нанести удар дешевыми ПКР. Такой же стаей. Самые навороченные "Гарпун блок 3" стоят менее 5 миллионов долларов (и это для подлодки). А так от самых примитивных за 2 млн до суперсовременных за 20 - "воздух-поверхность". Максимальная экспортная цена "Калибра" 3М-14Э - 6,5 млн.долл. Так это 450 кг взрывчатки, доставляемой за 2600 км.Вот и получается, что сегодня любая банановая республика, потратившая на несколько миллиардов долларов на ракеты (не за год и не за два), способна угрожать любой АУГ нанесением непоправимого ущерба. А ведь авианосная группировка в десятки вымпелов стоит не пару-тройку миллиардов - в 10 раз больше.И что самое страшное - угроза потери лица. Ну представьте себе, что какой-нибудь Гондурас залпом в 100 "Калибров" топит десяток фрегатов и эсминцев прикрытия, заодно нанеся серьезные повреждения атомному авианосцу и еще дюжине кораблей. Хорошо если без атомной аварии обойдется.Вот и выходит, что когда такие АУГ уже есть, как у янки, приходится держать лицо и изображать владычицу морей. А если создавать с ноля - никому они и даром не нужны, кроме как для демонстрации флага.А для России. У страны-бензоколонки иные задачи. Для демонстрации флага пара авианосцев лет через 10, не раньше. Каждому по атомному крейсеру, раз уж они есть и по паре-тройки "Лидеров", которые разрабатываются. Плюс фрегаты и подлодки, выпускаемые и сегодня. Вполне достойно для океанской эскадры. Ах да, еще и вертолетоносец в АУГ засунуть.Красота!А для насущных нужд активной обороны - сотни вымпелов москитных сил, от корветов до мелких катеров с парой морских контейнеров на 2-4 ракеты.И можете гоняться за этими комарами и лупить их электронным микроскопом до посинения.