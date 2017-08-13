Заговор против Путина?

Попытка заговора по насильственному отстранению от власти Владимира Путина весьма возможна. Такое мнение высказал на днях публицист и писатель Александр Проханов. анализируя принятые недавно США беспрецедентные санкции против России и обостряющуюся политическую борьбу в связи с приближающимися в России президентскими выборами.Проханов с тревогой пишет: «Может показаться, что новые американские санкции направлены на удушение целых отраслей российской экономики, на очищение мировых рынков от криминальных российских денег. Но это не так. Санкции направлены не против российских корпораций и банков, не против отдельных олигархов и вороватых чиновников. Эти санкции направлены персонально против Путина. Цель – сделать президента ненавистным для его ближайшего окружения, для той части российской экономической элиты, которая после возвращения Крыма в Россию рассматривает Путина как главного виновника своих затруднений. Санкции должны питать ненавистью сердца российских магнатов, которые видят в Путине своего заклятого врага».А потому, делает вывод Проханов, «заговор олигархов и крупной чиновничьей знати против Путина весьма вероятен. Среда, питающая подобный заговор, разрастается. И быть может, чуткое ухо слышит, как в ночных коридорах дворцов уже звучат осторожные шаги заговорщиков», – как всегда эмоционально бьет тревогу публицист.Еще в 2014 году министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Франс-24» заявил, что это делается для того, чтобы сменить власть в России. «У меня есть очень серьезные основания полагать, что это так и есть. Некоторые политики даже не скрывают этого», – сказал С. Лавров, отвечая на заданный вопрос.Отрыто признают это уже и в самих США. «Суть нынешней возобновлённой активности Москвы заключается не в том, чтобы диктовать те или иные условия в отдельных уголках мира, а в том, чтобы подорвать и разрушить возглавляемый США международный порядок, – бьет тревогу «Уолл-стрит Джорнэл» – печатный орган американских толстосумов – подлинных хозяев США. «Господин Путин делает ставку на то, что сможет переписать правила международной политики в свою пользу. Американские лидеры и стратеги должны показать ему, что он ошибается», – дает им указание «Уолл-стрит Джорнэл».Другими словами, все санкции, всё давление, вся сегодняшняя русофобская политика Запада имеет своей целью – нанести удар по Владимиру Путину и отстранить, в конечном итоге, его от власти, надеясь на появление у руля управления Россией покорного им руководителя. Потому что именно так, как они считают, США смогут добиться осуществления своей глобальной сверхзадачи – ослабить или вообще убрать с политической карты мира своего главного и самого опасного геополитического соперника – Россию.«Мы имеем дело с очень серьёзной, страшной геополитической игрой, направленной против Путина, – констатирует философ Александр Дугин. – В ней соучаствуют сторонники Запада, Америки и либералы в самой России. Они оказались гораздо сильнее, чем многие думали. Казалось, что Путин их за последние годы проредил, сместил пятую колонну, и в политическом истеблишменте России они представляют меньшинство. Не тут-то было! Они до сих пор держат руку на пульсе, сохраняя контроль, до сих пор управляют основными политическими процессами… Сейчас мы имеем дело с заговором элит против Путина. Элит, которые связаны с сетями CFR, с сетями прямого политического и стратегического влияния на Россию».«Мы знаем, – продолжает он, – что пятая колонна получает деньги и указания из американского посольства. Но не оттуда ли получают, может быть, в более завуалированной форме, указания представители шестой колонны, то есть, те либералы и западники, которых Путин считает своими, которые были до какого-то момента лояльны? Будучи частью этой глобальной сети, в критической ситуации, а сейчас именно критическая ситуация, они, конечно, будут служить тому господину, что контролирует их деньги. А все деньги этой олигархической верхушки и крупного российского чиновничества давно уже находятся на Западе. Соответственно, на них есть управа».Что тогда станет делать «элита»? Начнет срочно продавать свои поместья в Англии, Испании и в США? Переводить доллары в рубли и возвращать их в Россию? Вряд ли. Ведь у большинства – это богатства, нажитые нечестным путем. Поэтому для них остается одно – избавиться от того, кто стал причиной их невзгод, т.