"Совместное освоение Курил – лишь имитация для выставления нам территориальных претензий"

Одним из регионов, в котором осенью состоятся крупные выборы, является Сахалинская область. Согласно докладу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), здесь наблюдаются "отдельные риски для "Единой России" на фоне "ослабленной" парламентской оппозиции. Стоит помнить и о местной специфике, помимо внутренних, сугубо региональных проблем, важную роль играет внешнеполитический фактор. Вплоть до сего дня Страна восходящего Солнца игнорирует результаты Второй мировой и предъявляет территориальные претензии на четыре острова Южной Курильской гряды. Своим видением ситуации в регионе с Накануне.RU поделился глава сахалинского отделения Русского географического общества и депутат Сахалинской областной думы Сергей Пономарёв, который борется за место в новом составе регионального парламента в команде "Партии дела".Вопрос: В СМИ встречается Ваше высказывание о существовании в правительстве Сахалинской области некоего блока, отстаивающего "какие-то свои непонятные интересы", связанные "и с предстоящими выборами, и со многими другими важными процессами в регионе". Расскажите, пожалуйста, что это за блок?Сергей Пономарёв: Судя по практическим действиям, которые я испытал на себе и которые испытал каждый из кандидатов, выдвинутых от "Партии дела", речь идет об административном давлении, которое осуществляется в виде так называемых "бесед" – встреч с руководителем аппарата, либо его заместителями, которые предлагают отказаться от участия в выборах в рамках данного списка. В чьих это интересах делается? Я считаю, что в интересах, прежде всего, "Единой России". Но это прямое нарушение избирательного законодательства и прямое нарушение должностных положений о госслужбе. Я в этой связи обратился сначала к губернатору, а потом в прокуратуру Сахалинской области, но ответа пока нет.Вопрос: На какие ещё процессы, помимо выборов, влияет этот блок?Сергей Пономарёв: Это ситуативные вещи, объединённые выполнением команды в отношении всех якобы инакомыслящих – то есть не поддерживающих "Единую Россию". Чем, например, персонально я могу быть вреден? Скажем, по инициативе, которую я высказал письменно от имени нашего отделения Русского географического общества, 20 июля Сахалинская областная дума обратилась с законодательной инициативой в федеральное собрание с проектом изменений в федеральный закон о Днях воинской славы и памятных датах России. Предлагается вместо безликого дня окончания Второй мировой войны, который у нас сейчас есть в календаре, установить победный день, который бы так и назывался – День Победы во Второй мировой войне.Если уж не хочется говорить о том, что мы победили Японию, то можно сделать вместо памятного дня День воинской славы, каковым он фактически и является. Почти 2 млн человек награждены медалью "За победу над Японией" и почти 100 человек получили звание Героя Советского Союза. Вклад СССР был решающим и действует указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г., он есть в правовой системе нашей страны, но не кодифицирован, а согласно ему, это День воинской славы – день победы над Японией. Эта инициатива поддержана думой, но её почему-то не публикуют, она не освещается.Вторая моя инициатива связана с имянаречением ряда географических объектов, которые мы как географическое общество обследовали и предлагаем, чтобы эти имена на карте Сахалинской области появились. Начиная с 2010 г., проводится инвентаризация Курильских островов, и уже в феврале этого года пять названий добавилось на карте России, три из них – на Малой Курильской гряде, два – на Большой Курильской гряде.Нет осознания во властных структурах необходимости этого, а я убеждаюсь в том, что уточнённое наименование крайне необходимо, так как уменьшит количество ошибок в самоидентификации, не будет таких глупостей как, например, пишут "губернатор Сахалина", а куда при этом дели Курильские острова? За этими словами стоят смыслы, понятия, и территориальную целостность России нам надо защищать всеми доступными средствами, в том числе, у населения должно быть понимание, к чему относятся Курильские острова. Они относятся не просто к России, но и к Сахалинской области. Несколько лет назад даже на интерактивной карте на сайте Правительства РФ при нажатии на Курильские острова высвечивался Камчатский край.Вопрос: Совместное освоение островов с Японией, на Ваш взгляд, полезно или вредно?Сергей Пономарёв: Любое освоение полезно, а вот создание приоритета для государства, претендующего на эти территории, делающего это демонстративно и не отказывающегося от этого, несмотря на наше доброжелательное отношение, является чрезвычайной опасностью. С учётом того, что в 2009 г. японцы объявили данные земли своими в законодательном порядке.Вопрос: Кстати, не пытается ли действовать на Курилах бизнес из Китая и Южной Кореи?Сергей Пономарёв: Японцы долгое время ведут экономическую блокаду Курильских островов, то есть их жители не имеют возможности въехать в Японию в визовом порядке. Если житель подаёт заявление, ему ставят штамп о том, что он невъездной от трёх лет. Более того, такие карательные меры они распространяют и на бизнесменов, у которых есть бизнес на Курильских островах. Когда такой бизнес пытались вести корейские компании, поставлявшие, например, шпунт для причалов, Япония заявляла протесты на международном уровне и вела санкционную политику в отношении этих корейских компаний.