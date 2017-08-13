Почему «Беркут» не расправил крылья?

Как говорил один из самых, пожалуй, известных в мире американцев, Эрнест Хемингуэй, «братство фронтовиков — это единственное, что приобретают те, кто воевал».Точны слова писателя! Ох как точны! Как же часто суровая и подлая правда жизни их подтверждает. Вот пример тому…В начале 70-х годов прошлого века в штаты внутренних войск были введены авиационные подразделения, оснащенные транспортными вертолетами Ми-8Т, способными нести на боковых фермах по четыре 16-зарядных блока с 57-мм НУРСами «С-5» или четыре бомбы весом до 250 кг. В то время не было предусмотрено боевое применение такого мощного оружия внутри страны. Боковые фермы с вертолетов снимались, их экипажи к применению бортового оружия не готовились.Через десятилетие, с введением в Советском Союзе планов по территориальной обороне, эти ограничения были отменены. В это же время во внутренних войсках были сформированы штатные подразделения специального назначения, в программах боевой подготовки которых среди множества сложнейших тем планировалось обучение спецназа совместным с вертолетными подразделениями действиям по поиску и обезвреживанию вооруженных преступных групп.К слову сказать, использование безоружных транспортных вертолетов давало группам спецназа преимущество перед вооруженными бандитами исключительно в маневре силами. При этом вертолеты с десантом на борту подвергались постоянной опасности поражения из оружия противника, равного по баллистическим возможностям оружию спецназа. Требовалось огневое превосходство над неприятелем.Решение нашла группа рационализаторов дивизии им. Ф. Дзержинского, разработавшая и изготовившая хозяйственным способом к 1984 году съемную подфюзеляжную телескопическую огневую установку кругового обстрела в качестве возимого оружия спецназа под названием «Беркут». Эта огневая установка способна была применять огонь любых образцов навесного вертолетного оружия во всей нижней полусфере относительно фюзеляжа вертолета ее носителя независимо от высоты, скорости и направления его полета, в том числе защищать его от ракет ПЗРК.Научным же обоснованием разработки «Беркута» послужили материалы кандидатской диссертации «Действия частей дивизии внутренних войск совместно с вертолетами при ликвидации диверсионно-разведывательных подразделений противника», защищенной в октябре 1984 года в Военной академии им. М.В.Фрунзе адъюнктом подполковником В.Булгаковым (научный руководитель полковник В.Кудряшов).27 ноября 1985 года можно смело считать днем крещения «Беркута» — образец осмотрели авиационные специалисты силовых структур и Минавиапрома страны. Огневая установка, оснащенная двумя штатными съемными гондолами — каждая с одним 12,7-мм пулеметом ЯкБ, использующим двухпульные патроны, и двумя 7,62-мм пулеметами ГШГ, выпускающими из своих шести четырехствольных скорострельных пулеметов до 32 тысяч пуль в минуту, соответственно 533 пуль в секунду, заслужила высокую оценку как реальное средство борьбы с ракетами ПЗРК.Летом 1986 года на практических стрельбах в 344-м центре боевого применения армейской авиации Сухопутных войск (г. Торжок), проведенных по просьбе Главного штаба ВВС, «Беркут» по сопоставительным объемам зон поражения целей в 34 раза (!) превзошел огневые показатели 12,7-мм пулеметной кормовой установки конструкции ОКБ им. М.Л. Миля для вертолета Ми-24…Все это время группа рационализаторов вела поиски наиболее оптимальных вариантов оснащения установки. Появляются ракетно-пушечные, гранатометно-пулеметные модификации «Беркута».«Беркут-2», однопулеметный образец 1987 года с пушечным инфракрасным прожектором А-4А и штатным стрелковым ночным прицелом, способен обеспечить стрельбу с вертолета в безлунную ночь по малоразмерной цели на расстояниях до 2200 метров. В этом варианте применялось мощное отечественное стрелковое оружие — 14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый (КПВТ), с дневным 12-кратным прицелом, способный с большой точностью уничтожать малоразмерные цели на дистанциях до 4000 метров стрельбой с вертолета, находящегося в целях его безопасности за пределами досягаемости прицельного огня стрелкового оружия преступников.В январе-феврале 1989 года на базе того же 344-го центра «Беркут-2» прошёл полномасштабные лётные огневые испытания, которые показали, что по манёвру огнём и способности поражать малоразмерные цели, независимо от высоты, курса и скорости полёта борта, «Беркут» не имеет аналогов в мировой практике вооружения вертолётов.По итогам этих летных испытаний в ноябре 1989 года бывший генеральный конструктор ОКБ им. М.