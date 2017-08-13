Пять знаменитых ракет Советского Союза
ПЕРВЫЕ В МИРЕ С ЯДЕРНЫМИ БОЕГОЛОВКАМИ, ПЕРВЫЕ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ, САМЫЕ МАССОВЫЕ И САМЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ
Атомная бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года навсегда разделила ХХ век, а вместе с ним и всю историю человечества на две пока неравные эпохи: доядерную и ядерную. Символом второй стал, увы, именно ядерный гриб, а отнюдь не силуэт атомной электростанции (хотя наибольшее число делящихся материалов сегодня используется именно в мирных отраслях). А главным средством доставки выступили ракеты — от оперативно-тактических до межконтинентальных баллистических.
Ракетное оружие не было порождением именно ХХ столетия: идея применить шутихи в военных целях пришла в голову китайским изобретателям на доброе тысячелетие раньше. А позапрошлый век явился временем масштабных ракетных экспериментов. Например, 30 марта 1826 года в Санкт-Петербурге стараниями одного из русских пионеров ракетного дела — генерал-майора Александра Засядко — открылось Ракетное заведение, ставшее первым в России промышленным производством боевых ракет. Год спустя по распоряжению того же Засядко создана первая в России постоянная ракетная рота, на вооружении которой стояли 18 станков для 20-фунтовых, 12-фунтовых и 6-фунтовых ракет.
Однако потребовались совершенно новые технологии и совершенно новые науки вроде аэродинамики, чтобы превратить ракеты из экзотического оружия в массовое. И в этом процессе Россия, несмотря на сотрясавшие её социальные катаклизмы, осталась на передовых позициях: советские «катюши» стали достойными наследниками ракетных рот Засядко. Так что совершенно закономерно, что первые в мире ракета с ядерной боеголовкой и межконтинентальная баллистическая ракета, как и космическая ракета-носитель, были созданы именно в России. Так же, как самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М, заслужившая на Западе мрачное имя «Сатана». Последняя из боевых модификаций этой ракеты — Р-36М2 «Воевода» — встала на боевое дежурство 30 июля 1988 года и продолжает нести службу по сей день. О ней и о пяти других знаменитых советских боевых ракетах сегодня и рассказывает «Историк».
Р-5М — ПЕРВАЯ В МИРЕ РАКЕТА С ЯДЕРНОЙ БОЕГОЛОВКОЙ
Тип: баллистическая ракета средней дальности наземного базирования
Количество ступеней: одна
Максимальная дальность: 1200 км
Масса боевой части: 1350 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1×0,3 или 1 Мт (Р-5М)
Принята на вооружение: 1956 год
Снята с вооружения: 1964 год
Единиц, всего: 48
Ракета Р-5М в парке имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе в г. Мирный
2 февраля 1956 года в Советском Союзе провели операцию «Байкал», о которой ни по радио, ни в печати не появилось никаких сообщений. Не обеспокоила она и спецслужбы вероятного противника: да, там отметили, что на советской территории произведён ядерный взрыв мощностью до 80 килотонн, но посчитали это обычным испытанием. А между тем этот взрыв знаменовал начало совершенно иного времени: на расстоянии в 1200 км от испытательного полигона Капустин Яр попала в цель и сработала первая в мире ядерная боеголовка баллистической ракеты.
