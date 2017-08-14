Грядет смена элит?

Что происходит сегодня с нашей «элитой»? Не только в узком смысле «списка Форбса» или гламурного культурного бомонда, а в более широком – с государственными чиновниками, бизнесменами, людьми, занимающими ответственные места в культуре, в СМИ? Ведь факты ежедневной хроники просто вопиют.Вот самый свежий пример. Как сообщило агентство РИА Катюша, чиновник Росреестра, некто Олег Большаков (на фото), оказался подпольным миллиардером. Работал этот предприимчивый господин начальником отдела N4 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, подвизался там же в роли члена апелляционной комиссии при Управлении Росреестра. На днях к нему с обыском нагрянули сотрудники ФСБ, которые заподозрили чиновника в мошенничестве с земельными участками Минобороны. Пришли, как оказалось, не зря. Роскошный особняк госслужащего со скромным окладом был буквально напичкан деньгами: пачки купюр хранились в шкафах, комодах, коробках (при том, что основные сбережения Большаков хранил в банке).Выяснился и еще один пикантный факт.К этой же секте принадлежит, кстати, и бывший ВРИО руководителя майданной Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов. Тот самый, который призывал использовать против России «грязную» атомную бомбу и убивать русских. В коттедже Большакова обнаружили даже молельную комнату, в которой регулярно собирались адепты этой опасной секты.В многообразной деятельности чиновника будут теперь разбираться правоохранительные органы, но мы сразу зададим вопросы, которые буквально на языке. В роли пастора Большаков подвизается аж с 90-х годов, и в роскошном особняке живет не первый год. А раз так, то неужели ни его коллеги по работе, ни руководство такого важного государственного учреждения, как Россреестр, ничего не знали ни о его образе жизни, ни о том, чем он занимается в свободное от трудовых подвигов время?Смеем предположить, что знали, просто не могли не знать. Не в безвоздушном же пространстве вращался господин Большаков. Он не прятал свои миллиарды, как Корейко в чемодан, который держал в камере хранения, а наоборот, демонстративно выставлял свое богатство напоказ: жил в роскошном особняке, колесил на шикарных иномарках (у него был обнаружен целый гараж элитных автомобилей), устраивал в своем доме сборища сектантов. И никто ничего не видел? Нет, все вокруг все хорошо видели, знали, просто не могли не знать. Но ведь тогда получается, что его соседи, начальники и коллеги по работе были фактически соучастниками его преступлений?Но самое тревожное, что это – вовсе не единичный эпизод.Таких Большаковых у нас пруд пруди. Это и полковник милиции, у которого на тайной квартире в Москве недавно нашли мешки и чемоданы с миллиардами, это и «опытный» эксперт, который составил циничное заключение о «пьяном мальчике», задавленным машиной супруги уголовника, это и громкий скандал вокруг роскошной свадьбы дочери судебной чиновницы в Краснодаре, на которую были потрачены миллионы.Все это - наглый вызов обществу в условиях, когда миллионы людей еле-еле выживают на мизерные пенсии.Это и позорное отпирательство популярных звезд эстрады, объявивших, что они поехали выступать на свадьбу судьи в провинцию «бесплатно» якобы «по дружбе», и которых тут же с возмущением обвинили во вранье даже их коллеги по ремеслу.Так, недавно был выпущен на свободу прямо в зале суда скандальный делец Полонский, признанный виновным в вопиющем случае мошенничества на миллиарды. Все призывы к борьбе с коррупцией, новые законы, «закручивание гаек», декларации о доходах и проч. к коренному перелому пока, увы, не приводят.То же самое происходит и в сфере культуры. Долгое время в нашей стране культивируется, прямо скажем, странное искусство. А как иначе можно назвать тот факт, что в 2011 году государственная премия в области современного искусства была присуждена арт-группе «Война», намалевавшей огромный фаллос на Литейном мосту в Санкт-Петербурге. Или систематические выставки забугорных «мастеров» в государственном музее Эрмитаж, то с цинично распятым на христианском кресте плюшевым мишкой, то с рогатыми жуками и трупами дохлых собак в залах с античными вазами. А назначенный государством директор музея презрительно называл тех, кто посмел против такого «искусства» протестовать, «идиотами»...Культивируется не только сомнительное «искусство», но и омерзительное поведение его авторов в обществе. Когда все СМИ взахлеб описывают гнусные выходки «художника» Павленского, приколачивавшего свои причиндалы к мостовой на Красной площади, называя эту мерзость «художественными акциями».Или странные «монстрации» в Новосибирске, где при поддержке городской администрации молодежь выходит в первомай на улицы с абсурдными и издевательскими лозунгами.В 2006 году телекомпания НТВ сделала несколько шокирующих репортажей из Хакассии о массовом суициде воспитанников в Аскизовском детском доме. При эксгумации на трупах детей были обнаружены многочисленные повреждения тканей и половых органов. Свидетели говорили, что детей вывозили на дорогих машинах с охраной. Этих детей-сирот, сетовали СМИ, некому было защитить от разложившейся российской «элиты».Глава артиллерии русской армии генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич с 1882 года по декабрь 1909 года проживал в Париже или на Лазурном берегу, наведываясь в империю лишь по большим праздникам. Генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович, главный начальник русского флота и морского ведомства генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович также проводили большую часть времени во Франции, нежели в России. А про поставки солдатам гнилых сапог с картонными подошвами во время войны нечего и говорить.