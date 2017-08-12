11:46 12 августа

ООН: Сохраняется угроза для жизни 800 тысяч жителей Донбасса

ООН опубликовала доклад о гуманитарной обстановке в Донбассе. Доклад посвящён не только экономическим вопросам, но также вопросам социального характера. Управление по делам беженцев Организации Объединённых Наций сообщает, что 586 тысяч жителей Донбасса не получают пенсии и социальные пособия от Киева, так как «не прошли регистрацию на подконтрольных Киеву территориях». При этом в докладе ООН нет ни слова о том, что все эти граждане (а речь о жителях ЛДНР) в полной мере обеспечены пенсиями и пособиями со стороны властей Народных республик - республик, столкнувшихся фактически с геноцидом на фоне торговой блокады.

Из доклада ООН:
В зоне конфликта часто нарушается режим прекращения огня. Около 800 тыс. человек, проживающих в Луганской и Донецкой областях, у линии соприкосновения, опасаются за свою жизнь.


ООН: Сохраняется угроза для жизни 800 тысяч жителей Донбасса



Отмечено, что по числу внутренних переселенцев Украина входит в число печальных мировых лидеров. В общей сложности, внутренними переселенцами вынужденно стали более полутора миллионов граждан страны. Ещё около миллиона человек покинули территорию Украины.
В ООН отмечают, что существуют проблемы для свободного передвижения граждан Украины через линию соприкосновения на Донбассе.

Из доклада:
Люди вынуждены проходить двойной досмотр и проверку документов на блокпостах – на подконтрольных и неподконтрольных Киеву территориях.


Отмечено, что в зоне конфликта повреждены около семисот зданий школ, далеко не все из них восстановлены. В срочном ремонте нуждаются свыше 10 тыс. жилых домов.

Из доклада ООН:
Еженедельно по 40-60 жилых домов у линии соприкосновения получают повреждения. Люди зачастую лишены возможности получать питьевую воду из-за боевых действий у фильтровальной станции. Это может привести к появлению очага инфекции в регионе.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 20

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:34
    Врешь не возьмешь! Донбасс еще себя покажет, там русские дружины стоят и ждут приказа "На Киев рвануть" За Беса,Моторолу за Гиви и многих безымянных патриотов оросивших своей кровью многострадальный Донбасс-Новороссию ..Уже скоро!
    ОТДЕЛ
    1. Чёрный Сегодня, 09:36
      И что , интересно, сделала эта организация, для того, что бы людям на Донбассе было легче?. Сколько гуманитарных конвоев отправила? Сколько людей по линии Красного Креста спасло?....Трёп и ничего больше.(причём, как правило, трёп, заранее написанный в Вашингтоне). Уж не вякало бы это ООН.Никогда этим холёным , зажравшимся харям, жирующим на подачки от США не понять простых людей на Донбассе, Сирии, Йемене, Ливии и т.д.....да и не стремяться они к этому.
      Чёрный
      1. APASUS Сегодня, 09:54
        Цитата: Чёрный
        И что , интересно, сделала эта организация, для того, что бы людям на Донбассе было легче?.


        Да и подсчет у них странный достаточно.Посчитали жителей Донбасса ,а остальной Украины не посчитали,там что стало лучше жить ,угроз стало меньше или главенствует Закон и Право? Там строиться полу тоталитарное государство с элементами националистической истерии,где цель уничтожение одной нации.
        А пришествие в Мукачево прямо говорит что таких Донбассов на Украине может быть много
        APASUS
    2. Dashout Сегодня, 09:39
      Затягивается все это очень... Надо бы уже определиться! На самом деле, жабье наступление - тихой сапой уже американцы им базу на море строят... Что ждать, то?
      Dashout
      1. Pirogov Сегодня, 10:47
        Цитата: Dashout
        Затягивается все это очень... Надо бы уже определиться! На самом деле, жабье наступление - тихой сапой уже американцы им базу на море строят... Что ждать, то?

        Да так постепенно в Очакове ,а там и по всему югу матрасы баз наставят ,пример : в Эстонии так же было.
        Pirogov
    3. Logall Сегодня, 09:41
      Цитата: ОТДЕЛ
      Врешь не возьмешь! Донбасс еще себя покажет, там русские дружины стоят и ждут приказа "На Киев рвануть"

      Виталя hi ! Что-то долго рвут к Киеву. Я пока жду у меня уже седые волосы появились. Боюсь, что дождусь аж к приходу КОСТЛЯВОЙ. Если раньше не до прыгаюсь... belay
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:18
        Цитата: Logall
        Виталя hi ! Что-то долго рвут к Киеву. Я пока жду у меня уже седые волосы появились. Боюсь, что дождусь аж к приходу КОСТЛЯВОЙ. Если раньше не до прыгаюсь..

