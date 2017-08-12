09:21 12 августа

Госсекретарь США просит иракских курдов повременить с референдумом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Курдской автономии отложить проведение референдума по статусу региона на севере Ирака.
Тиллерсон обратился к главе автономии Масуду Барзани (по телефону) и заявил, что курдскому руководству необходимо подумать о нецелесообразности проведения плебисцита 25 сентября. Именно на эту дату и намечено проведение референдума.

Ранее Масуд Барзани пояснил, почему курды на севере Ирака решили провести народное волеизъявление по статусу региона. По словам Барзани, Курдская автономия за все последние годы не смогла достичь основных целей в составе Иракского государства. Именно поэтому и решено спросить у народа, готов ли он к тому, чтобы Иракский Курдистан превратился в независимый Курдистан.

Госсекретарь США просит иракских курдов повременить с референдумом



Комментируя претензии Багдада и Запада по поводу проведения плебисцита, курдский лидер напомнил, что именно с демократией приходила в Ирак западная коалиция, а референдум – это и есть высшая форма демократии.

Масуд Барзани:
Никто за пределами Курдистана не может повлиять на решение 6 млн курдов, проживающих в составе автономии.


Тиллерсон в телефонном разговоре заявил, что «не выступает против референдума», а «просит его перенести на более поздний срок».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/The-Kurds-of-Iraq
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Комментарии 15

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  1. Logall Сегодня, 08:32
    Госсекретарь США просит иракских курдов повременить с референдумом

    А то с турками и так не клеится, ещё и референдум по их вине! Ништяк янки Ирак спасли! Кусок страны откололся...
    Logall
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:40
      Цитата: Logall
      Ништяк янки Ирак спасли! Кусок страны откололся..

      А это их фирменный почерк.
      СРЦ П-15
      1. Logall Сегодня, 08:43
        Цитата: СРЦ П-15
        А это их фирменный почерк.

        Разделяй и "чванствуй"? "Исключительно" фирменный подчерк...
        Так они сейчас Украину спасают! Может прокатит? С Донбассом...
        Logall
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:53
          Цитата: Logall
          Разделяй и "чванствуй"? "Исключительно" фирменный подчерк...
          Так они сейчас Украину спасают! Может прокатит? С Донбассом...

          Ну, сама идея конечно принадлежит не США, они просто взяли её на вооружение. А на Украине, мне кажется, их ждёт полный облом: с нами будет не только Донбасс, но и вся Украина..., но не сейчас.
          СРЦ П-15
          1. Logall Сегодня, 08:59
            Цитата: СРЦ П-15
            А на Украине, мне кажется, их ждёт полный облом: с нами будет не только Донбасс, но и вся Украина..

            Подписываюсь, под каждым словом! drinks
            Logall
        2. Тралл Сегодня, 08:55
          Референдум вынудит американцев кинуть курдов раньше намеченного срока.
          Тралл
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:11
            Цитата: Тралл
            Референдум вынудит американцев кинуть курдов раньше намеченного срока.

            Курды ,когда связались с сша автоматически превратились в кур и будет у них курятник , где главным будет лис-США!
            Вот видео в тему прям..)))
            ОТДЕЛ
  2. Teberii Сегодня, 08:36
    Боятся-накала ситуации ,ведь к независимому Курдистану потянутся и другие курды.Тогда конфликт с Турцией неизбежен.
    Teberii
  3. новичок Сегодня, 08:43
    “ ...именно с деиократией приходила в Ирак западная коалиция...“. ну, кому демократия, а кому то аккупация. все эти знаиёна “светлых сил“ только для того, чтоб вас, использовать и пользовать.
    новичок
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:48
    Это вообще как? Если Курдистан отколется от Ирака - на БВ появится ещё одна пороховая бочка с подожженным фитилем!
    Горный стрелок
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:58
      Цитата: Горный стрелок
      Это вообще как? Если Курдистан отколется от Ирака - на БВ появится ещё одна пороховая бочка с подожженным фитилем!

      А именно это и нужно США! Просто ещё не время для этого, вот штатовцы и уговаривают иракских курдов повременить с референдумом. Похоже они хотят, чтобы этот референдум проходил одновременно и у иракских курдов и у сирийских.
      СРЦ П-15
  5. п-к Опарышев Сегодня, 08:56
    В руководстве курдов,амерские поставили своих людей.И вот курды стали занозой в регионе.Курдам ещё отольются слёзы за лобзания с амескими
    п-к Опарышев
  6. К-50 Сегодня, 08:57
    Ну и чем будет отличаться этот референдум автономии курдов от референдумов В Крыму и на Донбассе? Только тем, что в Крыму войска России не дали пролиться крови, а Донбасс был не автономией. Но! В Донбассе народ не захотел жить под фашистским игом, нагло захватившим власть путём переворота и свержения ЗАКОННО избранного президента. Плохого ли хорошего, но ЗАКОННОГО!
    Если янкенсы признают референдум курдов, как до этого признали в Косово, то никакого, даже маломальского права, упрекать в чём-то Россию, признавшую волеизъявление народов Южной Осетии, Абхазии, Крыма и Донбасса ,у них не останется.
    Следовательно выбивается даже тот шаткий "камень фундамента", на котором жиздились их наезды на Россию и санкций! am
    К-50
  7. Гардамир Сегодня, 09:03
    просит ... повременить с референдумом
    Ощущение дежавю не считаете.
    Гардамир
  8. TIT Сегодня, 09:05
    а «просит его перенести на более поздний срок».


    щас пятую базу достроим и потом голосуйте winked
    TIT
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