Ракеты Р-5М на параде в Москве 7 ноября 1957 года
С появлением первой в мире ракеты с ядерной боеголовкой связаны две примечательных аббревитатуры — РДС и ДАР. Первая имела официальную расшифровку «Реактивный двигатель специальный» и неофициальную «Россия делает сама», а на практике за этими тремя буквами скрывались ядерные спецбоеприпасы. Вторая аббревиатура расшифровывалась как «Дальняя атомная ракета» и означала то, что означала: модификацию баллистической ракеты Р-5, способную нести спецбоеприпас. На её разработку ушло два с небольшим года, и вскоре первая в мире атомная боевая ракета с успехом прошла испытания. Лучше и короче всего их описал в книге воспоминаний «Ракеты и люди» академик Борис Черток: «Пуск прошел без всяких накладок. Ракета Р-5М впервые в мире пронесла через космос головную часть с атомным зарядом. Пролетев положенные 1200 км, головка без разрушения дошла до Земли в районе Аральских Каракумов. Сработал ударный взрыватель, и наземный ядерный взрыв ознаменовал в истории человечества начало ракетно-ядерной эры. Никаких публикаций по поводу этого исторического события не последовало. Американская техника не имела средств обнаружения ракетных пусков. Поэтому факт атомного взрыва был отмечен ими как очередное наземное испытание атомного оружия. Мы поздравили друг друга и уничтожили весь запас шампанского, который до этого тщательно оберегался в буфете столовой руководящего состава».
Р-7 — ПЕРВАЯ В МИРЕ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА
Тип: межконтинентальная баллистическая ракета
Количество ступеней: две
Максимальная дальность: 8000–9500 км
Масса головной части: 3700 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 3 Мт
Принята на вооружение: 1960 год
Снята с вооружения: 1968 год
Единиц, всего: 30–50 (оценочные данные; только боевые модификации Р-7 и Р-7А)
Старт ракеты Р-7 с одной из стартовых позиций на полигоне Байконур, конец 1950-х
Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, как ни странно, известна каждому, кто хотя бы раз видел на экране или вживую запуск космических ракет типа «Восток» или «Союз» и их более поздних модификаций. Просто потому, что все ракеты-носители такого типа — не что иное, как разного рода вариации той самой «семёрки», явившейся первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой. В свой первый полёт Р-7 отправилась 15 мая 1957 года, а когда состоится последний, не знает никто.
Первым документом, сформулировавшим требования к ракете Р-7, стало совершенно секретное постановление Совета Министров СССР «О плане научно-исследовательских работ по ракетам дальнего действия на 1953–1955 гг.», принятое 13 февраля 1953 года. Второй пункт этого документа определял, что будущая «семёрка» должна иметь такие характеристики: «Наибольшая прицельная дальность полета: не менее 8000 км; максимальное отклонение от цели на наибольшей прицельной дальности полета: по дальности — +15 км <…>, в боковом направлении — ± 15 км; вес боевой части не менее 3000 кг». Через год с небольшим появилось очередное секретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 956-408сс «О создании ракеты под полезную нагрузку 5,5 т, с дальностью не менее 8000 км», где уже фигурировал и индекс ракеты — Р-7.
Ракету Р-7 транспортируют на боевую позицию
«Семёрка» стала ракетой-долгожителем, правда, лишь в области космических запусков: как боевая ракета она была не слишком удачной. Слишком много времени — от двух до восьми часов — требовалось на подготовку её к запуску. Чересчур трудоёмким и дорогим являлся этот процесс, и слишком велики были сопутствующие расходы: фактически для каждой боевой позиции требовался собственный кислородный завод, обеспечивавший ракеты топливом. В итоге Р-7 и её более мощная модификация Р-7А простояли на вооружении всего восемь лет, и даже на пике их развёртывания боевое дежурство несли всего шесть площадок: четыре в Плесецке и две на Байконуре. При этом свою колоссальную роль в политике «семёрка» отыграла великолепно: когда США и их союзники узнали, что СССР обладает полноценной межконтинентальной баллистической ракетой, эта новость охладила даже самых горячих «ястребов».
