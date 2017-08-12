ООН: Около 120 тыс. беженцев вернулись из-за рубежа в Сирию в 2017

Международная организация по миграции, являющаяся структурным подразделением ООН, представила доклад о миграционных направлениях в мире. В докладе, в частности, сообщается о сирийских беженцах, несколько миллионов которых за последние 5-6 лет покинули территорию САР. По данным организации, за шесть месяцев текущего года в свои дома в Сирии вернулись более 0,6 млн человек.Отмечено, что примерно 480 тыс. вернувшихся – это внутренние переселенцы – сирийцы, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за того, что в районах их расположения велись бои. В первую очередь речь идёт о жителях Алеппо, Тадмора, некоторых пригородах Дамаска. Около 120 тысяч сирийцев вернулись на Родину из-за рубежа: Турции, Ирака, Ливана, Иордании, некоторых стран Европы.Между тем, Международная организация по миграции сообщила, что более 10 млн сирийцев до сих пор в свои дома не вернулись (если от их домов что-то осталось).Отмечается, что большинство сирийцев, бежавших от войны, находится на территории стран Европейского союза – Италия, Германия, Франция и др.Всего в мире, по данным организации, насчитывается почти 66 миллионов беженцев. Это сопоставимо с населением такой страны как Британия.