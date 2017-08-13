Американский стандарт

«Долго запрягает, да быстро ездит» — пожалуй, именно эта поговорка лучше всего характеризует историю создания основного орудия американской полевой артиллерии времён Второй мировой войны. Долгая разработка увенчалась созданием 105-мм гаубицы М2А1 — весьма удачной артиллерийской системы, прошедшей всю войну и выпускавшейся до 1983 года.К концу Первой мировой войны основу американской артиллерии составляли орудия французской разработки — знаменитые 75-мм полевые пушки, а также (в гораздо меньшем количестве) более тяжёлые системы. Едва успели отгреметь сражения в Европе, как 11 декабря 1918 года по приказу начальника штаба армии США была создана Комиссия калибров (более известная как комиссия Вестервельта, по имени возглавившего её бригадного генерала), задачей которой была выработка рекомендаций для дальнейшего развития артиллерийских вооружений. 5 мая 1919 года комиссия представила доклад, определивший пути развития американской артиллерии на следующие два десятилетия.Выводы Комиссии калибров охватывали практически всех роды артиллерии, но мы рассмотрим лишь те, которые касались лёгких полевых орудий. С одной стороны, комиссия подтвердила вывод, сделанный ещё в 1916 году американским военным агентом во Франции полковником Ч. Саммероллом о целесообразности перехода в дивизионном звене от 75–76-мм пушек к 100–105-мм гаубицам, более подходящим для позиционной войны. С другой — комиссия не сочла возможным полностью отказаться от лёгких пушек. В итоге было предложено параллельно развивать оба класса орудий.В представлении членов комиссии лёгкая полевая гаубица должна была иметь калибр около 105 мм, массу снаряда 30–35 фунтов (13,62–15,89 кг) и дальность стрельбы до 12 000 ярдов (10 980 м). Угол возвышения должен был составлять 65°, что позволяло бы вести мортирную стрельбу. Желательным был круговой горизонтальный обстрел. Правда, от этой идеи почти сразу отказались из-за усложнения конструкции лафета. Орудие должно было иметь полуунитарное заряжание, основным типом снаряда был осколочно-фугасный, вспомогательным — шрапнель.Лёгкая пушка должна была иметь калибр порядка трёх дюймов (76,2 мм). В основу её конструкции предлагалось заложить принцип универсальности — применения орудия в качестве не только полевого, но и зенитного. Однако, испытав несколько опытных образцов, американские военные поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет, и идею забросили, ограничившись модернизацией имевшихся 75-мм пушек М1897 французского образца.Что же касается вывода о целесообразности перехода к гаубицам в дивизионном звене, то он выдержал испытание временем: в 1920 году появились четыре опытных образца 105-мм гаубицы М1920. Длина ствола составляла 22 калибра. Орудия испытывались на двух различных лафетах: М1920Е с раздвижными станинами и коробчатом однобрусном М1921Е. Первый из них обеспечивал угол возвышения 80° и угол горизонтальной наводки 30°. Однобрусный лафет был проще и дешевле в изготовлении, но имел значительно худшие характеристики: угол возвышения составлял не более 51°, а угол горизонтальной наводки — всего 8°. По результатам испытаний Бюро полевой артиллерии сделало неутешительные выводы: все варианты гаубицы М1920, равно как и обе модели лафетов, были признаны чрезмерно сложными и тяжёлыми.Во второй половине 1920-х годов в США появились ещё две модели 105-мм гаубиц. Орудие М1925 на однобрусном лафете М1925Е разрабатывалось в соответствии с требованиями Бюро полевой артиллерии. В это же время конструкторы арсенала «Рок-Айленд» в инициативном порядке спроектировали гаубицу Т2 на лафете Т2 с раздвижными станинами. Инициативная разработка столь сильно превзошла свою «конкурентку» по тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам, что Бюро было вынуждено признать её превосходство, отказавшись от доводки гаубицы М1925. Орудие Т2 стандартизировали как Howitzer M1 on Carriage M1 («гаубица М1 на лафете М1»), в январе 1928 года приняли на вооружение армии США, но всё ограничилось выпуском небольшой партии в 14 единиц. Массовым поставкам новой гаубицы мешала ограниченность бюджетных средств, поэтому, отработав технологию серийного производства, её выпуск свернули, сохранив возможность возобновить производство.