Р-11 — ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ РАКЕТА
Тип: оперативно-тактическая ракета наземного базирования
Количество ступеней: одна
Максимальная дальность: 150 км
Масса боевой части: 950 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 10, 20 или 40 Мт
Принята на вооружение: 1955 год
Снята с вооружения: 1967 год
Единиц, всего: 2500 (по зарубежным данным)
Ракеты Р-11 на самоходных пусковых установках во время парада в Москве
Одной из самых известных за пределами СССР советских ракет стали «Скады» — Scud, то есть «Шквал». Под этим характерным и много о чём говорящим названием, как правило, подразумеваются мобильные ракетные комплексы с ракетой Р-17, получившие широчайшее распространение и прославившие советских ракетчиков. Однако впервые это кодовое имя на Западе получила ракета Р-11, явившаяся первой отечественной оперативно-тактической ракетой с ядерной боеголовкой. И она же стала первой советской ракетой морского базирования, «прописавшись» на подводных лодках проекта АВ-611 и первых специализированных подводных ракетоносцах проекта 629.
Р-11 первая не только в этом: она была и первой отечественной ракетой на высококипящих компонентах топлива, проще говоря, на керосине и азотной кислоте. Согласно господствовавшей в то время теории, такое топливо годилось лишь для баллистических ракет средней и малой дальности (хотя впоследствии стало понятно, что и межконтинентальные ракеты прекрасно летают на нём). И, пока Сергей Королёв доводил «кислородную» Р-7, его подчинённые проектировали и доводили «кислотную» Р-11. Когда ракета уже была фактически готова, выяснилось, что её можно не просто долго хранить в заправленном состоянии, но и сделать мобильной, погрузив на самоходное шасси. А отсюда недалеко оставалось и до мысли о размещении Р-11 на подводной лодке, ведь до тех пор все ракеты требовали исключительно наземных стартовых площадок со сложной и разветвлённой инфраструктурой.
Погрузка флотской модификации ракеты Р-11 — Р-11ФМ на подводную лодку проекта АВ611
Первый полёт ракета Р-11 совершила 18 апреля 1953 года, а уже через два с небольшим года её приняли на вооружение Советской армии в составе комплекса, состоявшего из самой ракеты и самоходного гусеничного шасси. Что касается морской модификации Р-11ФМ, то она отправилась в первый полёт с борта подлодки Б-67 вечером 16 сентября 1955 года, а на вооружение её поставили в 1959 году. Обе модификации Р-11 — и морская, и сухопутная — прослужили недолго, хотя и стали важным этапом в развитии отечественного ракетного вооружения, позволив его создателям накопить ценнейший и важнейший опыт.
УР-100 — ПЕРВАЯ КРУПНОСЕРИЙНАЯ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА СССР
Тип: межконтинентальная баллистическая ракета
Количество ступеней: две
Максимальная дальность: 5000–10 600 км
Масса боевой части: 760–1500 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 0,5 или 1,1 Мт
Принята на вооружение: 1967 год
Снята с вооружения: 1994 год
Единиц, всего: не менее 1060 (с учётом всех модификаций)
«Ампулы» с ракетами УР-100 на ноябрьском параде
Ракета УР-100 и её модификации явились этапными для советской ракетной отрасли и Ракетных войск стратегического назначения. «Сотка» была первой крупносерийной межконтинентальной баллистической ракетой в СССР, первой ракетой, ставшей основой баллистического ракетного комплекса, построенного по принципу «отдельный старт», и первой ампульной ракетой, то есть такой, которая полностью собиралась и заправлялась на заводе, там же помещалась в транспортно-пусковой контейнер, в котором её опускали в шахтную пусковую установку и в котором она стояла на боевом дежурстве. Это позволяло УР-100 иметь самое небольшое среди советских ракет того периода время подготовки к старту — всего три минуты.
Причиной, вызвавшей появление на свет ракеты УР-100 и ракетного комплекса на её основе, стал существенный перевес США в межконтинентальных баллистических ракетах, возникший к нач. 1960-х. По состоянию на 30 марта 1963 года, то есть к дню официального начала разработки «сотки», в Советском Союзе на боевом дежурстве стояло всего 56 межконтинентальных баллистических ракет — в полтора раза меньше, чем у Америки. К тому же две трети американских ракет имели шахтные пусковые установки, а все отечественные были открытыми, то есть очень уязвимыми. Наконец, главную угрозу представляла американская твёрдотопливная двухступенчатая ракета LGM-30 Minuteman-1: их развёртывание шло на порядок быстрее, и это могло заставить руководство США отказаться от доктрины ответного ядерного удара в пользу превентивного. Поэтому СССР требовалось получить ракету, которая позволила бы в кратчайшие сроки сократить отставание, а то и создать перевес в свою пользу.
