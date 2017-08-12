Испытания ракетного тягача К-73504 и полуприцепа разработки ФГУП «ЦЭНКИ» Сегодня, 09:21 Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБ «Мотор» провели испытания нового ракетного тягача. Вскоре машина займет свое место в армейском строю. 3 Солдаты будущего Взлететь с пятачка Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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