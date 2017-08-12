Ударный вертолет Ка-50 «Чёрная акула». Инфографика

Ка-50 был разработан на конкурс 1976 года по новому ударному вертолету, который должен был стать достойным оппонентом параллельно создававшемуся американскому образцу, впоследствии получившему имя AH-64 Apache.Ка-50 выглядел революционно: типичная для КБ соосная схема дополнялась сокращенным до одного человека экипажем (конструкторы решили заложиться на высокую автоматизацию бортового комплекса) и системой катапультирования с отстрелом лопастей винтов. Получился оригинальный вертолет-штурмовик с непревзойденной маневренностью, особенно в плоских разворотах, позволяющих быстро перенацеливать бортовое вооружение.Машина в начале 2000-х годов успешно применялась в Чечне. В настоящее время на ее базе создан новый вертолет Ка-52 «Аллигатор», серийно производящийся для ВВС России.