Вид на головную часть ракеты УР-100, размещённой в шахтной пусковой установке
Такой ракетой и стала УР-100. Она родилась в результате состязания между двумя знаменитыми конструкторами — Михаила Янгеля и Владимира Челомея. Политическое руководство СССР по ряду причин (в том числе и весьма личных) выбрало вариант ОКБ Челомея, и за два года — с 1965-го по 1967-й — «сотка» прошла весь путь от первых испытательных пусков до принятия на вооружение. Ракета оказалась с большим модернизационным запасом, что позволило улучшать её на протяжении почти трёх десятилетий, и целиком выполнила своё предназначение: её группировка, развёрнутая в кратчайшие сроки, полностью восстановила советско-американский ракетный паритет.
Р-36М — САМАЯ МОЩНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА В МИРЕ
Тип: межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования
Количество ступеней: две (плюс блок разведения у более поздних модификаций)
Максимальная дальность: 10 200–16 000 км
Масса головной части: 5700–8800 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 25 Мт, или 1 х 8 Мт, или 10 х 0,4 Мт, или 8 х 1 Мт, или 10 х 1 Мт
Принята на вооружение: 1975 год
Снята с вооружения: стоит на боевом дежурстве
Единиц, всего: 500
Старт ракеты Р-36М из шахтной пусковой установки
Примечательный факт: ракету Р-36, которая была предшественницей семейства «тридцать шестых», назвали главной задачей, стоящей перед ОКБ Михаила Янгеля, на том же самом совещании в филёвском филиале ОКБ-52, на котором была решена судьба УР-100. Правда, если «сотка» считалась лёгкой ракетой и должна была брать, так сказать, числом, то «тридцать шестая» — массой. В прямом смысле слова: эта ракета — самая тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета в мире как по массе забрасываемого боевого заряда, так и по общему стартовому весу, который у последних модификаций достигает 211 т.
У первой Р-36 стартовый вес был поскромнее: «всего» 183–184 т. Более скромным оказалось и снаряжение головной части: забрасываемый вес — от 4 до 5,5 т, мощность — от 6,9 (у разделяющейся боеголовки) до 20 Мт. Эти ракеты оставались на вооружении недолго, лишь до 1979 года, когда им на смену пришли Р-36М. И разница в отношении к этим двум ракетам хорошо заметна по их кодовым именам, которые давались в НАТО. Р-36 называлась Scarp, то есть «Эскарп», противотанковое препятствие, а её наследница Р-36М и всё её семейство — Satan, то есть «Сатана».
Ракета Р-36М2 «Воевода» стартует с одной из боевых позиций 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии РВСН
Р-36М получила всё лучшее от своей прародительницы плюс самые современные материалы и технические решения, которые имелись на тот момент. В итоге она оказалась втрое точнее, её боеготовность была в четыре раза выше, а степень защищённости пусковой установки возросла на порядки — от 15 до 30 раз! Это явилось, пожалуй, ничуть не менее важным, чем вес забрасываемого боезаряда и его мощность. Ведь ко второй пол. 1970-х стало ясно, что одна из важнейших целей для ракет — сами ракеты, точнее, их стартовые позиции, и тот, кто сумеет создать более защищённую, в итоге получит преимущество над противником.
«Воевода» стартует из-под земли
На сегодняшний день на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения стоит самая современная модификация Р-36М — Р-36М2 «Воевода». Срок службы этого комплекса не так давно продлили, и на вооружении он останется как минимум до 2022 года, а к тому времени ему на смену должен прийти новый — с межконтинентальной баллистической ракетой пятого поколения РС-28 «Сармат».