Да и свергли царя, по большому счету, вовсе не большевики, а его же окружение и разложившая элита, полагавшая, что с наступлением демократических «свобод» она начнет жить еще веселее и беззаботнее. Так и Горбачева предали его же соратники, жадные до благ комсомольские вожаки и алчные партийные чиновники, которые, как только рухнул СССР, тут же бросились грабить страну и стали первыми олигархами. Высшая номенклатура, просидевшая в своих удобных креслах десятки лет, в том числе и в армии, и в КГБ, не смогла оказать сопротивления молодым хищникам. Как в свое время не смогла дать отпор революционерам разложившая элита императорской России. Когда толпа захватывала Зимний дворец, в петербургских особняках продолжали беззаботно веселиться и танцевать. Но не складывается ли подобная ситуация у нас и сейчас?А потому некоторые исследователи считают, что сегодня тенденция в мире и в России такова, что наступает время изменений системы ценностей, которая должна привести к созданию новой элиты. Время ее формировать настало, да и социальный цикл «дегенерации» элиты согласно утверждениям исследователей, уже, как видно, завершен.Отлично понимают уязвимость России из-за разлагающейся элиты и в США. Так, в новом пакете антироссийских санкций, который только что принял Госдеп, именно на это делается упор. Министр финансов по согласованию с директором национальной разведки и госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, обязан предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; идентифицирован уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицами.Зачем? А затем, чтобы в нужный момент, в час Х, выставить этой уязвимой для внешнего влияния элите ультиматум: или действовать, как прикажут из США, или все их компании и зарубежная собственность будут экспроприированы. Конечно, об этом не объявят в СМИ, такой ультиматум будет поставлен по конфиденциальным каналам, а, быть может, будет достаточно одного только намека, что такое может произойти, чтобы все эти деятели капитулировали.Еще в 2011 году либеральный политолог Николай Асмолов в интервью старейшей русскоязычной газете США "Новое русское слово" с пугающей откровенностью так озвучил взгляды российской элиты на будущее России: «Рабочий сценарий после поражения Советского Союза один и тот же, что в России – Украине – Белоруссии, что в Югославии. Главное в этом сценарии – не дать славянам консолидироваться, успеть взрастить микрогосударства с наполеончиками, и постепенно выявить их противоречия между собой. Нужно откатить по территории Россию к 15 – 16 векам, и мир вздохнет облегченно. Украину, кстати, тоже нужно будет поделить, она почти готова к этому. Все ресурсы нынешней России уже просчитаны, кто будет есть, от какой части пирога – тот и позаботится о безопасности планеты. Если Британия заходит на северный шельф – она и будет утилизировать ядерный полигон Новую Землю, Китай будет утилизировать Забайкалье… От остатков российского населения требуются только квалифицированные трудяги на ресурсодобывающих предприятиях, и неквалифицированные призывники – при утилизации боевых отравляющих или радиоактивных веществ».Обрисовав таким образом судьбу России, Асмолов обратился к российской «элите» с откровенным призывом: «Все люди – эгоисты, все люди стремятся к максимальному наслаждению, на этом базируются все современные экономические теории… Поэтому – обогащайтесь и наслаждайтесь, а рыночные механизмы автоматически определят Ваше место под солнцем. Если вы умеете наслаждаться и не понести за это ответственность – разве это плохо? Бросьте вы эту гнилую страну, какое от нее удовольствие? Забывайте скорее, что Вы – русский, берите родных – и уезжайте, пока еще можно. Исчерпают ресурсы, начнутся политические катаклизмы – будет поздно».А потому именно против него развернута такая бешеная, невиданная в истории по ярости и злобности атака. Именно наш президент – главная мишень для остервенелых нападок западных СМИ, которые делают из него жестокого и беспощадного диктатора, мрачного злодея американских блокбастеров. Пока эти попытки проваливаются, рейтинг нашего президента в России необыкновенно высок, но атака на него, особенно в связи с предстоящими в будущем году выборами, идет со все возрастающей силой. На международной арене Путин уверенно «держит удар». Даже во время эпохальной первой встречи с Дональдом Трампом наш президент сумел уверенно переиграть надменного янки, что сами американцы признали.Но вопрос в том, а сможет ли он противостоять в «час Х» разлагающимся российским элитам, которые на глазах превращаются еще в одну «пятую колонну»? В дополнение к уже давно с остервенением работающим на развал России либералам. Достаточно ли сильны здоровые силы общества, на которые сможет опереться президент? Ведь все, что происходит сейчас на мировой арене, явно свидетельствует о том, что новый грозный вызов нашей стране брошен. Причем, не меньшей силы и опасности, чем в роковых 1917 и 1991 гг. Сможем ли мы его и на этот раз отразить?Принципиальность на международной арене, открытый разрыв с либеральной традицией, сужение коррупционного пространства – все это характерные приметы времени. Однако сложившиеся по всей стране еще в 90-е годы элитные кланы остаются прежними. Одними посадками или отставками отдельных губернаторов их не сломить. В 30-е годы Сталин накануне войны решил назревшую проблему смены элит просто – истребил при помощи чисток «ленинскую гвардию». Конечно, это не метод. Но решать вопрос надо. И прежде всего – на законодательном уровне.