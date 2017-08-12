09:21 12 августа

ООН: Около 120 тыс. беженцев вернулись из-за рубежа в Сирию в 2017

Международная организация по миграции, являющаяся структурным подразделением ООН, представила доклад о миграционных направлениях в мире. В докладе, в частности, сообщается о сирийских беженцах, несколько миллионов которых за последние 5-6 лет покинули территорию САР. По данным организации, за шесть месяцев текущего года в свои дома в Сирии вернулись более 0,6 млн человек.

Отмечено, что примерно 480 тыс. вернувшихся – это внутренние переселенцы – сирийцы, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за того, что в районах их расположения велись бои. В первую очередь речь идёт о жителях Алеппо, Тадмора, некоторых пригородах Дамаска. Около 120 тысяч сирийцев вернулись на Родину из-за рубежа: Турции, Ирака, Ливана, Иордании, некоторых стран Европы.

ООН: Около 120 тыс. беженцев вернулись из-за рубежа в Сирию в 2017



Между тем, Международная организация по миграции сообщила, что более 10 млн сирийцев до сих пор в свои дома не вернулись (если от их домов что-то осталось).

Отмечается, что большинство сирийцев, бежавших от войны, находится на территории стран Европейского союза – Италия, Германия, Франция и др.

Всего в мире, по данным организации, насчитывается почти 66 миллионов беженцев. Это сопоставимо с населением такой страны как Британия.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 16

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  1. oleg-gr Сегодня, 06:52
    Ситуация в стране постепенно нормализуется. Не все готовы навсегда остаться за границей.
    oleg-gr
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:00
      По всей видимости вернутся далеко не все .
      Spartanez300
      1. просто экспл Сегодня, 07:11
        многие уже в рабстве .
        уже были репортажи как местные арабы в странах где были лагеря беженцев ночами проникали в лагеря что бы похищать девушек . потом это уже чуть ли не легально все началось и сирийками торговали на ура .
        ждем теперь расплаты от стран участниц этого , что бы и их жительницами тоже торговать начали.
        просто экспл
        1. Чёрный Сегодня, 09:01
          И ведь не боятся ни тирана Асада, ни ВКС России. Неужели западные СМИ всё время врали? feel
          Чёрный
    2. 210окв Сегодня, 07:01
      О чем речь в статье?О ВНУТРЕННИХ переселенцах..Выгони их сейчас из Европы...Жди...
      Цитата: oleg-gr
      Ситуация в стране постепенно нормализуется. Не все готовы навсегда остаться за границей.
      210окв
      1. Алексей7777777 Сегодня, 07:06
        Не вернутся они все домой-да это и хорошо Асаду-крысы,которым показалось,что Корабль тонет,Кораблю не нужны...Естественный отбор,понимаш.......
        Алексей7777777
        1. Logall Сегодня, 07:19
          Алексей, доброго утра hi !
          это даже не крысы! Голуби! По гадили, немного поклевали и к другой кормушке.
          А это защитники:
          Logall
          1. Алексей7777777 Сегодня, 07:34
            Доброе утро,Александр!!! hi hi hi Да в том-то и дело,что,примеряя на наши реалии,столько "урапатриотов" убегут с Корабля,оставив нас,нытиков,один на один с ордой НАТОвской,что улыбка сама лезет на лицо красивое,Русское,читая подобных всяких тут... wink
            Алексей7777777
            1. Logall Сегодня, 07:50
              Даже не слово больше! Глянь мои сегоднешние ночьные комменты: Там околокопчёный в стрингах всё успокоиться не может. Любовь у него к тебе "нездоровая"!
              Не дай Бог, с таким в окоп попасть...
              Logall
  2. Logall Сегодня, 06:54
    Террористы из Европы тоже вернулись? По головам пересчитали?
    Всех наверное знают...
    Logall
  3. Маз Сегодня, 07:09
    Скоро Францию объявят провинцией сирийской арабской республики
    Маз
  4. Satum Сегодня, 07:21
    Как в СМИ говорили , беженцы это как раз из Африки , Афганистана и других бедных арабских стран .Откуда тогда взялись 120 тыс?
    Satum
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    А сколько за них взяли в руки оружие, и пошли защищать Сирию? am Вот в игил толпами ломанут, к бабке не ходи! !!
    Изгоняющий либероидов
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Около 120 тыс. беженцев вернулись из-за рубежа в Сирию

    Вернулись они благодаря России. А вы "демократы", что сделали для этого? Ненавижу!!!!
    rotmistr60
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:35
    Явные перемены к лучшему. Действенность РОССИЙСКОГО вмешательства - налицо. А вот оценка числа беженцев из Сирии показалась мне чрезмерной. Это что, у них половина населения сбежала? Не верю am
    Горный стрелок
  8. anjey Сегодня, 07:40
    Цитата: oleg-gr
    Ситуация в стране постепенно нормализуется. Не все готовы навсегда остаться за границей.

    просто многих запад рекрутировал на борьбу с Асадом...
    anjey
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