Атомная бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года навсегда разделила ХХ век, а вместе с ним и всю историю человечества на две пока неравные эпохи: доядерную и ядерную. Символом второй стал, увы, именно ядерный гриб, а отнюдь не силуэт атомной электростанции (хотя наибольшее число делящихся материалов сегодня используется именно в мирных отраслях). А главным средством доставки выступили ракеты — от оперативно-тактических до межконтинентальных баллистических.
Ракетное оружие не было порождением именно ХХ столетия: идея применить шутихи в военных целях пришла в голову китайским изобретателям на доброе тысячелетие раньше. А позапрошлый век явился временем масштабных ракетных экспериментов. Например, 30 марта 1826 года в Санкт-Петербурге стараниями одного из русских пионеров ракетного дела — генерал-майора Александра Засядко — открылось Ракетное заведение, ставшее первым в России промышленным производством боевых ракет. Год спустя по распоряжению того же Засядко создана первая в России постоянная ракетная рота, на вооружении которой стояли 18 станков для 20-фунтовых, 12-фунтовых и 6-фунтовых ракет.
Однако потребовались совершенно новые технологии и совершенно новые науки вроде аэродинамики, чтобы превратить ракеты из экзотического оружия в массовое. И в этом процессе Россия, несмотря на сотрясавшие её социальные катаклизмы, осталась на передовых позициях: советские «катюши» стали достойными наследниками ракетных рот Засядко. Так что совершенно закономерно, что первые в мире ракета с ядерной боеголовкой и межконтинентальная баллистическая ракета, как и космическая ракета-носитель, были созданы именно в России. Так же, как самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М, заслужившая на Западе мрачное имя «Сатана». Последняя из боевых модификаций этой ракеты — Р-36М2 «Воевода» — встала на боевое дежурство 30 июля 1988 года и продолжает нести службу по сей день. О ней и о пяти других знаменитых советских боевых ракетах сегодня и рассказывает «Историк».
Р-5М — ПЕРВАЯ В МИРЕ РАКЕТА С ЯДЕРНОЙ БОЕГОЛОВКОЙ
Тип: баллистическая ракета средней дальности наземного базирования
Количество ступеней: одна
Максимальная дальность: 1200 км
Масса боевой части: 1350 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1×0,3 или 1 Мт (Р-5М)
Принята на вооружение: 1956 год
Снята с вооружения: 1964 год
Единиц, всего: 48
Ракета Р-5М в парке имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе в г. Мирный
2 февраля 1956 года в Советском Союзе провели операцию «Байкал», о которой ни по радио, ни в печати не появилось никаких сообщений. Не обеспокоила она и спецслужбы вероятного противника: да, там отметили, что на советской территории произведён ядерный взрыв мощностью до 80 килотонн, но посчитали это обычным испытанием. А между тем этот взрыв знаменовал начало совершенно иного времени: на расстоянии в 1200 км от испытательного полигона Капустин Яр попала в цель и сработала первая в мире ядерная боеголовка баллистической ракеты.
Ракеты Р-5М на параде в Москве 7 ноября 1957 года
С появлением первой в мире ракеты с ядерной боеголовкой связаны две примечательных аббревитатуры — РДС и ДАР. Первая имела официальную расшифровку «Реактивный двигатель специальный» и неофициальную «Россия делает сама», а на практике за этими тремя буквами скрывались ядерные спецбоеприпасы. Вторая аббревиатура расшифровывалась как «Дальняя атомная ракета» и означала то, что означала: модификацию баллистической ракеты Р-5, способную нести спецбоеприпас. На её разработку ушло два с небольшим года, и вскоре первая в мире атомная боевая ракета с успехом прошла испытания. Лучше и короче всего их описал в книге воспоминаний «Ракеты и люди» академик Борис Черток: «Пуск прошел без всяких накладок. Ракета Р-5М впервые в мире пронесла через космос головную часть с атомным зарядом. Пролетев положенные 1200 км, головка без разрушения дошла до Земли в районе Аральских Каракумов. Сработал ударный взрыватель, и наземный ядерный взрыв ознаменовал в истории человечества начало ракетно-ядерной эры. Никаких публикаций по поводу этого исторического события не последовало. Американская техника не имела средств обнаружения ракетных пусков. Поэтому факт атомного взрыва был отмечен ими как очередное наземное испытание атомного оружия. Мы поздравили друг друга и уничтожили весь запас шампанского, который до этого тщательно оберегался в буфете столовой руководящего состава».
