09:21 12 августа

ВСУ с воздуха засняли уничтожение «зенитки» ополченцев ДНР

Недавно в сети появился ролик, на котором, как утверждают авторы, запечатлено уничтожение зенитной установки (ЗУ) ополчения ДНР.




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Комментарии 1

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  1. Анатольевич Сегодня, 09:17
    Иудам укрофашистам это еще вернется с лихвой.
    Наших очень жаль.
    Анатольевич
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