е. от Путина. И Запад им открыто намекает, чтобы они поступили именно так, понимая, что он сам это сделать не в состоянии.Но способна ли прозападная российская элита на это? Ведь ее адепты по своей природе трусливы и постоянно сами грызутся между собой. А ведь известно, что когда жареный петух клюнет, и не так запоешь! К тому же, ведь не они лично будут «табакеркой в висок бить», как это уже бывало в российской истории. Для этого нанимаются соответствующих профи. А платить олигархам есть чем. Элита в США, например, когда президент стал угрозой для ее интересов, без всяких колебаний застрелила Джона Кеннеди, вложив винтовку в руки Освальда (а может, еще кто-то?).Да и в истории нашей страны таких примеров – хоть отбавляй. От уже упомянутой табакерки, которой был убит император Павел I, до бомбы, которая разорвала на части Александра II, и заговора генералов, которые без церемоний сдали Николая II, заставив его отречься, революционерам, расстрелявшим его потом вместе с семьей в Екатеринбурге. Не забудем и про нашего Никиту Сергеевича Хрущева, которого свергли его же соратники, или сверхбдительного товарища Сталина, которого, как утверждают историки, попросту могли отравить свои же.Запад, сделав поначалу ставку на «болотную оппозицию», которая, как там надеялись, сможет совершить в России «цветную революцию» по киевскому сценарию, скоро понял, что просчитался. Но от своих коварных планов не отказался, а лишь сменил тактику.Именно для этой цели на Западе и развернута сейчас беспрецедентная кампания по демонизации российского лидера. Его изображают как мрачного диктатора, как некое воплощение мирового зла. Для этой цели организуются самые подлые провокации. Для дискредитации руководства России были использованы не только события на Донбассе, возвращение Крыма, война в Сирии, но и откровенные провокации. Например, убийство возле Кремля одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова. Следствие еще даже не началось, как газета «Вашингтон пост» тут же назначила виновных: «Здесь, – заявила она, – присутствуют все признаки политического убийства, спровоцированного агрессивной кремлевской кампанией против «пятой колонны национал-предателей», которая выступила против аннексии Крыма, против войны с Западом из-за Украины и против дальнейшего ослабления политических и гражданских свобод в стране. Мы можем никогда не узнать, является ли Кремль заказчиком этого убийства. Но поскольку Немцов был одним из самых последовательных критиков не только российского режима, но и лично Путина, его диссидентский голос уже никогда больше не побеспокоит Путина и его окружение».Однако даже в США нашлись те, кто в такое не поверил. Как отметил в блоге Moon of Alabama один комментатор, «не слишком ли это грубо – мертвый политический оппонент, лежащий на мосту, выходящем к Кремлю? Не хватает только ножа в спине с надписью «Если найдете, верните Путину». Я вижу в этом только примитивную попытку показать причастность власти к данному убийству. И осуществлено оно было в ночь накануне оппозиционного митинга, который хотел возглавить Немцов. Ну как можно в это верить?»Демонизация России и ее лидера была использована даже, как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США, когда нашу страну обвинили и продолжают истерически обвинять в якобы вмешательстве в американские выборы.А организатором этого «вмешательства», кто бы сомневался, выставляют президента России.«20 лет назад, – пишет самая влиятельная английская газета «Файнэншл таймс», – небольшая группа российских бизнесменов спасла страну» и сегодня «олигархам снова необходимо вмешаться». Англичане считают, что «олигархи должны идти на риск и организовывать смену власти в Кремле… в первую очередь из эгоистических интересов, как и в 1996 году».Еще более откровенно пишет американское издание «Америкэн синкер»: «Так как деликатность с русскими не работает, президент и его европейские коллеги должны дать этим людям абсолютно ясный сигнал о том, что нас не интересует, как именно они будут решать проблему Путина. Если они смогут убедить старого доброго Владимира покинуть Кремль с воинскими почестями и торжественным салютом, – отлично. Если Путин слишком упрям, чтобы понять, что его карьера закончена, и из Кремля его можно вынести только вперед ногами с дыркой в затылке, – нас это тоже устроит».