11:45 12 августа

Испытания ракетного тягача К-73504 и полуприцепа разработки ФГУП «ЦЭНКИ»

Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБ «Мотор» провели испытания нового ракетного тягача. Вскоре машина займет свое место в армейском строю.




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Комментарии 11

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 09:38
    Так тягач может ездить во все стороны,можно легко прятаться в ложбины,проезжать так,что бы не перекинуться.Тут уже от мастерства экипажа.Что то меня не туда повело.Посмотрел ролик.Машина своевременная для "ОС"ов.Уверен заложена Сердюковым,все уникальные вещи сделаны им.Сам я на ОСы не попал,но помню войсковые жаловались на МАЗ головастик.МАЗом было неудобно маневрировать.А это чудесный тягач,сократит время на установку и время нахождения под спутниками.Машина к месту.Молодцы заводчане.Дальнейших Вам успехов.
    п-к Опарышев
    1. Evgenijus Сегодня, 10:08
      Чего это вас на Сердюкова понесло? ...
      Лично что он то сделал для этого тягача? Из своего кармана выложил пару сотен на конструкторские разработки? Или сиденье для тягача предложил новое (по опыту своему прошлому)?
      А может я не про того Сердюкова ... wink
      Evgenijus
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:39
        Всё,что поехало,полетело,пошло,заложено при Сердюкове.отнимите время на освоение производства,ОКР и попадёте на него.
        п-к Опарышев
  2. avt Сегодня, 10:52
    НЕ верю ! wassat Это усё Союзмультфильм выпустил ! bully Бацка сказал- ,,У них не хватит ни ума ни денег..." Создавать такие машины. bully
    avt
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:03
      avt hi
      Бацка сказал- ,,У них не хватит ни ума ни денег..."
      Бацка много чего казал. Усёго не упомнить laughing А этот наш тягач могильная плита на завод подобной продукции в Белоруссии.Как не прескорбно звучит.Нет сразу не умрёт завод.Просто масштабов производства не будет как раньше.
      Наблюдатель2014
      1. avt Сегодня, 11:10
        Цитата: Наблюдатель2014
        Усёго не упомнить

        hi А мы зла вообще не помним , мы его ....записываем . bully
        Цитата: Наблюдатель2014
        А этот наш тягач могильная плита на завод подобной продукции в Белоруссии.Как не прескорбно звучит.

        request Как ни прискорбно , НО там ОДНИМ заводом уже не обойдётся. Закредитованность лукономики такая......что ён лёг под МВФ ! Теперь они ему ,,координируют валютную корзину". ЧТО это такое мы в России в 90-е прошли с финалом -апофеозом в 1998. Вот ВВП ДОСРОЧНО расплатился по долгам , а Белоруссия такой возможности лишена в принципе , от слова совсем . request
        avt
        1. stalkerwalker Сегодня, 11:12
          Цитата: avt
          Закредитованность лукономики такая......что ён лёг под МВФ ! Теперь они ему ,,координируют валютную корзину

          Ну прямо таки "европейская Венесуэла"... wassat
          stalkerwalker
    2. Лекс. Сегодня, 11:05
      У них не хватит ни ума ни денег..." Создавать такие машины.
      Эту машину уже 10 лет показывают,вот если бы Кукишенко продал бы этот мзкт в 95 году вашим наверное бы от этого завода мало что осталось
      Лекс.
      1. avt Сегодня, 11:12
        Цитата: Лекс.
        Эту машину уже 10 лет показывают,

        ТАКИЕ машины за год не создаются и в серию , пусть и мелкую, не ставятся . Тем более , как сами же указываете
        Цитата: Лекс.
        вот если бы Кукишенко продал бы этот мзкт в 95 году вашим наверное бы от этого завода мало что осталось

        И не только от них! БАЗ бы тогда уже разобрали бы на металлолом .
        avt
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:08
      Сейчас белорусы полезут с доказательством превосходства МЗКТешного тягача...
      DOCTOR ZLO
      1. avt Сегодня, 11:20
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Сейчас белорусы полезут с доказательством превосходства МЗКТешного тягача...

        no Скорее КАМАЗ с платформой 0.
        avt
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