Р-7 — ПЕРВАЯ В МИРЕ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА
Тип: межконтинентальная баллистическая ракета
Количество ступеней: две
Максимальная дальность: 8000–9500 км
Масса головной части: 3700 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 3 Мт
Принята на вооружение: 1960 год
Снята с вооружения: 1968 год
Единиц, всего: 30–50 (оценочные данные; только боевые модификации Р-7 и Р-7А)
Старт ракеты Р-7 с одной из стартовых позиций на полигоне Байконур, конец 1950-х
Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, как ни странно, известна каждому, кто хотя бы раз видел на экране или вживую запуск космических ракет типа «Восток» или «Союз» и их более поздних модификаций. Просто потому, что все ракеты-носители такого типа — не что иное, как разного рода вариации той самой «семёрки», явившейся первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой. В свой первый полёт Р-7 отправилась 15 мая 1957 года, а когда состоится последний, не знает никто.
Первым документом, сформулировавшим требования к ракете Р-7, стало совершенно секретное постановление Совета Министров СССР «О плане научно-исследовательских работ по ракетам дальнего действия на 1953–1955 гг.», принятое 13 февраля 1953 года. Второй пункт этого документа определял, что будущая «семёрка» должна иметь такие характеристики: «Наибольшая прицельная дальность полета: не менее 8000 км; максимальное отклонение от цели на наибольшей прицельной дальности полета: по дальности — +15 км <…>, в боковом направлении — ± 15 км; вес боевой части не менее 3000 кг». Через год с небольшим появилось очередное секретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 956-408сс «О создании ракеты под полезную нагрузку 5,5 т, с дальностью не менее 8000 км», где уже фигурировал и индекс ракеты — Р-7.
Ракету Р-7 транспортируют на боевую позицию
«Семёрка» стала ракетой-долгожителем, правда, лишь в области космических запусков: как боевая ракета она была не слишком удачной. Слишком много времени — от двух до восьми часов — требовалось на подготовку её к запуску. Чересчур трудоёмким и дорогим являлся этот процесс, и слишком велики были сопутствующие расходы: фактически для каждой боевой позиции требовался собственный кислородный завод, обеспечивавший ракеты топливом. В итоге Р-7 и её более мощная модификация Р-7А простояли на вооружении всего восемь лет, и даже на пике их развёртывания боевое дежурство несли всего шесть площадок: четыре в Плесецке и две на Байконуре. При этом свою колоссальную роль в политике «семёрка» отыграла великолепно: когда США и их союзники узнали, что СССР обладает полноценной межконтинентальной баллистической ракетой, эта новость охладила даже самых горячих «ястребов».
Р-11 — ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ РАКЕТА
Тип: оперативно-тактическая ракета наземного базирования
Количество ступеней: одна
Максимальная дальность: 150 км
Масса боевой части: 950 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 10, 20 или 40 Мт
Принята на вооружение: 1955 год
Снята с вооружения: 1967 год
Единиц, всего: 2500 (по зарубежным данным)
Ракеты Р-11 на самоходных пусковых установках во время парада в Москве
Одной из самых известных за пределами СССР советских ракет стали «Скады» — Scud, то есть «Шквал». Под этим характерным и много о чём говорящим названием, как правило, подразумеваются мобильные ракетные комплексы с ракетой Р-17, получившие широчайшее распространение и прославившие советских ракетчиков. Однако впервые это кодовое имя на Западе получила ракета Р-11, явившаяся первой отечественной оперативно-тактической ракетой с ядерной боеголовкой. И она же стала первой советской ракетой морского базирования, «прописавшись» на подводных лодках проекта АВ-611 и первых специализированных подводных ракетоносцах проекта 629.