Автор статьи добавляет, что Запад вполне устроил бы и другой вариант: самолет Путина после очередного зарубежного визита оказывается сбит ракетой «земля – воздух». «Мы не будем возражать», – открыто подстрекает статья.Нет, они не собираются сбрасывать для этого в Москву спецназ, или засылать диверсантов с бомбами. Ставка делается не только на внутреннюю «пятую колонну» – либеральную оппозицию, но и на недовольных противостоянием с Западом олигархов и коррумпированную элиту – «шестую колонну». В этом признается уже и сама российская оппозиция. Так, укрывающийся за границей бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью агентству «Блумберг» заявил, что смена власти в России может произойти путем «дворцового переворота», а не посредством выборов или уличных протестов. «Я думаю, что проблема для (президента России Владимира) Путина появится изнутри его собственного окружения. Для моей страны было бы лучше, если бы случилось так, чем через уличные столкновения, потому что при дворцовом перевороте прольется меньше крови», – цинично заявил Ходорковский.Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков утверждает, будто ближайшее окружение президента страны Владимира Путина все больше недовольно политикой российского лидера. Говоря о сценарии возможных изменений, оппозиционер считает, что обеспечить их может только верхушка власти. По его мнению, это может быть или «соответствующая политика президента, или же это может закончиться каким-то дворцовым переворотом».Надо помнить еще и о том, что для кукловодов из США устранение неугодных им политиков чужими руками – обычное дело, которым они занимаются на продолжении всей своей истории.Так был физически уничтожен неугодный им Сальвадор Альенде в Чили, схвачен и умерщвлен затем в тюрьме президент Югославии Слободан Милошевич, повешен в Ираке Саддам Хусейн, а в Ливии отдан на растерзание террористам Муамар Каддафи. Чудом умер своей смертью Фидель Кастро, на которого ЦРУ пыталось устроить десятки покушений.Американская либеральная элита сейчас восстала даже против собственного президента Трампа, который замахнулся на ее интересы. Способна ли российская прозападная элита сделать то же самое, может ли на самом деле организовать заговор по свержению Путина? Да она это уже начинает делать! Взять хотя бы того же Навального, которого провозгласили кандидатом в президенты, изображая его «альтернативой Путину». По всей стране создаются его избирательные штабы, хотя ясно, что из-за судимости он никаким кандидатом быть не может. Тем не менее, Навального и его сторонников финансируют, в том числе и некоторые российские олигархи, имена этих людей называют в сети, но они продолжают преспокойно поддерживать человека, который объявил, что его цель – свержение нынешней власти в России.А тот же сидящий за границей Ходорковский? Он тоже ведет и финансирует пропаганду на свержение в России избранной народом власти. Об этом уже совершенно открыто твердят другие лидеры оппозиции на своих сходках в Вильнюсе и в других местах. Усиленно работают в этом же направлении радио «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Новая газета» и другие информационные ресурсы оппозиции, но особенно активно действуют они в сети, делая сейчас ставку на незрелую молодежь.Но если ясно, кто виноват, то, что же делать? Турецкий президент Эрдоган предотвратил возможность государственного переворота, инспирированного из США, решительно разгромив заговорщицкое гнездовье турецкой армии и в среде турецкой прозападной элиты. У нас ситуация другая – армия и спецслужбы верны президенту, Путина поддерживает народ.Но как их ослабить и сорвать коварные планы? Чай, не 37-й год на дворе. Думается, начать можно хотя бы с того, что ввести прогрессивный подоходный налог для миллионеров, как во многих «цивилизованных странах». Во Франции, например, налог для самых богатых – 75 %, в Швеции – 56,6%, в Германии – 45%, в США – 35 %. Почему же у нас миллиардеры платят столько же процентов, сколько самые бедные граждане? Пусть их деньги работают на Россию, а не на строительство за рубежом дворцов, покупок футбольных команд и на тайное финансирование заговорщиков. Уедут? Скатертью дорога! Уедут скрытые наши враги, а истинные патриоты останутся, и будут работать на процветание своей страны.