Тем временем совершенствование 105-мм гаубицы продолжалось. В 1933 году началась разработка нового лафета, приспособленного для буксирования механическими средствами, — прежний лафет М1 с деревянными колесами допускал применение лишь конной тяги. С 1936 года на испытания были последовательно представлены лафеты Т3, Т4 и Т5. Последний в феврале 1940 года стандартизировали как «лафет М2». В том же 1933 году началась доработка артиллерийской части с целью приспособить гаубицу для стрельбы унитарными выстрелами со шрапнельным снарядом. Изменению подверглась конструкция зарядной каморы. Доработанную гаубицу стандартизировали как М2, но в конечном итоге от применения унитарных выстрелов отказались — основным типом боеприпасов стал полуунитарный выстрел с осколочно-фугасным снарядом.Наложив ствол М2 на лафет М2 (Т5) и внеся несколько мелких изменений, американские инженеры получили новое орудие, а в марте 1940 года оно было стандартизировано как Howitzer M2А1 («гаубица М2А1»).В дивизионном звене армии США по состоянию на июнь 1940 года насчитывалось 4 236 75-мм пушек М1897 (включая находившиеся на складах), 91 75-мм горно-вьючная гаубица и всего лишь 14 105-мм гаубиц М1 и М2. Гаубица М2А1 была запущена в серийное производство в апреле 1941 года. До сентября 1945 года Рок-Айлендский арсенал изготовил 8536 таких орудий (в том числе в 1941 году — 597, в 1942-м — 3325, в 1943-м — 2684, в 1944-м — 1200, в 1945-м — 730), составивших основу дивизионной артиллерии Армии и Корпуса морской пехоты США во время Второй мировой войны.В ходе производства конструкция гаубицы подверглась лишь минимальным изменениям, коснувшимся лафета. В ноябре 1942 года высшие чиновники из Министерства обороны решили, что для прицепов весом до 5000 фунтов (2273 кг) тормоза ни к чему. Вследствие этого в мае следующего года на снабжение приняли лафет М2А1, лишённый тормозов. В августе того же года стандартизировали лафет М2А2, отличавшийся щитом улучшенной конструкции. Предусматривалось модернизировать до этого уровня все лафеты М2 и М2А1, но эти планы так и не были реализованы.Гаубица М2А1 имела простую и рациональную конструкцию, оптимизированную для условий массового производства. Ствол длиной 22 калибра имел 34 правосторонних нареза; шаг нарезов — 20 калибров. Затвор горизонтальный клиновой, противооткатные устройства гидропневматические. Масса ствола с затвором составляла 483 кг, масса всей системы в боевом положении — 2259 кг.После отказа в 1935 году от применения шрапнели в боекомплекте американских 105-мм гаубиц осталось лишь два вида снарядов: осколочно-фугасный М1 и дымовой. Уже в ходе Второй мировой войны на вооружение приняли остроконечный бронебойный снаряд, пристрелочный снаряд (с цветным дымом) и кассетный осколочный снаряд (применялся главным образом на Тихоокеанском театре военных действий). Заряжание полуунитарное. Имелось семь переменных зарядов. Вес метательного вещества в первом заряде составлял 238,42 г, в седьмом — 1241 г. Седьмой заряд обеспечивал осколочно-фугасному снаряду массой 14,96 кг начальную скорость в 472 м/с, максимальная дальность стрельбы при этом достигала 11 270 м.Заслуживает внимания и сам снаряд М1. Принятый на вооружение в 1941 году, он до сих пор используется американской армией и ВВС (на самолётах-ганшипах АС-130). Длина снаряда составляет 494,8 мм, существует две его модификации: стандартная и «глубокого проникновения» — с усиленным корпусом, но уменьшенным зарядом взрывчатого вещества. Для снаряжения применяется два вида взрывчатого вещества: тринитротолуол и так называемая «композиция Б» — смесь тринитротолуола и RDX. Вес взрывчатого вещества для стандартных снарядов составляет 2,3 кг «композиции Б» либо 2,177 кг тринитротолуола, для снарядов «глубокого проникновения» — 2,087 кг либо 1,93 кг соответственно.