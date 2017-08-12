Госсекретарь США просит иракских курдов повременить с референдумом

Никто за пределами Курдистана не может повлиять на решение 6 млн курдов, проживающих в составе автономии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Курдской автономии отложить проведение референдума по статусу региона на севере Ирака.Тиллерсон обратился к главе автономии Масуду Барзани (по телефону) и заявил, что курдскому руководству необходимо подумать о нецелесообразности проведения плебисцита 25 сентября. Именно на эту дату и намечено проведение референдума.Ранее Масуд Барзани пояснил, почему курды на севере Ирака решили провести народное волеизъявление по статусу региона. По словам Барзани, Курдская автономия за все последние годы не смогла достичь основных целей в составе Иракского государства. Именно поэтому и решено спросить у народа, готов ли он к тому, чтобы Иракский Курдистан превратился в независимый Курдистан.Комментируя претензии Багдада и Запада по поводу проведения плебисцита, курдский лидер напомнил, что именно с демократией приходила в Ирак западная коалиция, а референдум – это и есть высшая форма демократии.Масуд Барзани:Тиллерсон в телефонном разговоре заявил, что «не выступает против референдума», а «просит его перенести на более поздний срок».