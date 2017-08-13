Игры АрМИ-2017 стали стимулом повышения боеготовности войск

Международные армейские игры – АрМИ стали своеобразным значком, вехой или взглядом под новым углом зрения в военном строительстве. Для национальных Вооруженных сил России – это новый подход к индивидуальному и коллективному стимулированию военнослужащих, направленному на повышение профессионального мастерства, что выражается в конечном счете в значительно возросшей боевой готовности армии и флота в целом. Эти соревнования способствуют налаживанию и усилению связей Москвы с другими странами мира. В играх участвуют представители сильнейших армий на планете: российская – занимающая второе место в глобальном рейтинге, китайская – конкурирующая с российской, и индийская, которая поджимает в соревновании за первенство две предыдущие. В этом году число национальных сборных, приехавших на игры, достигло 28. Еще недавно, до вступления Черногории в НАТО, количество членов альянса равнялось именно 28.Гвоздем программы игр предсказуемо стал танковый биатлон. Многие западные СМИ обратили особое внимание именно на эту дисциплину, назвав ее наиболее зрелищной. Известно, что Запад провел свои танковые соревнования Strong Europe Tank Challenge 2017, условия которых по сравнению с российским танковым биатлоном сильно упрощены. В них приняли участие украинские танкисты на танках советского образца Т-64БВ и заняли пятое место из шести участников. При этом морально устаревшему советскому танку пришлось соревноваться с более новыми западными образцами Abrams, Leopard, Leclerc. Зарубежные издания указывают на тот факт, что ни одна страна НАТО пока не рискнула участвовать в играх АрМИ, в частности речь идет о танках. И это ставит под сомнение первенство Запада в танкостроении и в искусстве боевого применения таких бронемашин.В этом году кроме российской сборной в танковом биатлоне принимают участие еще 18 национальных команд. На своей технике выступают белорусы – они привезли с собой Т-72 своего производства, индийская сборная предпочла Т-90, изготовленные на собственных заводах по лицензии, и команда китайской армии традиционно выступает на танках Type 96B. Россия как организатор этих соревнований для остальных 16 национальных сборных подготовила 70 танков Т-72Б. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обратил внимание на значительную разницу в подготовке команд для АрМИ-2017 в России и в других странах. У нас сначала проводятся соревнования между штатными экипажами и группами военнослужащих на уровне общевойсковых объединений и только затем выявляются лучшие в состязаниях на первенство страны. Они-то и допускаются к участию в международных играх. Этот метод создает атмосферу состязательности в войсках и стимулирует российских военнослужащих к повышению своего профессионального мастерства.В других странах, участвующих в АрМИ, подход к подготовке команд иной, там сразу набираются экипажи, предназначенные для международных соревнований, и в дальнейшем ведется их тщательная подготовка к стартам.Российский метод себя оправдал, этот очевидный вывод следует из того факта, что российские команды в танковом биатлоне сразу же, с первых стартов вышли в лидеры и до конца соревнований не оставили своим соперникам ни одного шанса на победу. К 8 августа отсеялись аутсайдеры и осталось 12 команд, которые приняли участие в полуфинальных заездах. Вчера, 10 августа, завершились соревнования экипажей. В тот же день прошло награждение первой тройки, в которую вошли два российских экипажа и один китайский, занявший третье место. В субботу этот конкурс завершится танковой эстафетой, тот же день будет окончательным для игр этого года. Состоятся награждения и традиционное праздничное представление. В ходе состязаний специалисты неоднократно высказывали свое мнение о технических качествах танков Т-72Б и Type 96B. Большинство из них пришло к выводу, что уровень российского танкостроения все же выше китайского, но в целом обе машины показывают великолепные результаты.На этот раз соревнования военных летчиков прошли в КНР, для чего принимающая сторона предоставила свои военные авиационные базы Чаньчунь, Дафаншень и др. К настоящему времени они благополучно завершились. Российские ВКС выставили на этот конкурс 40 экипажей, наши военные летчики традиционно выступают на отечественной технике. В соревнованиях задействованы самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76 и вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8. Стоит отметить исключительную зрелищность выступлений наших пилотов. Здесь самое время поговорить о заочном соревновании с российских самолетов поколения 4++ Су-35 и Су-30СМ с американскими новейшими образцами пятого поколения F-22 и F-35. Нигде ни одним из новостных каналов или интернет-изданий не опубликовано ни одного видеоматериала, где бы эта «чудо-техника» демонстрировала фигуры высшего пилотажа. Все ограничивается прямым полетом, иногда украшенным «бочкой» или в крайнем случае простой петлей Нестерова. Напротив, российская авиатехника в руках наших пилотов демонстрирует чудеса – «сушки» буквально зависают на месте и кувыркаются с легкостью хищных птиц. Сплав мастерства конструкторов, авиастроителей и пилотов воплотился в настоящий шедевр российской авиатехники. И отговорки американцев, что, мол, для самолетов пятого поколения не нужна маневренность, а все решают передовая электроника и дальнобойные ракеты класса «воздух–воздух», выглядят, мягко говоря, неубедительно. Однако, заметим, что российские современные разработки в области систем бортового радиоэлектронного оборудования не уступают американским.Напоминаем, что на китайских полигонах Корла в провинции Синьцзян, Чаньчунь в провинции Цзилинь и Гуаншуй в провинции Хубэй идут соревнования по дисциплинам: «Десантный взвод», «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». Десантники проводят свои состязания в тяжелейших условиях на горном полигоне НОАК Хаодянь. В этой дисциплине соревнуются команды из Китая, России, Казахстана, Ирана, Южной Африки и Венесуэлы. Состязание между командами проводятся на боевых машинах БМД-2, ZBD-03 и БМП-2. В эстафете участвовуют по три боевых машины от страны – участницы гонки.