Л. Миля Марат Тищенко предложил Главному штабу ВВС изготовить в течение 4 лет более мощный пушечный вариант «Беркута». Военно-промышленная комиссия при СМ СССР целевым назначением денег для этих работ не выделила…После этого практически исчезла реальная возможность определить в ходе государственных испытаний на промышленном варианте «Беркута» боевые характеристики навесного вертолетного оружия при его размещении на подфюзеляжной кабине «Беркута».Полковник Николай Хорунжий в 1990 году сделал это в Афганистане с башен дооборудованной им бронетехники и в декабре того же года впервые в мировой практике провел уникальный эксперимент. На башне танка разместил, как на «Беркуте» образца 1985 года, два пулеметных ГУВа и из шести четырехствольных скорострельных пулеметов расстрелял поочередно две ракеты трофейных ПЗРК «Блоупайп» английского производства, выпущенные с интервалом в 40 минут с дистанции 1700 метров в сторону костра перед танком с ГУВами на кабульском военном полигоне.В последующем Николай Хорунжий в афганских ремонтных мастерских собрал простейший вариант «Беркута» образца 1982 года (зенитная установка башни танка, перевернутая вверх ногами с брезентовым мешком для размещения бортстрелка при пулемете) и успешно использовал его на вертолете Ми-8МТ с афганским экипажем.За установкой, прозванной афганцами «Шайтаном», моджахеды устроили настоящую охоту, посулив за головы ее создателя и членов экипажа вертолета астрономическую сумму…О «Беркуте» вспомнили вновь только через шесть лет, но даже не по положению дел в Чечне, где, по мнению военных, на достаточно высоком уровне использовалась авиация федеральных сил, а по трагическим событиям в далёком Таджикистане. Здесь, на границе с Афганистаном, в апреле 1995-го мужественно сражалась и погибала в окружении бандитов 12-я российская погранзастава.В течение долгих часов, пока на помощь к месту боя пробивалась маневренная группа Московского погранотряда, над заставой вели огневую работу российские вертолёты, стараясь не допустить подхода резервов противника. К сожалению, оказать непосредственную огневую поддержку пограничникам, находившимся в огневом контакте на предельно коротких дистанциях с окружившими их бандитами, вертолётчикам не удалось из-за реальной опасности поражения оставшегося в живых личного состава заставы…Такую снайперскую работу с высоты за пределами досягаемости огня противника может выполнять только «Беркут» — вертикальной стрельбой сверху вниз без образования рикошетов пуль.После этого Главное командование ВВС было вынуждено пойти на создание опытного образца установки «Беркут».…Цитата из служебной записки исполняющего в то время обязанности командующего авиацией Сухопутных войск генерал-полковника Виталия Павлова, направленной в Комитет Государственной Думы России по обороне, еще раз поясняет, что «модифицированный вариант установки прост в изготовлении, обладает высокой боевой мощью. Удачная конструкция и выбор оружия делают возможным ее применение, что особо важно, в населенных пунктах, без нанесения ущерба гражданскому населению. Все это позволяет применять ее в первую очередь для поиска и уничтожения террористических, диверсионных и преступных групп. При высадке спецподразделений и групп захвата с режима висения данная установка сможет обеспечить огневое прикрытие и мощную огневую поддержку…»По договору управления заказов ВВС с московским предприятием «Маяк» такая установка к июню 1996-го была изготовлена всего за 4 месяца. Опытному экземпляру «Беркута» в броневом варианте с одним 14,5-мм КПВТ, предназначенному для решения огневых задач в интересах подразделений спецназа, дали имя «Беркут-М26»… Планировалось его использовать в Чеченской респубике. Однако после подписания Хасавюртовских соглашений финансирование всех работ по «Беркуту» было приостановлено…Вторая чеченская кампания, в которой бандиты окончательно перешли к методам ведения партизанской войны и стали действовать небольшими мобильными группами, вновь напомнила о необходимости поставки войскам установки, подобной «Беркуту».В начале 2000 года, буквально в течение нескольких недель до показательных полетов вертолета с «Беркутом» на борту, назначенных на 29 марта, на Северном Кавказе произошли события, потрясшие всю страну: 19 февраля — гибель 25 спецназовцев бригады ГРУ ГШ ВС РФ под Хорсеноем; 1 марта — гибель 84 десантников 6-й роты одного из полков псковской ВДД под Улус-Кертом; 27 марта нападение на пермский ОМОН, гибель 34 сотрудников милиции и 7 военнослужащих внутренних войск, ранение 19 человек, пленение и страшная казнь бандитами еще одиннадцати в Веденском районе.Располагая объективными данными о причинах этих событий, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин 29 марта 2000 года лично ознакомился с установкой «Беркут-М26», размещенной на транспортном вертолёте Ми-8МТ, и с большим вниманием наблюдал за ходом показательных полётов. Была дана высокая оценка проекту.Появилась надежда, что нужная в боевых порядках установка появится в войсках.