06:43 12 августа

Трамп прозрачно намекнул журналистам, что готов к войне с КНДР

Американский президент сообщил о том, что сегодня он обсудит ситуацию вокруг корейской проблемы с председателем КНР. При этом Трамп с присущим ему артистизмом заявил, что рассматривает вариант «куда более мощного санкционного давления в отношении Северной Кореи», нежели то, которое существует на данный момент. Находясь в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, Трамп рассказал журналистам, что «таких санкций Северная Корея на себе ещё не испытывала».

Трамп прозрачно намекнул журналистам, что готов к войне с КНДР


Судя по всему, Трамп является очередным американским президентом, который не собирается понять одной простой вещи: чем больше будет усиливаться санкционное давление на ту или иную страну, тем к большему накалу в отношениях это будет приводить. Хотя, можно предположить, что накал отношений на Корейском полуострове на руку именно Вашингтону. Ведь для США подогревать очаг напряжённости одновременно у границ Китая и России – вполне подходящий вариант. При этом собственную нацию власти США будут пугать северокорейской угрозой, чтобы нация поддержала любые действия в отношении Пхеньяна.


Кстати, о «любых» действиях.

Находясь в Нью-Джерси, Трамп заявил, что «несмотря на то, что может произойти много хорошего, не исключено, что мы прибегнем и к плохому решению проблемы».

Журналисты решили уточнить:
Господин президент, Вы говорите о возможности войны?


Трамп:
Я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос.


Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 06:24
    А вот посмотрим,насколько этот "ковбой" превратился в клоуна.
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:28
      Жириновский,нафига ты выбрал этого недоумка?
      андрей юрьевич
      1. Logall Сегодня, 06:40
        Цитата: андрей юрьевич
        Жириновский,нафига ты выбрал этого недоумка?

        Думаете Клинтон что-то другое бы изобразила? Капитолий ясно дал понять, что в этой стране решает всё не президент. Прижали "Шерхана", волки позорные! Вот и пытается выкрутиться, как может...
        Logall
  2. Teberii Сегодня, 06:25
    Он сам не знает ,что будет и как себя повести в той, или иной ситуации.
    Teberii
  3. tanit Сегодня, 06:32
    Странно было бы, если бы Трамп ответил иначе. request Президент он или где laughing . Кстати, прошлая Корейская война - начата была Севером, дедушка Ким не спросясь ни у Иосифа Виссарионовича, ни у Мао -полез на Юг. И получил резолюцию ООН. В результате - против него аж Эфиопы воевали. И Люксембург. laughing
    tanit
  4. Смог Сегодня, 06:35
    ИМХО. Трамп сам себя загнал в ловушку. мало того что он практически провалил всю внутреннюю политику, так он теперь "успешно" проваливает и внешнюю. Скинут его при любом раскладе. Не начнет войнушку- его обвинят что он парень без Фаберже, слабак. Импичмент. Начнет- обвинят в больших жертвах, т.к. КНДР однозначно шарахнет по американским базам в Ю.Корее, а если получится то и в Японии.Следом - импичмент. Так что своими ковбойскими выходками Трамп все дальше и дальше загоняет себя в угол. И света в конце тоннеля увы не намечается.
    Смог
  5. инженерный Сегодня, 06:36
    Это не Ирак и не Ливия и даже не Афганистан, молниеносной и победоносной войны у матрасников с этой страной не получится.
    инженерный
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