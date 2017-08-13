Вымирание Украины – главное достижение Майдана

Черниговской области до полного вымирания осталось 95,5 лет, Сумской – 111,5, Полтавской – 118. Список можно продолжать еще долго. Из всех регионов Украине не вымирает пока всего три – Киев, Ровенская и Закарпатская области.Согласно подсчетам журналистов газеты «Вести», Украина вымирает сейчас со средней скоростью в 482 человека в день. За прошлый год население «Незалежной» сократилось «естественным путем» на 186 тысяч человек.Однако это лишь условные данные, основанные на анализе соотношения рождаемости и смертности (по последнему показателю, согласно данным различных международных организаций, Украина занимает с 1 по 4 место на планете, конкурируя по скорости вымирания лишь с африканскими странами, в которых массово распространен СПИД).В реальности – все еще хуже. Ученые проанализировали данные по расходу хлеба и пришли к выводу, что на Украине на самом деле проживает на 42,5 миллиона человек, как гласит официальная статистика, а всего 24.Объясняется такой разброс в цифрах просто. Население Украины не только вымирает, но и массово выезжает их страны. Счет украинцам, осевшим в России и Польше, уже давно идет на миллионы. И это – не предел. Если верить социологам, треть из тех, кто пока еще живет на Украине, хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства и больше не возвращаться, а еще треть – готовы покинуть страну «до лучших времен», чтобы заработать немного денег.Среди украинских политиков в последнее время стало модно рассуждать о том, что украинцам «нечего делать в России», и если они едут к нам, и, тем более, получают паспорт РФ – то путь на Украину им должен быть закрыт. Несмотря на подобные заявления, каждый четвертый иностранец, официально находящийся на территории России, - это именно украинец. Кто-то бежит от войны и политических репрессией, а кто-то – от безденежья. Выживать на зарплату в 100 – 200 долларов получается далеко не у всех.Газета «Вести» взяла комментарии на тему «депопуляции» у украинских чиновников, и большинство из них с тем фактом, что страна вымирает, согласились. Одни винят в происходящем трудовую миграцию, другие – смертность от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, третьи – нежелание молодежи рожать детей из-за сложных материальных условий.И все скромно промолчали о том, что скорость депопуляции населения Украины резко возросла после Майдана. Свое дело делает резкий рост цен на фоне мизерных зарплат и пенсий, добивание медицины в ходе так называемой «реформы», чудовищно дорогая «коммуналка», стресс.Ответ на вопрос, что делать, чтобы не вымереть, на Украине вслух произносить страшно – можно схлопотать срок за «терроризм», «призывы к нарушению территориальной целостности» и «государственную измену». Ведь других вариантов, как сворачивать самоубийственную националистическую политику и восстанавливать экономические отношения с Российской Федерацией, у Украины просто нет...А если украинцы не передумают и продолжат жить, как живут сейчас (то есть, собственно, вымирая), то европейские партнеры найдут освободившимся землям лучшее применение – например, перевезут на место вымершей Украины нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии. От народа, считавшего себя украинским, быстро останется только память.Странный на Украине национализм, не находите?