Р-11 первая не только в этом: она была и первой отечественной ракетой на высококипящих компонентах топлива, проще говоря, на керосине и азотной кислоте. Согласно господствовавшей в то время теории, такое топливо годилось лишь для баллистических ракет средней и малой дальности (хотя впоследствии стало понятно, что и межконтинентальные ракеты прекрасно летают на нём). И, пока Сергей Королёв доводил «кислородную» Р-7, его подчинённые проектировали и доводили «кислотную» Р-11. Когда ракета уже была фактически готова, выяснилось, что её можно не просто долго хранить в заправленном состоянии, но и сделать мобильной, погрузив на самоходное шасси. А отсюда недалеко оставалось и до мысли о размещении Р-11 на подводной лодке, ведь до тех пор все ракеты требовали исключительно наземных стартовых площадок со сложной и разветвлённой инфраструктурой.
Погрузка флотской модификации ракеты Р-11 — Р-11ФМ на подводную лодку проекта АВ611
Первый полёт ракета Р-11 совершила 18 апреля 1953 года, а уже через два с небольшим года её приняли на вооружение Советской армии в составе комплекса, состоявшего из самой ракеты и самоходного гусеничного шасси. Что касается морской модификации Р-11ФМ, то она отправилась в первый полёт с борта подлодки Б-67 вечером 16 сентября 1955 года, а на вооружение её поставили в 1959 году. Обе модификации Р-11 — и морская, и сухопутная — прослужили недолго, хотя и стали важным этапом в развитии отечественного ракетного вооружения, позволив его создателям накопить ценнейший и важнейший опыт.
УР-100 — ПЕРВАЯ КРУПНОСЕРИЙНАЯ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА СССР
Тип: межконтинентальная баллистическая ракета
Количество ступеней: две
Максимальная дальность: 5000–10 600 км
Масса боевой части: 760–1500 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 0,5 или 1,1 Мт
Принята на вооружение: 1967 год
Снята с вооружения: 1994 год
Единиц, всего: не менее 1060 (с учётом всех модификаций)
«Ампулы» с ракетами УР-100 на ноябрьском параде
Ракета УР-100 и её модификации явились этапными для советской ракетной отрасли и Ракетных войск стратегического назначения. «Сотка» была первой крупносерийной межконтинентальной баллистической ракетой в СССР, первой ракетой, ставшей основой баллистического ракетного комплекса, построенного по принципу «отдельный старт», и первой ампульной ракетой, то есть такой, которая полностью собиралась и заправлялась на заводе, там же помещалась в транспортно-пусковой контейнер, в котором её опускали в шахтную пусковую установку и в котором она стояла на боевом дежурстве. Это позволяло УР-100 иметь самое небольшое среди советских ракет того периода время подготовки к старту — всего три минуты.
Причиной, вызвавшей появление на свет ракеты УР-100 и ракетного комплекса на её основе, стал существенный перевес США в межконтинентальных баллистических ракетах, возникший к нач. 1960-х. По состоянию на 30 марта 1963 года, то есть к дню официального начала разработки «сотки», в Советском Союзе на боевом дежурстве стояло всего 56 межконтинентальных баллистических ракет — в полтора раза меньше, чем у Америки. К тому же две трети американских ракет имели шахтные пусковые установки, а все отечественные были открытыми, то есть очень уязвимыми. Наконец, главную угрозу представляла американская твёрдотопливная двухступенчатая ракета LGM-30 Minuteman-1: их развёртывание шло на порядок быстрее, и это могло заставить руководство США отказаться от доктрины ответного ядерного удара в пользу превентивного. Поэтому СССР требовалось получить ракету, которая позволила бы в кратчайшие сроки сократить отставание, а то и создать перевес в свою пользу.