Лафет гаубицы имеет пневматический колёсный ход, раздвижные станины и небольшой щит. Ствол смещён максимально вперёд для обеспечения ведения огня на больших углах возвышения (из-за этого пришлось ввести в конструкцию лафета мощное пружинное уравновешивающее устройство). Угол вертикальной наводки считался вполне достаточным и составлял от –5 до +66°. Угол горизонтальной наводки также был сравнительно большим: по 23° вправо и влево. Единственным недостатком лафета считалась недостаточная длина станин, усложнявшая перекатывание орудия и взятие его на крюк.В 1962 году гаубице М2А1 на лафете М2А1 присвоили обозначение М101, а на лафете М2А2 — М101А1. В обоих вариантах могли применяться стволы двух модификаций (М2А1 либо М2А2), а также противооткатные устройства одной из пяти модификаций — от М2А1 до М2А5. При этом лафеты были разные: М2А1 у гаубицы М101 либо М2А2 у М101А1. Прицельные устройства подверглись усовершенствованию и включали телескопический прицел для стрельбы прямой наводкой «Elbow» M16A1D (3-кратное увеличение, поле зрения — 13°); панорамный прицел «Panoramic» M12A7S (4-кратное увеличение, поле зрения — 10°); квадрант М4А1. Боекомплект по-прежнему состоял из полуунитарных выстрелов, но их ассортимент был расширен и включал такие типы снарядов:М1 — осколочно-фугасный;М60 и М84 — дымовые (М60 также мог применяться в качестве химического — в этом случае он снаряжался горчичным газом);М314 — осветительный;М327 — полубронебойный (бронебойный с усиленным фугасным действием);М444 — кассетный, содержавший 18 осколочных суббоеприпасов М39;М546 — бронебойный трассирующий;М548 — осколочно-фугасный улучшенной баллистики.Массовое производство гаубиц на Рок-Айлендском арсенале продолжалось до 1953 года, общее количество изготовленных М2А1 было доведено до 10 202 единиц. Однако и в последующие годы выпуск гаубиц М101А1 периодически возобновлялся для удовлетворения экспортных заказов. Последний такой заказ (на 133 гаубицы) был получен в 1981 году от Индонезии, предприятие выполнило его к ноябрю 1983 года.В конце 1930-х годов армия США начала перевод своих пехотных дивизий на новую, «треугольную» структуру. Артиллерия такой дивизии должна была состоять из трёх дивизионов 75-мм пушек и одного — 105-мм гаубиц (по 12 орудий в дивизионе). Поскольку серийных образцов 105-мм гаубиц пока не имелось, в дивизии вместо этих орудий ввели по дивизиону старых 155-мм гаубиц М1917 системы Шнейдера. По итогам немецкого блицкрига во Франции американские военные решили заменить 75-мм пушки 105-мм гаубицами, оставив в дивизии и дивизион 155-мм гаубиц, — такая организация дивизионной артиллерии существовала в течение всей Второй мировой войны.Важным нововведением стала организация в каждом дивизионе центра управления огнём (ЦУО, англ. FDC — Fire Directio Center). Он позволял сосредоточить огонь дивизиона на одной цели, а после её поражения быстро перенести на следующую. Оборудование ЦУО обеспечивало связь с батареями и передовыми артиллерийскими наблюдателями, а также выработку данных для установки прицелов орудий. В 1941 году ЦУО появились и на уровне дивизий.В 1937 году армия США располагала лишь 25-ю дивизионами полевой артиллерии. К декабрю 1941 года (моменту вступления США в войну) их количество достигло 142-х, а к 1945 году превысило 700. 264 из них имели на вооружении гаубицы М2А1: 161 дивизион (147 в составе дивизий и 14 отдельных) на Европейском театре военных действий, 71 (соответственно, 62 и 9) на Тихоокеанском и 32 дивизиона на территории США.В 1942 году гаубицы М2А1 появились в Корпусе морской пехоты: в состав артполков дивизий ввели по одному дивизиону таких орудий наряду с тремя дивизионами 75-мм гаубиц. К началу крупных десантных операций на Сайпане и Гуаме артполки имели уже по два дивизиона 105-мм и 75-мм гаубиц, а к моменту высадки на Иводзиме в 1945 году — три и один соответственно.Основные получатели американской помощи по программе ленд-лиза — Великобритания и СССР — особого интереса к американским артсистемам не проявили, обходясь собственными орудиями. СССР не получил ни одной такой гаубицы, британцам передали лишь 16 единиц. Гораздо нужнее американские гаубицы были Китаю и «Свободной Франции», получившим, соответственно, 476 и 223 М2А1. Ещё 223 этих гаубицы передали целому ряду латиноамериканских государств, вступивших в войну на стороне союзников, но в бою их применили лишь бразильцы, которые отправили в Италию пехотную дивизию, имевшую три дивизиона 105-мм гаубиц.