«Невиданную ярость» США корейцы однажды уже выдержали

Угроза невиданными огнем и яростью, высказанная Дональдом Трампом в адрес Северной Кореи, неудачна во всех смыслах. Она высказана в те дни, когда отмечается годовщина бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, и адресована нации, уже испытавшей на себе американский напалм. И выжившей – чтобы услышать, как США второй раз в истории угрожают уничтожить их страну.Дональд Трамп быстро освоил лексику страны чучхе. Если раньше только в северокорейских заявлениях встречались обещания «моря огня», которое обрушится на американских и южнокорейских агрессоров, то во вторник подобным языком заговорил и президент США.«Самое лучшее для Северной Кореи – более не угрожать Соединенным Штатам.Так написал в своем твиттере Трамп. Оставим в стороне вопрос о том, кто кому угрожает. Маленькая, изолированная от всего мира страна не может представлять собой опасности для вчерашнего мирового гегемона. Она обзавелась ракетами и ядерным оружием как раз для того, чтобы обезопасить себя от нападения США. И даже не будем разбирать реакцию сенатора Маккейна, заявившего, что Трамп не должен угрожать, если не готов действовать, – а сенатор сомневается, что готов.Конечно, Трамп не готов начинать ядерную войну. Отсюда и успокоительные, как всегда, разъяснения госсекретаря Тиллерсона о том, что своим заявлением про «огонь и ярость» Трамп «посылал мощное сообщение Северной Корее на языке, который поймет Ким Чен Ын, который, похоже, не понимает дипломатического языка... Американцы могут спать спокойно». Важнее всего другое: не то, чего якобы не понимает корейский маршал, а то, чего не замечают американские власти. А не замечают они того, как в Пхеньяне воспринимают их заявления, да и не только в Пхеньяне.Трамп написал свой твит 8 августа, а 6 и 9 августа отмечалась 71-я годовщина американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Первое и пока что единственное боевое применение ядерного оружия не было оправданно с военной точки зрения, если понимать под ней победу над Японией. Вступление СССР в войну и так делало поражение японцев неизбежным, в Токио это понимали и не стали бы долго сопротивляться.Применение нового и страшного оружия имело целью сломить дух японцев и ускорить именно оккупацию их страны США, превращение ее в полуколонию и т. д. Так что даже странный мотив «сбережения жизни тысяч американских солдат, которые погибли бы при штурме Японских островов», которым оправдывают уничтожение 200 тыс. мирных граждан, – дешевая и наглая пропаганда. Бомбежки Хиросимы и Нагасаки были еще и заявкой на глобальное господство – нужно было напугать СССР. Действия США 6 и 9 августа 1945 года вполне могут быть отнесены к преступлениям против человечества.Так что семь с лишним десятилетий назад США уже продемонстрировали «огонь и ярость, которых мир еще не видел». Странно, что Трамп забыл об этом факте, когда писал свой твит. Но есть еще одна «ошибка» в его угрозе.Она в том, кому он угрожает «невиданным». Трамп угрожает Северной Корее – стране, которая едва ли не больше других испытала на себе последствия американских «огня и ярости». Ведь это с ней и на ее территории почти три года американцы вели тотальную, безжалостную войну.Да, в июне 1950 года война между Севером и Югом Кореи началась по инициативе Пхеньяна, но там были взаимные провокации; в конце концов, это была межкорейская война. Менее чем за два месяца северяне заняли почти 90% территории Юга – понятно, что война скоро закончилась бы их полной победой. Но США не хотели отдавать свою Южную Корею коммунистам, то есть Китаю и СССР, которые были союзником Севера, – и началась американская интервенция (одобренная ООН и под ее флагом). Теперь уже северяне были отброшены чуть ли не к китайским и советским границам. Пришла очередь вмешаться китайцам – их армия вошла в Корею и опрокинула американцев.Самая активная часть войны заняла около года, а с лета 1951-го война носила более позиционный характер, пока в 1953-м не было заключено перемирие. Но Корея, особенно Северная, за время войны была совершенно разрушена.Американцы пытались вбомбить ее в каменный век: было уничтожено все, от столицы – Пхеньяна – до любой инфраструктуры.На КНДР было сброшено 700 тыс. тонн бомб, то есть больше, чем за всю войну с Японией во всем Тихоокеанском регионе с 1941-го по 1945-й. Только за первые четыре месяца в 1950-м американцы сбросили свыше 3 млн литров напалма.Сотни тысяч убитых солдат, миллионные потери гражданских – да и американцы потеряли только убитыми и умершими от ран около 50 тыс. Это была самая жестокая и кровавая война после Второй мировой, в которой американцы показали корейцам, что они могут в буквальном смысле сжечь их страну. Но не победить – КНДР восстановилась, отстроилась. И в 1958 году попрощалась с китайскими войсками. А США не только не ушли с Юга, но и в том же году разместили там свое ядерное оружие.Так что Трамп, что называется, не на тех напал. Пугать корейцев тем, что «Америка их сожжет», совершенно неэффективно. Она уже их сжигала. И как раз для того, чтобы больше ей этого сделать не удалось, Пхеньян и обзавелся ядерным оружием и баллистическими ракетами. Лишив США шансов безнаказанно демонстрировать свою «ярость» – что виданную, что невиданную.