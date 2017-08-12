Украинская Аннушка-Чума уже разлила масло. Себе на голову

В бессмертном романе Булгакова «Мастер и Маргарита» есть любопытный персонаж - Аннушка-Чума, ставшая причиной гибели композитора Берлиоза. Где бы ни находилась или ни появлялась она, тотчас же в этом месте начинался скандал. Украина, как и булгаковская героиня, существует на неизвестно какие средства, бесцельно передвигается то с бидоном, то с сумкой, то с протянутой рукой. И непременно вызывает своим появлением скандалы и склоки. Удалось ей это сделать даже в США.Казалось бы, на фоне всех неприятностей, случившихся после государственного переворота с Украиной, ее руководству сидеть бы тихонечко и молчать. Может быть, за послушание даже какое-нибудь денежное вспомоществование дадут. Но не тут-то было. Без «великой европейской нации», как без помойного ведра, простите, не обходится ни один процесс в северном полушарии. То киевская власть борется с Брекситом, то натравливает Турцию на Сирию, то закрывает газопроводы, которые не проходят по ее территории, то руководит голосованиями в странах ЕС и даже США.Естественно, повлиять на результаты волеизъявления техасских ковбоев и нью-йоркских белых воротничков Киев не смог, но сама попытка явно вызвала недоумение. Приблизительно как у слона из басни Крылова, которого злобно облаивала Моська. Подобную наглость выскочек в любом приличном обществе принято пресекать на корню, чем и занялся Белый дом.По заявлению пресс-секретаря Белого дома С. Сандерс, «Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не словесное обвинение. Это установленный факт деяний, которыми они занимались в официальном порядке». Как выяснило издание Politico, посольство Украины в США помогало сотрудничающей с Демократической партией американке украинского происхождения А. Чалупе собирать разоблачительные материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа П. Манафорта. Впоследствии это привело к информационным атакам штаба Х. Клинтон и ряда СМИ США на Манафорта, которому пришлось оставить должность в штабе Трампа. По утверждению издания, А. Чалупа лично подтвердила создание на Украине при содействии посольства Украины своего рода разведывательную сеть, собирающую компромат о связях П. Манафорта с Россией: «Посольство также напрямую сотрудничало с журналистами, писавшими расследования о Трампе, Манафорте и России, направляя их в правильную сторону».Информация заинтересовала не только непосредственно Белый дом, но и Конгресс США. В ходе слушаний в американском сенате по утверждению нового главы ФБР сенатор-республиканц Л. Грэм, который является одним из инициаторов расследования вмешательства РФ, попросил кандидата Кристофера Рэя оценить информацию в СМИ о влиянии Украины. Глава ФБР, в свою очередь, проинформировал, что сделает это с удовольствием.Естественно, и Демократическая партия, и украинское посольство принялись отчаянно отрицать факты работы против нынешнего президента США во время предвыборной кампании. Посол Украины В. Чалый поспешил разразиться опровержением в адрес Politico, заявив, в частности, что «любые положения в вашей статье, что Администрация президента Украины или посольство Украины работали с целью противодействовать господину Трампу в ходе выборов 2016 года, являются неверными. Отдельные лица из Украины могли выступать на стороне различных сторон выборов в США, но правительство Украины не совершало такие действия».Снова вспоминая М. Булгакова, могу лишь напомнить пану послу, что рукописи не горят. И весь Интернет до сих пор пестрит предвыборным выступлением В. Чалого о том, что «роль украинской диаспоры, как и польской диаспоры, балтийских стран, румынской, очень возросла... Количество граждан украинского происхождения – более 1,5 млн. в Соединенных Штатах. Откровенно говоря, не все они политически активны, но даже та часть, которая придет голосовать, может иметь очень серьезное влияние. Традиционно диаспора голосовала за республиканцев, а сейчас у них начались размышления по поводу кандидата от Республиканской партии».