Весьма широко 105-мм гаубицы применялись во время войны в Корее, причем по обе стороны фронта: как армиями США и Южной Кореи, так и частями китайских добровольцев, сражавшимися на стороне КНДР.Последней кампанией американской армии, в которой широко применялись гаубицы М101А1, стала Вьетнамская война. Главной их задачей в этой войне стала непосредственная поддержка пехотных частей, в составе дивизионов гаубицы действовали относительно редко. Гораздо чаще они применялись побатарейно, повзводно или же даже отдельными орудиями. Довольно экзотичным стало применение гаубиц 1-го дивизиона 7-го артполка в качестве вооружения десантных катеров LCM-6. Впоследствии в качестве плавучих батарей использовались понтоны AMMI, собираемые из стандартных секций. Для двух гаубиц М101А1 применялся понтон размером 27,45 х 8,66 м, в оконечностях которого находились хранилища боеприпасов, в центре — жилое помещение, а между ним и артпогребами — позиции гаубиц (всё это защищалось бронелистами). Каждая батарея располагала тремя понтонами AMMI и пятью десантными катерами LCM-8 (три из них служили в качестве буксиров-толкачей понтонов, один — в качестве ЦУО, ещё один перевозил дополнительный боекомплект).С 1966 года на смену М101А1 начали поступать новые 105-мм гаубицы М102. Старые системы постепенно передавались союзникам — к концу 1969 года Южный Вьетнам получил 730 гаубиц М101А1 (новых систем М102 было передано лишь 60). Год спустя южновьетнамская армия располагала 40 дивизионами 105-мм гаубиц (30 — в составе пехотных дивизий, 7 отдельных и 3 аэромобильные), а также сотней отдельных взводов М101А1 в укреплённых пунктах. Немалыми были и потери, особенно во время отражения крупномасштабных наступательных операций. Так, за период с 31 марта по 10 апреля 1972 года была потеряна 81 гаубица.В американской армии и морской пехоте М102 так и не смогла полностью вытеснить старые 105-миллиметровки. В 1985 году армия США имела (главным образом в Национальной гвардии и резерве) шесть гаубиц М101 и 494 М101А1. Лишь в 1990-е годы и М101А1, и М102 заменили новыми 105-мм гаубицами М119 (лицензионным вариантом британской системы L118).В послевоенные годы американские 105-мм гаубицы поступили на вооружение армий нескольких десятков стран — прежде всего членов НАТО (Бельгии, Дании, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, ФРГ, Франции). Получили их и внеблоковые Австрия и Югославия, а после распада последней — новые независимые государства. В Канаде, Австралии и Новой Зеландии М101А1 пришли на смену 25-фунтовкам британского образца. Если в Австралии и Новой Зеландии американские гаубицы уже заменены лицензионным вариантом английского орудия L118, то канадцы в 1997 году подвергли свои 105-миллиметровки модернизации (заменив ствол более длинным, 33-калиберным) и под обозначением С3 сохраняют некоторое количество этих систем на вооружении. Исходный вариант М101А1 обозначался в Канаде как С1 и выпускался по лицензии в 50-е годы прошлого века.Из латиноамериканских проще упомянуть страны, которые не эксплуатировали американские 105-мм гаубицы, — это Коста-Рика и Панама. Во всех остальных государствах региона (от Мексики на севере до Аргентины на юге, а также в островных Гаити и Доминиканской Республике) эти орудия состоят на вооружении. Их количество в разных странах различно и колеблется от нескольких единиц до нескольких сотен (например, в Бразилии — свыше 250 единиц).В Африке М101 менее распространены, но и в этом регионе можно назвать добрую дюжину стран, получивших эти системы. Эфиопия, Ливия и Либерия получили 105-мм гаубицы как военную помощь из США, а Мозамбику и некоторым другим государствам они достались «в наследство» от колонизаторов.На Ближнем Востоке М101 применялись обеими сторонами израильско-иорданского и ирано-иракского конфликтов, использовались в армиях Ливана, Саудовской Аравии, Йемена. Довольно широко распространены американские 105-миллиметровки в Индокитае и на Дальнем Востоке (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Бирма, Тайвань, Южная Корея, Япония). На Тайване был налажен лицензионный выпуск М101А1, а в Таиланде эти орудия модернизировали с помощью голландских специалистов.