К сожалению, руководители МВД, ФСБ, ФПС проигнорировали предложение Генштаба присутствовать на показательных полётах вертолёта с «Беркутом» и обсудить вопрос о дальнейшей судьбе установки, точно так же, как они не ответили в 1997 году на запрос Комитета Госдумы по обороне о возможности использования «Беркута» в подчинённых им войсках (службах).14 апреля 2000 года последовала еще одна директива Генштаба, предписывающая направить «Беркут» для боевой работы в Чечню. Срок готовности — к 30 июня 2000 года. Но Московский вертолётный завод не дал допуск вертолету к полётам в боевых условиях, сославшись на незавершённость по нему НИЭР. Денег же для заключительного цикла испытаний у МВД, ФСБ, ФПС не нашлось. Около года Генеральный штаб выжидал, кто из руководителей согласится принять участие в завершении работ по «Беркуту», отмечая приоритетность МВД в решении этого вопроса, и только 13 февраля 2001 года официально сообщил о прекращении финансирования проекта за счёт средств Министерства обороны…Позволю себе привести цитату заместителя Генерального конструктора ОКБ им. М.Л. Миля Валерия Привалова: «В отличие от других разработок, «Беркут» прост. Система интересна уже тем, что мобильна, ее можно в короткое время перевезти в любой район, быстро смонтировать на любом исправном вертолете Ми-8, тем самым, превратив обычный гражданский борт в боевую машину». В разговоре Валерий Валентинович признал, что «идея «Беркута» жизнеспособна и сегодня имеет право на претворение в жизнь, более того, она оправданна веянием времени».«Беркут» нужен спецназу! В современных условиях установка необходима спецподразделениям, в частности, внутренних войск, для поиска и уничтожения террористических, диверсионных и преступных групп», — поделился соображениями руководитель проекта «Беркут-Антитеррор», бывший командир легендарного «Витязя», а ныне вице-президент ассоциации ветеранов спецназа «Русь», Герой России полковник запаса Александр Никишин.«Установка уникальна и, безусловно, необходима не только для спецназа внутренних войск, но и пограничникам. Вертолет с «Беркутом» может эффективно барражировать, выполнять функции обеспечения спецопераций с воздуха, сопровождать колонны, может применяться для патрульных функций, защиты прибрежных экономических зон страны и государственной границы. Незаменим при перелете руководящего состава… Точечное, выборочное применение огневых средств «Беркута» позволяет вести эффективный огонь по живой силе и по технике противника с минимальным риском для находящихся в боевом соприкосновении с ним наших военнослужащих» — это мнение бывшего первого заместителя начальника управления боевой подготовки Главного штаба ВВС генерал-лейтенанта Германа Лаптева, с 1986 года по велению души помогавшего совершенствовать очередные образцы «Беркута».В беседе с бывшим первым заместителем начальника внутренних войск МВД СССР генерал-лейтенантом Борисом Смысловым, реально руководившим с 1982 года группой создателей «Беркута», прозвучала мысль, что «сегодня в Чечне практически ежедневно проводятся мероприятия по захвату и уничтожению бандитов, спецоперации по адресной реализации оперативной информации в населенных пунктах. Как никогда возрастает роль спецоружия и спецтехники. «Беркут» — одно из готовых решений данной проблемы, причем решение, способное дать практически мгновенную отдачу — в сохраненных жизнях наших ребят…»Результаты деятельности сил специального назначения при численности всего в 15 процентов от общего состава группировки внутренних войск в Северо-Кавказском регионе 2003 г. составляли свыше 80 процентов от общих показателей.Как отметил главнокомандующий внутренними войсками генерал армии Вячеслав Тихомиров, «в первую очередь сегодня нам необходимы специальные виды вооружения и военной техники, соответствующие тем задачам, которые стоят перед войсками, в настоящее время проводятся мероприятия по модернизации существующих образцов техники, по улучшению их приспособленности к решению специальных задач внутренних войск…».Героические внутренние войска были не в состоянии выполнить бюджетные обязанности даже перед своим личным составом, не то чтобы тратить деньги на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.Здесь не до слов Хемингуэя о фронтовом братстве.Нужно ли расправлять крылья «Беркуту», аналогов которому до сих пор нет в мировой практике вооружения вертолетов?!Даже хваленые американские вертушки гибли вместе с личным составом под ударами иракских и афганских зенитных ракетных комплексов. «Беркут» же еще в 1985 году с помощью двух пулеметных ГУВов мог эффективно защищать наши вертолеты от ПЗРК. Опытным путем это доказал в Афганистане полковник Николай Хорунжий.…Впрочем, уже не странно, что сегодня держава не только забывает славные победы своих сыновей, но и не принимает их вклад в копилку своего могущества.Мне за нее обидно…