Весь комплекс состязаний в этом конкурсе завершится 12 августа. Экипажи химической разведки из пяти стран мира выступили на китайских внедорожниках – машинах химической разведки FZC02B вместо привычных бронетранспортеров.«Золото» досталось китайским военнослужащим, на втором месте – Россия, «бронза» – у белорусов. В конкурсе «Мастер-оружейник» российскую сторону представляет команда курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института. Призы в дисциплине «Чистое небо» оспаривают между собой сборные РФ, КНР, Узбекистана, Белоруссии, Египта, Ирана, Венесуэлы и Казахстана. Этот конкурс вызвал повышенный интерес китайской публики. Ведется киносъемка соревнований, к дате завершения АрМИ-2017 будет смонтирован документальный фильм, посвященный военному мастерству зенитчиков. Следующий по зрелищности после танкового биатлона конкурс «Суворовский натиск» также проходит на полигоне Корла. В нем принимают участие команды из России, Анголы, Боливарианской Республики Венесуэлы, Зимбабве, Исламской Республики Иран и Китая, причем все, кроме российских мотострелков, соревнуются на китайской бронетехнике. Наши военнослужащие выступают на отечественных боевых машинах пехоты БМП-2. Этой дисциплине также будет посвящен документальный фильм, премьера которого состоится в Китае 12 августа, затем копии киноленты будут отправлены во все страны, принимавшие участие в «Суворовском натиске».На полигоне учебного центра Матыбулак 8 августа завершился конкурс «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА)», который впервые в этом году был включен в программу Армейских международных игр. По итогам всех трех этапов соревнований «золото» завоевал расчет из Казахстана, российской команде досталось «серебро», третье почетное место присвоено военнослужащим из Ирана. Как говорится, дома даже стены помогают. Казахским военным досталось первое место и в дисциплине «Снайперский рубеж». Соревнования проходили на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана. В этом случае «серебро» досталось китайцам, россияне довольствовались почетным третьим местом. В предгорьях Заилийского Алатау завершились соревнования между артиллеристами. В полуфинал заключительного конкурса вышли минометные расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, интрига сохранялась практически до последнего залпа.Конкурс «Глубина» завершился 9 августа в Севастополе. В общем зачете по результатам всех этапов первое место по количеству набранных баллов занимает сборная команда ВМФ России, на втором месте водолазы ВМС Исламской Республики Иран, на третьей позиции – сборная команда ВМС Южно-Африканской Республики. На Дальнем Востоке, в акватории и на берегах Японского моря за «Кубок моря» соревновались экипажи корветов «Совершенный» (Россия) и «Хуангши» (КНР). Звание лучших «Морских пехотинцев» оспаривали военнослужащие из России, Китая, Венесуэлы и Ирана.В акватории Каспийского моря в водах принадлежащих Азербайджану в «Кубке Моря – 2017» завершили соревнования сторожевые корабли ВМС республики G-124, G-122, малый ракетный корабль «Град Свияжск» Каспийской флотилии РФ и спасательный буксир CB-45, ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» ВМС Ирана, а также ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Сарыарка» и гидрографическое судно «Жайык» ВМС Казахстана. Первое место занял экипаж российского МРК «Град Свияжск», «серебро» – у Азербайджана, «бронза» – у экипажа корабля из Казахстана.В конкурсе «Безопасный маршрут» первое место у команды России, второе завоевали военнослужащие из Белоруссии, «бронза» досталась Узбекистану, отметили в ЦВО. Российская команда стала победителем конкурса «Инженерная формула», финал которого состоялся сегодня в Тюмени. Второе место – у белорусских военнослужащих. Вблизи Новосибирска завершились соревнования в дисциплине «Отличники войсковой разведки». В последних соревнованиях приняли участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Представитель Минобороны коротко проинформировал: «В общем зачете первое место заняла команда России, на втором месте команда Китая, на третьем – команда Узбекистана». На полигоне «Алабино» в Подмосковье прошел этап международного конкурса «Страж порядка – 2017», в котором приняли участие сборные команды военной полиции России и Казахстана. Российскую сторону представили две команды – команда Управления коменданта охраны Минобороны России и сборная команда военной полиции Южного военного округа, Москвы и Московской области.Под Волгоградом завершился финальный этап международного конкурса «Военное ралли» – «Командная гонка». Экипажи сборных команд Вооруженных сил России и Египта успешно справились с 40-градусной жарой и сложным спецучастком на маршруте Элиста–Волгоград протяженностью 280 км и финишировали под Волгоградом. Для повышения собственного мастерства и демонстрации возможностей на трассы «Военного ралли» в соревнованиях вне конкурса принимали участие сборные команды от предприятий промышленности и Росгвардии.Состязания горнострелковых подразделений завершились высокогорным марафоном «Эльбрусское кольцо». Как и в прошлый раз, российская команда взяла «золото».Страна – основатель армейских игр не имеет право проигрывать, но это спорт, а в спорте всякое бывает. В этом году при участии 150 команд из 28 стран развернулась воистину острая конкуренция за первенство во всех 28 дисциплинах игр АрМИ-2017. Российская сборная опять оказалась на высоте, в общем зачете и основных конкурсах наша команда вновь стала первой. Слова министра обороны Сергея Шойгу, сказанные им при открытии игр: «Профессиональная подготовка и уровень мастерства участников Армейских международных игр – 2017 существенно улучшились по сравнению с прошлым годом», – оказались пророческими. Россия опять впереди. Соревнования доказали, что российский подход к подготовке военнослужащих и войск в целом показывает исключительную эффективность.