Моё глубокое убеждение в том, что надеяться на иностранных партнёров в освоении геостратегических и экономически значимых территорий – это удивительно, если не смешно. Это должна делать сама страна. Я, например, полностью поддерживаю заявление нашего губернатора о том, что за счёт бюджета будет компенсироваться завоз продуктов на Курильские острова. Но ведь это можно было делать не только перед выборами, можно было сделать это и раньше. Наши острова – нам их и осваивать.Вопрос: Концентрируется ли японский бизнес только на Южных Курилах или же активен по всей территории Сахалинской области?Сергей Пономарёв: На Сахалине достаточно много японских товаров, но корейских товаров больше и не худшего качества. А что касается совместного производства, японцы в нём не заинтересованы. Есть точечные проекты по дорожному строительству и некоторым другим направлениям, но в целом, сотрудничества, адекватного приграничному положению наших регионов, по типу российско-финского, нет.Япония не заинтересована именно в развитии бизнеса на Курильских островах и Сахалине. Всё это имитация, прикрытие для того, чтобы ставить вопросы о претензиях на территории, вот и всё, что касается малого и среднего бизнеса. Однако крупный бизнес присутствует, например, в виде проекта "Сахалин-2". В нём японская сторона заинтересована и гонит наше сырьё к себе, поэтому этот проект на территориальные проблемы никак не замкнут и от них никак не зависит.Вопрос: Сможет ли изменить ситуацию предстоящий Восточный экономический форум?Сергей Пономарёв: С учётом санкций, которые сейчас ввёл Трамп и смысл которых сводится к тому, что "мы с Россией не сотрудничаем, и те, кто сотрудничают с Россией – наши враги", Япония, которая находится в хороших отношениях с Соединёнными Штатами, вряд ли станет реализовывать с нами какие-то серьёзные проекты.Вопрос: Много говорят об "амурской команде" губернатора Олега Кожемяко, пришедшей на смену Хорошавину. Что эта за команда, идёт ли во благо Сахалинской области деятельность управленцев из другого региона?Сергей Пономарёв: Факт амурской прописки стал одним из пропусков в исполнительную власть Сахалинской области. Этих "пришельцев" сотни, и лишь близость к Амурской области, вне зависимости от их профессиональных качеств, почему-то даёт им приоритет. Не думаю, что это правильно. Наверное, всё-таки уровень профессионализма должен играть главную роль, а не место прежней работы или прежней прописки. Фактически пришёл новый клан.Вопрос: Но можно ли сказать, что негативное наследие предыдущего руководства преодолено и новому губернатору удаётся справляться с ключевыми проблемами региона, такими как безработица, недостаточные темпы жилищного строительства?Сергей Пономарёв: Несомненно, сдвиги, конечно, есть. Это личная заслуга губернатора, надо отдать ему должное. И, думаю, многие его усилия были бы более эффективными, если бы он надлежащим образом использовал местные кадры.В части жилищного строительства действительно идёт ускорение строительства социального жилья, у нас увеличился снос аварийного, ветхого жилья, бараков. Это несомненный позитив.В экономике мы целиком и полностью зависим от положения в стране, хотя есть как факторы, усугубляющие экономическую ситуацию – завоз, в том числе северный, так и позитивные – это то, что идут доходы от нефтяных проектов и денег по сравнению с другими субъектами у нас гораздо больше, но их можно иметь ещё больше за счёт использования нашей позиции в нефтяных проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а там есть проблемы.Вопрос: Удалось ли победить существовавшую ранее коррупцию?Сергей Пономарёв: Думаю, что теперь есть другие формы и средства неэффективного расходования бюджетных денег. Нередко идёт передача бюджетных преференций либо амурским фирмам, либо приближённым. Можно вспомнить министра лесного хозяйства, поставленного уже при новой команде, который пробовал шиковать за счёт бюджета. Возмутилось всё лесное сообщество.Как правило, на финансовые потоки садят людей, которые заинтересованы в тратах, но не в эффективном использовании – просто закидать деньгами какую-то проблему. Ко мне, например, подходил человек и рассказывал: "Вы знаете, что если мы отправляем за счёт родителей команду на материк играть в хоккей, это обходится тысяч в 700. А вот последняя поездка в ту же точку за счёт бюджетных средств обошлась в 3,5 млн. И почему при команде в 15 человек (5 - сопровождающие), в делегации 31 человек?" Съездили на игру в Китай, использовали миллионы. Вот новые способы неэффективного использования средств. Не знаю, что лучше – взятки или просто неэффективный расход народных денег.Вопрос: Дальний Восток традиционно считают "протестным" регионом. Можно ли сказать то же самое о Сахалинской области?Сергей Пономарёв: Не думаю, что у нас какой-то протестный регион, у нас регион нормального дела. Лично моя задача – помочь "Партии дела" занять достойное количество мест в Сахалинской областной думе.Вопрос: Какие перспективы Вы видите у "Партии дела" на Сахалине?Сергей Пономарёв: Перспективы хорошие, появившаяся возможность выступать на региональном уровне обусловлена тем, что ранее в Углегорском районе глава администрации был избран именно от этой партии. И в хорошавинские труднейшие времена он не поддался той системе взяток, которая была создана. Таким образом, "Партия дела" начинает действовать на областном уровне, а на муниципальном она уже проявила себя порядочно и достаточно позитивно.