Трамп прозрачно намекнул журналистам, что готов к войне с КНДР

Господин президент, Вы говорите о возможности войны?

Я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос.

Американский президент сообщил о том, что сегодня он обсудит ситуацию вокруг корейской проблемы с председателем КНР. При этом Трамп с присущим ему артистизмом заявил, что рассматривает вариант «куда более мощного санкционного давления в отношении Северной Кореи», нежели то, которое существует на данный момент. Находясь в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, Трамп рассказал журналистам, что «таких санкций Северная Корея на себе ещё не испытывала».Судя по всему, Трамп является очередным американским президентом, который не собирается понять одной простой вещи: чем больше будет усиливаться санкционное давление на ту или иную страну, тем к большему накалу в отношениях это будет приводить. Хотя, можно предположить, что накал отношений на Корейском полуострове на руку именно Вашингтону. Ведь для США подогревать очаг напряжённости одновременно у границ Китая и России – вполне подходящий вариант. При этом собственную нацию власти США будут пугать северокорейской угрозой, чтобы нация поддержала любые действия в отношении Пхеньяна.Кстати, о «любых» действиях.Находясь в Нью-Джерси, Трамп заявил, что «несмотря на то, что может произойти много хорошего, не исключено, что мы прибегнем и к плохому решению проблемы».Журналисты решили уточнить:Трамп: