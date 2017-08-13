17:10 13 августа
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Валентин Катасонов: Отказываться от долларовых платежных систем надо профессионально и в режиме секретности

Валентин Катасонов: Отказываться от долларовых платежных систем надо профессионально и в режиме секретности


МИД России объявил, что в ответ на новые санкции Москва активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. Профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов удивляется такому заявлению дипломатического ведомства и напоминает, что МИД не занимается экономикой, такое заявление логичнее было бы услышать от ЦБ, Минфина или главы Правительства. Свои версии о том, почему именно МИД России угрожает США отказаться от доллара, экономист высказал Накануне.RU:

– Удивительно услышать такое заявление, ведь, с одной стороны, и подсаживаться-то на долларовую иглу не стоило. Впрочем, Министерство иностранных дел лучше других должно понимать, что США – это наш геополитический противник. К сожалению, решения об использовании доллара принимались не Министерством иностранных дел, а Минфином, Центральным банком, Правительством – там, где голос Министерства иностранных дел был не самым главным.




Второй момент, который, честно говоря, удивляет, что такие заявления делает не Центральный банк, не Министерство финансов, и даже не Министерство экономического развития, а МИД. Десятилетиями я наблюдаю за работой МИДа, с тех пор, как начал учиться в МГИМО, и не помню, чтобы дипломаты касались глобальных финансовых вопросов. Как правило, они отдавались либо Правительству в целом, либо ведомствам денежной власти. Отчасти, это связано с тем, что у президента РФ нет никаких рычагов оказывать влияние и тем более вмешиваться в процесс принятия решений в ведомствах финансового экономического блока. Это было видно невооруженным глазом. Но люди все-таки понимают, что как-то надо реагировать. Может быть, это заявление МИДа связано с тем, что президент использовал те рычаги и способы влияния, которые у него есть. Он, безусловно, имеет влияние на МИД, на Министерство обороны и на некоторые другие министерства. Заявление это очень знаменательно, поскольку является лакмусовой бумажкой, показывающей, что фактически власть, связанная с деньгами, находится именно у перечисленных выше финансовых ведомств (а не у президента), и надо ставить вопрос о том, чтобы реальная власть по управлению валютой, финансами, капиталами переходила к главе государства. Как это сделать? Это уже вопрос политический.

От доллара мы отказываться должны. Но я не думаю, что для этого МИД должен был делать какие-то громогласные заявления. Сегодня у нас зарубежные активы в долларах исчисляются сотнями миллиардов. Прежде всего, это активы, принадлежащие госкомпаниям, есть и частные активы.

Для того, чтобы вывести из-под удара эти активы, надо действовать очень профессионально, а главное, максимально сохраняя секретность. Поведение МИДа и в этом смысле удивляет. Не очень грамотный ход.

Хотели напугать, но неужели всерьез думают, что кто-то нашего Министерства иностранных дел боится? Пугливых нет. С моей точки зрения, это скорее некая пиар-акция, которая рассчитана на внутреннюю аудиторию, а не на американскую, с целью показать, что "мы еще шевелимся, у нас еще рецепторы не атрофировались".

Отказаться от нынешних платежных схем нельзя за неделю или за месяц. Может быть, какие-то заготовки у нашей власти есть, но я не думаю, чтобы в ЦБ очень активно работали в этом направлении. За все прошедшие годы я не видел, чтобы ЦБ делал что-то хорошее для страны. В основном он дестабилизировал экономику и проводил политику Федеральной резервной системы на территории нашей страны, как ее филиал.

Поэтому прежде всего необходимо поставить под контроль государства ЦБ. По аналогии с тем, как 100 лет назад вождь мирового пролетариата в своих тезисах призывал захватывать вокзал, телеграф и государственный банк. Центральный банк – ключевое звено, ухватившись за которое, государство могло бы решить все остальные проблемы.
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113149/


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Комментарии 11

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  1. Panzermensch Сегодня, 15:03
    Да скорее бы уже. А то уже двадцать лет обещают.
    Panzermensch
    1. GradusHuK Сегодня, 15:15
      Сколько веревочке ни виться, а конец будет!
      GradusHuK
    2. Проксима Сегодня, 15:27
      Цитата: Panzermensch
      Да скорее бы уже. А то уже двадцать лет обещают.

      Тут вопрос очень интересный. Вопрос ребром не стоит, отказываемся ли мы от долларовых платежных систем или нет. Самое главное, что всё нужно делать грамотно и последовательно.
      Проксима
      1. Panzermensch Сегодня, 15:29
        Делать что? Вопрос то не стоит. Насколько я знаю, решению вопроса предшествует постановка оного. Вы когда дом строите тоже сначала возводите его, а потом план делаете?
        Panzermensch
        1. Проксима Сегодня, 16:21
          Цитата: Panzermensch
          Делать что? Вопрос то не стоит. Насколько я знаю, решению вопроса предшествует постановка оного. Вы когда дом строите тоже сначала возводите его, а потом план делаете?
          . В рамках одного поста вам про план рассказать? Рецепт известен диверсификация экономики, жесткий контроль за капиталом, который в данное время играет "в одни ворота", а именно, течёт "бурным потоком" за рубеж. Одним словом, много чего надо..
          Проксима
    3. Б.Т.В. Сегодня, 15:43
      Цитата: Panzermensch
      Да скорее бы уже. А то уже двадцать лет обещают.


      А вам, то что?! Для вас же: " Америка превыше всего".
      Б.Т.В.
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:56
        Валентин Катасонов: Отказываться от долларовых платежных систем надо профессионально и в режиме секретности
        объявив об этом,на весь мир...
        андрей юрьевич
  2. Proton Сегодня, 15:29
    Когда в финансовом плане Россия станет независтмой,вот тогда и политика изменится,а щас только разговоры.Союз мог себе позволить пиливать на запад,потому,что не было "бабла"на огромных счетах там и не финансировал врага,как нынешние либерасты экономисты.
    Proton
  3. Аспид 57 Сегодня, 16:14
    Бред сивой кобылы! Покажите мне должностное лицо, которое Путину не по силам с работы вышвырнуть!
    Аспид 57
  4. 34 регион Сегодня, 16:22
    Что то я не пойму. Как они собираются отказаться от доллара и что дать взамен него. Издадут указ? А с заграницей как торговать будут? Обмениваться слитками золота? За рубли? С нашей инфляцией за рубли только и торговать! Стабильности никакой, товарной обналиченности никакой. Для начала надо сделать стабильными цены и наладить выпуск конкурентоспособной продукции. Тогда рубль будет ценится. А так, чистое словоблудие. hi
    34 регион
  5. andy.v.lee Сегодня, 16:33
    Катасонов прав.
    Мне же за примером далеко ходить не надо. С конца 1980-х годов видел как Китай превращался из отсталой страны в крупнейшую экономику мира. Без всяких громких заявлений юань давно уже в свободном обмене и нормально котируется в странах Юго-Восточной Азии.
    andy.v.lee
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