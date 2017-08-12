ВСУ с воздуха засняли уничтожение «зенитки» ополченцев ДНР Сегодня, 08:16 Недавно в сети появился ролик, на котором, как утверждают авторы, запечатлено уничтожение зенитной установки (ЗУ) ополчения ДНР. 0 Добровольцы под Москвой в годы Великой Отечественной войны Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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