Вид на головную часть ракеты УР-100, размещённой в шахтной пусковой установке
Такой ракетой и стала УР-100. Она родилась в результате состязания между двумя знаменитыми конструкторами — Михаила Янгеля и Владимира Челомея. Политическое руководство СССР по ряду причин (в том числе и весьма личных) выбрало вариант ОКБ Челомея, и за два года — с 1965-го по 1967-й — «сотка» прошла весь путь от первых испытательных пусков до принятия на вооружение. Ракета оказалась с большим модернизационным запасом, что позволило улучшать её на протяжении почти трёх десятилетий, и целиком выполнила своё предназначение: её группировка, развёрнутая в кратчайшие сроки, полностью восстановила советско-американский ракетный паритет.
Р-36М — САМАЯ МОЩНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА В МИРЕ
Тип: межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования
Количество ступеней: две (плюс блок разведения у более поздних модификаций)
Максимальная дальность: 10 200–16 000 км
Масса головной части: 5700–8800 кг
Количество и мощность боевых блоков: 1 х 25 Мт, или 1 х 8 Мт, или 10 х 0,4 Мт, или 8 х 1 Мт, или 10 х 1 Мт
Принята на вооружение: 1975 год
Снята с вооружения: стоит на боевом дежурстве
Единиц, всего: 500
Старт ракеты Р-36М из шахтной пусковой установки
Примечательный факт: ракету Р-36, которая была предшественницей семейства «тридцать шестых», назвали главной задачей, стоящей перед ОКБ Михаила Янгеля, на том же самом совещании в филёвском филиале ОКБ-52, на котором была решена судьба УР-100. Правда, если «сотка» считалась лёгкой ракетой и должна была брать, так сказать, числом, то «тридцать шестая» — массой. В прямом смысле слова: эта ракета — самая тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета в мире как по массе забрасываемого боевого заряда, так и по общему стартовому весу, который у последних модификаций достигает 211 т.
У первой Р-36 стартовый вес был поскромнее: «всего» 183–184 т. Более скромным оказалось и снаряжение головной части: забрасываемый вес — от 4 до 5,5 т, мощность — от 6,9 (у разделяющейся боеголовки) до 20 Мт. Эти ракеты оставались на вооружении недолго, лишь до 1979 года, когда им на смену пришли Р-36М. И разница в отношении к этим двум ракетам хорошо заметна по их кодовым именам, которые давались в НАТО. Р-36 называлась Scarp, то есть «Эскарп», противотанковое препятствие, а её наследница Р-36М и всё её семейство — Satan, то есть «Сатана».
Ракета Р-36М2 «Воевода» стартует с одной из боевых позиций 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии РВСН
Р-36М получила всё лучшее от своей прародительницы плюс самые современные материалы и технические решения, которые имелись на тот момент. В итоге она оказалась втрое точнее, её боеготовность была в четыре раза выше, а степень защищённости пусковой установки возросла на порядки — от 15 до 30 раз! Это явилось, пожалуй, ничуть не менее важным, чем вес забрасываемого боезаряда и его мощность. Ведь ко второй пол. 1970-х стало ясно, что одна из важнейших целей для ракет — сами ракеты, точнее, их стартовые позиции, и тот, кто сумеет создать более защищённую, в итоге получит преимущество над противником.
«Воевода» стартует из-под земли
На сегодняшний день на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения стоит самая современная модификация Р-36М — Р-36М2 «Воевода». Срок службы этого комплекса не так давно продлили, и на вооружении он останется как минимум до 2022 года, а к тому времени ему на смену должен прийти новый — с межконтинентальной баллистической ракетой пятого поколения РС-28 «Сармат».
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