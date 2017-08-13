Валентин Катасонов: Отказываться от долларовых платежных систем надо профессионально и в режиме секретности

МИД России объявил, что в ответ на новые санкции Москва активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. Профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов удивляется такому заявлению дипломатического ведомства и напоминает, что МИД не занимается экономикой, такое заявление логичнее было бы услышать от ЦБ, Минфина или главы Правительства. Свои версии о том, почему именно МИД России угрожает США отказаться от доллара, экономист высказал Накануне.RU:– Удивительно услышать такое заявление, ведь, с одной стороны, и подсаживаться-то на долларовую иглу не стоило. Впрочем, Министерство иностранных дел лучше других должно понимать, что США – это наш геополитический противник. К сожалению, решения об использовании доллара принимались не Министерством иностранных дел, а Минфином, Центральным банком, Правительством – там, где голос Министерства иностранных дел был не самым главным.Второй момент, который, честно говоря, удивляет, что такие заявления делает не Центральный банк, не Министерство финансов, и даже не Министерство экономического развития, а МИД. Десятилетиями я наблюдаю за работой МИДа, с тех пор, как начал учиться в МГИМО, и не помню, чтобы дипломаты касались глобальных финансовых вопросов. Как правило, они отдавались либо Правительству в целом, либо ведомствам денежной власти. Отчасти, это связано с тем, что у президента РФ нет никаких рычагов оказывать влияние и тем более вмешиваться в процесс принятия решений в ведомствах финансового экономического блока. Это было видно невооруженным глазом. Но люди все-таки понимают, что как-то надо реагировать. Может быть, это заявление МИДа связано с тем, что президент использовал те рычаги и способы влияния, которые у него есть. Он, безусловно, имеет влияние на МИД, на Министерство обороны и на некоторые другие министерства. Заявление это очень знаменательно, поскольку является лакмусовой бумажкой, показывающей, что фактически власть, связанная с деньгами, находится именно у перечисленных выше финансовых ведомств (а не у президента), и надо ставить вопрос о том, чтобы реальная власть по управлению валютой, финансами, капиталами переходила к главе государства. Как это сделать? Это уже вопрос политический.От доллара мы отказываться должны. Но я не думаю, что для этого МИД должен был делать какие-то громогласные заявления. Сегодня у нас зарубежные активы в долларах исчисляются сотнями миллиардов. Прежде всего, это активы, принадлежащие госкомпаниям, есть и частные активы.Для того, чтобы вывести из-под удара эти активы, надо действовать очень профессионально, а главное, максимально сохраняя секретность. Поведение МИДа и в этом смысле удивляет. Не очень грамотный ход.Хотели напугать, но неужели всерьез думают, что кто-то нашего Министерства иностранных дел боится? Пугливых нет. С моей точки зрения, это скорее некая пиар-акция, которая рассчитана на внутреннюю аудиторию, а не на американскую, с целью показать, что "мы еще шевелимся, у нас еще рецепторы не атрофировались".Отказаться от нынешних платежных схем нельзя за неделю или за месяц. Может быть, какие-то заготовки у нашей власти есть, но я не думаю, чтобы в ЦБ очень активно работали в этом направлении. За все прошедшие годы я не видел, чтобы ЦБ делал что-то хорошее для страны. В основном он дестабилизировал экономику и проводил политику Федеральной резервной системы на территории нашей страны, как ее филиал.Поэтому прежде всего необходимо поставить под контроль государства ЦБ. По аналогии с тем, как 100 лет назад вождь мирового пролетариата в своих тезисах призывал захватывать вокзал, телеграф и государственный банк. Центральный банк – ключевое звено, ухватившись за которое, государство могло бы решить все остальные проблемы.