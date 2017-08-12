09:21 12 августа

АПЛ "Курск". 17 лет со дня гибели

Сегодня в ВМФ почтили память моряков атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море в августе 2000 года. Начальник отдела обеспечения пресс-службы Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Владимир Матвеев отметил, что сегодня приспущены Андреевские флаги, проводятся митинги в память о погибших. Личный состав флота почтил память погибших военных моряков минутой молчания.

Владимира Матвеева цитирует «Интерфакс-АВН»:
В полдень (по местному времени) на кораблях Камчатского объединения подводных лодок были приспущены Андреевские флаги, раздались тревожные звуки корабельных сирен.




В Тихоокеанском ВВМУ им. адмирала С.О.Макарова к памятным доскам, на которых увекочечены имена погибших на борту АПЛ «Курск» выпускников училища, были возложены венки и цветы.

Напомним, что атомная подводная лодка «Курск» затонула во время проведения учений ровно 17 лет назад. Погибли все члены экипажа субмарины – 118 человек. Катастрофа произошла примерно в 175 км от Североморска. Глубина, на которой находилась лодка, составляла 108 метров.

АПЛ "Курск". 17 лет со дня гибели


Факт гибели экипажа АПЛ «Курск» был официально подтверждён лишь 21 августа 2000 года, после того, как норвежским водолазам удалось вскрыть люк в 9-й отсек. Информацию о гибели экипажа представил тогдашний начштаба Северного флота вице-адмирал М.Моцак.

Официальной версией гибели «Курска» является версия о взрыве торпеды 65-76А («Кит») в 4-м торпедном аппарате из-за утечки компонентов топлива торпеды. В отчёте ГП РФ от 2002 года заявлено, что взрыв торпеды привёл к пожару на борту АПЛ и последующей детонации всего торпедного арсенала 1-го отсека. Неофициальных версий - десятки: от террориста-смертника на борту (версия опровергнута официально) до торпедирования натовской подводной лодкой.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Арон Заави Сегодня, 08:02
    Вечная память воинам погибшим при выполнении воинского долга. Глубочайшие соболезнования семьям.
    Арон Заави
    1. Алексей7777777 Сегодня, 08:35

      Покойтесь с Миром,Братишки...
      Алексей7777777
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:45
        АПЛ "Курск". 17 лет со дня гибели
        а правды так и не знаем...
        андрей юрьевич
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:56
      По словам адмирала Попова правду о гибели подлодки знают , но еще не время ее озвучивать . Вечная память героям-подводникам .
      Spartanez300
      1. Серый брат Сегодня, 09:03
        Цитата: Spartanez300
        По словам адмирала Попова

        Депутата, а не адмирала. Политикам на слово верить - себя не уважать.

        Это я, почтальон Печкин! Принёс посылку! Только я вам её не отдам! Потому что у вас доку́ментов нету.
        Серый брат
        1. Berkut154 Сегодня, 09:13
          Во первых Попов -адмирал, во вторых в момент гибели "Курска" он был Командующим КСФ, в третьих он единственный кто честно взял всю ответственность на себя. Вся его жизнь была посвящена служению флоту.
          Berkut154
      2. Sharky Сегодня, 09:19
        Вечная память погибшим. И, всё-таки, я придерживаюсь теории об атаке натовской ПЛ. Данная теория хорошо описана в французком док. фильме: "Курск: Субмарина в мутной воде".
        Sharky
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:10
    АПЛ "Курск". 17 лет со дня гибели
    Гибель "Курск" это трагедия российского флота. Гибель которого породило больше вопросов чем ответов.Такое впечатление как будто вчера это было. Родственникам ,товарищам и друзьям погибших моё соболезнование .
    Наблюдатель2014
    1. Серый брат Сегодня, 08:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Гибель которого породило больше вопросов чем ответов.

      В таких случаях невозможно определить, в точности, что и как произошло. С "Комсомольцем" та же ситуация была - конструкторы и судостроители валили на флотских (и друг на друга втихаря), а флотские на конструкторов и судостроителей.
      До истины, при таком раскладе, не добраться.
      Серый брат
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:25
    Вечная память воинам, выполнившим свой долг до конца.
    ИМХО - гибель лодки - это следствие того жуткого развала ВС России, что организовали "Пятнистый", а потом ЕБН. Страшно подумать, из какой ж... пришлось вылезать.
    Горный стрелок
    1. лысова Сегодня, 09:09
      Это наша тех. неудача куда деваться. Всё помню - морда АПЛ до сих пор перед глазами стоит. Ребят жалко - святая память.
      лысова
  4. К-50 Сегодня, 08:25
    Вечная память погибшим защитником Родины!!! soldier
    К-50
  5. anjey Сегодня, 08:34
    больше всех о Курске знает Путин...
    anjey
    1. Серый брат Сегодня, 08:53
      Цитата: anjey
      больше всех о Курске знает Путин...

      Путин вообще обо всём знает больше всех и ещё он бог хохлов.
      Серый брат
  6. новичок Сегодня, 08:34
    это чёрный день в истории нашего Флота. царствие небесное и вечная память нашим морякам, погибшим при исполнении воинского долга. собалезную родным и близким погибших.
    новичок
  7. Екатерина II Сегодня, 08:43
    черный день...скорби и печали
    почему то события тех дней не меркнут в памяти
    соболезнование всей стране
    Екатерина II
  8. anjey Сегодня, 09:01
    Цитата: Серый брат
    Цитата: anjey
    больше всех о Курске знает Путин...

    Путин вообще обо всём знает больше всех и ещё он бог хохлов.

    не надо иронии,просто так оно и есть...
    anjey
    1. Серый брат Сегодня, 09:09
      Цитата: anjey
      не надо иронии,просто так оно и есть...

      У меня противоположное мнение.
      Процитирую сам себя, хоть это и неприлично:
      В таких случаях невозможно определить, в точности, что и как произошло. С "Комсомольцем" та же ситуация была - конструкторы и судостроители валили на флотских (и друг на друга втихаря), а флотские на конструкторов и судостроителей.
      До истины, при таком раскладе, не добраться.
      Серый брат
  9. лысова Сегодня, 09:02
    Вечная ребята,Вам, слава!!! Мы не забудем,Вас. На таких, как вы - Россия и стоит. Для меня нет свой - чужой - люблю.Вас.
    лысова
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