Интернет помнит все, включая затертые в социальных сетях сообщения должностных лиц Украины, оскорбляющих нынешнего президента США. Например, министр внутренних дел А. Аваков разразился опусом, что «бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире». В свою очередь А. Яценюк, усиленно примеряющий под свои куцые чресла президентское кресло, писал: «Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованного порядка и международного права. Это тяжело назвать незнанием. Это – преступление этических и цивилизационных принципов». А депутат от БПП В. Денисенко заявил, что «Трамп показал себя полным идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы». Вряд ли депутат президентской фракции не понимает, что он несет. То есть если граждане США выступают за налаживание отношений с РФ, они идиоты, чье мнение не нужно принимать во внимание. Очень по-украински. Помнится, сам П. Порошенко призывал премьер-министра Голландии не обращать внимания на результаты волеизъявления голландских «идиотов» на референдуме по ассоциации Украины с ЕС.И яркое подтверждение «невмешательства» Украины в выборы в США от порошенковского депутата С. Лещенко: «"Амбарная книга Партии регионов" спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится».Как уверяют киевские пропагандисты, разразившийся в Вашингтоне «украинский скандал» является лишь попыткой администрации Д. Трампа свалить с больной головы на здоровую и отвлечь внимание от «вмешательства России» в выборы на стороне американского миллиардера. И якобы это не будет иметь последствий для Украины. Вряд ли эти попытки спрятать голову в песок к чему-то приведут.Более того, в скандал может быть втянут и МВФ. Как сообщила группа хакеров «Киберберкут», в процессе отмывания украинскими банками «Кредит Днiпро» и «Дельта Банк» средств МВФ, полученных от НБУ, часть из них выводилась в офшорные компании олигарха В. Пинчука и его фонд. Фонд, в свою очередь, за последние пять лет перечислил в Фонд Клинтон от 10 до 25 млн. долл. Причем крупнейшие транши денежных средств от Фонда Пинчука в Фонд Клинтон были проведены в 2015 и 2016 гг. По «случайному» стечению обстоятельств именно в это время Хиллари Клинтон боролась за пост президента США. Если отмывание средств МВФ и их нецелевое использование будут доказаны, это является основанием для прекращения кредитования Украины и введения против нее штрафных санкций.Впрочем, санкции могут ожидать не только государство Украина, на судьбу которого главарям режима плевать, но и лично их. Линия Д. Трампа просматривается уже четко: любое политическое действие превращать в деньги. А учитывая известную мстительность американского лидера, вряд ли он откажет себе в удовольствии поживиться за счет киевских воришек. Тем более что сделать это можно на вполне законных основаниях, учитывая коррумпированность украинских чиновников. Новый смотрящий по Украине К. Волкер уже обратил внимание на коррупцию украинской власти, которая, по его словам, съела даже туалетную бумагу в правительственных зданиях.В свою очередь, директор неправительственной организации For a free Ukraine Дж. Смарт отметил, что «посол Чалый работал открыто против Дональда Трампа. МИД Украины опозорил себя тем, что работал против нашего президента… Что делать? Уволить посла Чалого, который сейчас в Вашингтоне. Этот человек так плохо работает и опозорил себя, что Порошенко уже пора его убрать». По его мнению, Климкин также заслуживает подобной участи.Не будем забывать и о том, что ярые противники Д. Трампа, не гнушавшиеся даже площадной бранью в отношении американского лидера, претендуют на высшие посты на Украине. Ярлыки на которые, как известно, выдаются только в Вашингтоне.Но история украинскую Аннушку-Чуму ничему не учит. Комментируя скандал вокруг вмешательства Украины в американские выборы, замглавы АПУ К. Елисеев подчеркнул, что «провокаторам» (надо понимать, из Белого дома) не удастся разрушить консенсус законодательной и исполнительной власти по украинскому вопросу. Учитывая конфликт Д. Трампа с конгрессом и истеблишментом, который фактически привел к государственному перевороту в США во время принятия закона об антироссийских санкциях, заявление очень «своевременное». И явно будет способствовать налаживанию диалога с лидером США. Примерно как удар хобота слона по витрине с богемским стеклом в посудной лавке.Какими будут следующие шаги Вашингтона в отношении зарвавшихся туземных царьков, покажет время. Но прогноз для них явно пессимистический.