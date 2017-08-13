Андрей Фурсов: США все активнее работают над развалом России

Американский Конгресс представил законопроект, содержащий в себе перечень зарубежных программ Госдепа на будущий год. Всего на реализацию международных проектов предлагается выделить 5,4 млрд долларов. В документе особо подчеркнули, что Госдеп не должен реализовывать проекты в Крыму, пока он «не вернется в состав Украины». В то же время там четко прописано, что деньги могут быть использованы на «поддержку демократии в РФ и защиту свободы Интернета», а также на «помощь в противодействии российскому влиянию». Другие страны Госдеп США также не обойдет стороной. Соединенные Штаты Америки снова внушают миру, что намерены его спасти. Похоже, именно таким способом они делают вмешательство в дела других стран официальным.— Появилась информация, какие зарубежные программы США хотят реализовать в 2018 году. Конгрессмены намерены потратить более пяти миллиардов долларов на работу в других странах, в том числе в России. Снова Америка внушает миру, что должна его спасти, и все никак не успокоится со своими амбициями. Похоже, что на самом деле именно таким образом США делают вмешательство в дела других стран официальным. Лигитимизируют процесс, потом отлично зарабатывая на этом. Вы согласны?— В этом нет ничего удивительного. США активнейшим образом вмешиваются во внутренние дела других стран — прежде всего России. Поскольку наша страна — ядерная держава, ее извне так просто не возьмешь. Можно взять только изнутри, подрывая политический режим, натравливая олигархов на правящий слой, подогревая настроения народа против власти. И именно этим они будут заниматься, вести информационную войну: в этом вся суть их политики.Меня удивляет другое: почему мы не ведем агрессивную информационную войну против США, почему мы постоянно ждем, когда и как с ними можно будет замириться. Самое идиотское в таком ожидании заключается в том, что мы ждем изменения политики США, в зависимости от того, кто там президент: Клинтон, Трамп или еще кто-либо. Америка — не Россия. В Америке не все зависит от того, кто президент. Там есть правящий класс, у которого четкие и долгосрочные на многие десятилетия установки. Одна из этих установок — максимальное ослабление России, а при удачном стечении обстоятельств ее расчленение, как это было сделано с Советским Союзом.США в начале 80-х годов не собирались Советский Союз уничтожать. Они его собирались максимально ослабить. Но после того, как они нашли себе подельников внутри СССР, был взят курс на разрушение. То же самое они постараются сейчас сделать с Россией. Программа-минимум — максимальное ослабление и смена режима. Программа-максимум — расчленение на несколько частей: четыре, семь. Так что здесь мы должны тоже им отвечать.Во-первых, вести активнее информационную войну; во-вторых, безусловно, подавлять «пятую колонну»; в-третьих, очень важно решить те социальные проблемы, которые Штаты используют для подрыва ситуации у нас. Это проблема социального неравенства, проблема экономического развития, проблема коррупции.— Согласно законопроекту предполагается также «помощь на противодействие российскому влиянию» в других странах: Европе, Евразии и Средней Азии. Прямым текстом это написано. Почему им не жалко такие суммы убивать на влияние, а мы очень жалеем? «Россотрудничество» максимум на брошюры деньги получает. Мы так бедны, что лучше пусть будут антироссийская повестка, санкции, но мы не будем на это тратиться?— Здесь два момента. Американцы могут напечатать долларов столько, сколько захотят. Что касается наших организаций типа «Россотрудничества», то это абсолютно беззубые организации, которые экономят на всем. Это напоминает мне советскую историю. Когда в Советском Союзе в 60-70-е годы поняли, что на Западе хорошо продаются наши фильмы с гнильцой, с фигой в кармане, то часть нашего истеблишмента и ГБ стало радостно приветствовать создание таких фильмов. Потому что такие фильмы зарабатывали валюту для этих ведомств. А по факту — такие фильмы подрывали сознание советских людей, действовали очень эффективно на наше разрушение. В этом отношении, я думаю, наши компетентные органы должны обратить внимание на такие структуры, как «Россотрудничество», и на то, насколько они выполняют свою функцию; а если не выполняют, то для чего они? Более того:если их деятельность вредит, то пусть отвечают по закону.— Надо, значит, более эффективные структуры влияния использовать. Как еще сломать антироссийский вектор?— На Украине в 90-е годы работало около 400 неправительственных организаций Запада, преимущественно из США. Они работали по всем слоям населения. А российские организации только заработали всерьез в 2006–2008 годах, когда уже было поздно пить «боржоми», потому что печень развалилась. Несколько лет назад я читал лекции на Селигере, и мне ребята из Киева рассказывали, что практически во всех крупных вузах Украины есть так называемые натовские комнаты, созданные еще в 90-х. Если ты хочешь получить хорошую работу после окончания вуза, у тебя в дипломе обязательно должно быть написано, что ты прослушал курс лекций в этой самой натовской комнате.Выходит, мы очень сильно отстаем и совершенно бездарно проигрываем информационную войну. Кроме того, в самой России в силу нерешенности целого ряда проблем — благодатная почва, которую американцы могут использовать, чтобы раскачивать у нас ситуацию. А нам никто не мешает сделать выводы из своих ошибок и стать более зубастыми.