09:22 12 августа

Ударный вертолет Ка-50 «Чёрная акула». Инфографика

Ка-50 был разработан на конкурс 1976 года по новому ударному вертолету, который должен был стать достойным оппонентом параллельно создававшемуся американскому образцу, впоследствии получившему имя AH-64 Apache.

Ка-50 выглядел революционно: типичная для КБ соосная схема дополнялась сокращенным до одного человека экипажем (конструкторы решили заложиться на высокую автоматизацию бортового комплекса) и системой катапультирования с отстрелом лопастей винтов. Получился оригинальный вертолет-штурмовик с непревзойденной маневренностью, особенно в плоских разворотах, позволяющих быстро перенацеливать бортовое вооружение.

Машина в начале 2000-х годов успешно применялась в Чечне. В настоящее время на ее базе создан новый вертолет Ка-52 «Аллигатор», серийно производящийся для ВВС России.


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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Комментарии 1

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  1. кедр Сегодня, 09:20
    Монстр (фр. Monstre), или Чудовище — пугающее, сильное, отвратительное существо со сверхчеловеческими возможностями.
    Сильно западня в мозгах порылась. Ни ума, ни знаний у того, кто такую красивую и уникальнейшую по боевым возможностям машину, всунул в рубрику боевые монстры.
    кедр
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