        Да сам уже устал ждать Саша.. wassat ! Окопались черти там надежно, но суть в том что все они там развалили и разграбили и денег нет ..Чую там один Вальцман и К в Киеве останется остальной народ 50 на 50 разбежится кто в ЕС (унитазы чистить), кто в Россию возрождать былую мощь и силу ..Танковые удары тут не подойдут , мы хитрее все сделаем и бескровно ..Время на нас работает!
        ОТДЕЛ
        1. Екатерина II Сегодня, 11:27
          Цитата: ОТДЕЛ
          .Время на нас работает!

          ага.. или само рассосется или работает..
          вы неисправимый оптимист.
          Екатерина II
  2. сибиралт Сегодня, 09:37
    Хорошо бы сделать ссылочку на сам доклад, а не на фейсбук.
    сибиралт
  3. п-к Опарышев Сегодня, 09:43
    Цитата: ОТДЕЛ
    ы стоят и ждут приказа "На Киев рвануть" За Беса,Моторолу за Гиви и многих безымянных патриотов

    Вот балабол,пропатриотичил,а дальше хоть и не рассветай
    п-к Опарышев
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:20
      На таких , как я Россия держится! soldier
      ОТДЕЛ
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:36
        Тебя нужно к дивану потуже увязывать,ато до Киева рванёшь.Один уже вылез с Малороссией,теперь ты с Киевом.Да! Ты ещё спалил контору,написаЛ.что там русские дружины!Эта твоя откровенность боком нам выйдет.Не забывай про находку для шпиона. fool
        п-к Опарышев
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:08
          Цитата: п-к Опарышев
          Тебя нужно к дивану потуже увязывать,ато до Киева рванёшь.Один уже вылез с Малороссией,теперь ты с Киевом.Да! Ты ещё спалил контору,написаЛ.что там русские дружины!Эта твоя откровенность боком нам выйдет.Не забывай про находку для шпиона. fool

          Реакция твоя мне нравится..! На это и было рассчитано высказывание..хе хе
          Ну на счет дружин русских , там уже профессионалы ! И структуры власти вполне сформировались , с которыми уже считаются..Просто нужно подождать!
          И вот еще по сути вопроса.. hi

          МЫ НОРМАЛЬНЫЕ и в этом все дело!
          ОТДЕЛ
          1. п-к Опарышев Сегодня, 11:22
            Так ты хитрее меня в два раза!Да ничего,я уже привык,что многие хитрее меня. recourse
            п-к Опарышев
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:27
              Цитата: п-к Опарышев
              Так ты хитрее меня в два раза!Да ничего,я уже привык,что многие хитрее меня. recourse

              Хитрые все в Израиль и Лондон уехали...В России остались практики затянув пояса , работаем! drinks Юмор спасет Россию!
              ОТДЕЛ
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:47
    Констатация очевидного. ООН - давно уже "ручная" собачка США. Когда надо - лает, когда надо - служит...если бы не наше право "Вето", уже бы резолюциями обклеили - с головы до самых ног!
    Горный стрелок
  5. Стройбат запаса Сегодня, 09:56
    Странно как-то они считают. Полтора миллиона "внутренних переселенцев"- возможно. Но "покинувших территорию страны" на мой взгляд, гораздо больше одного ляма.
    А вообще подобные "доклады" - пустое сотрясательство воздуха. Все понимают, что никто не отреагирует и не обратит внимания в принципе. ООН изжила себя и уже не имеет смысла
    Стройбат запаса
  6. SCHWERIN Сегодня, 10:29
    Все это флер. Туманят мозги обывателю. Украина полностью легла под запад. Все эти разговоры про русскую весну - пустое. Дай Бог удержать ДЛНР.
    Была возможность выбить западенцев в начале, но ВВП остановился, хотя хотел. На самом деле, неизвестно что лучше оставить все как есть или выбить западенов и принять укрию на свой баланс? На мой взгляд первое лучше. Да, враг у границ, отмороженный (великие украинцы вырыли Черное море!!!!!) По сути дела имеем Северную Корею на границе. Даже хуже, эта не управляема Западом и суверенна.
    SCHWERIN
  7. Екатерина II Сегодня, 11:29
    беда бедовая. Обычным людям-ставшим заложниками великих игр и шахмат хуже всего. Сухая констатация фактов от ООН.....
    Екатерина II
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:44
      Цитата: Екатерина II
      беда бедовая. Обычным людям-ставшим заложниками великих игр и шахмат хуже всего. Сухая констатация фактов от ООН.....

      Где США проходят , там разруха и кровь льется! Что здесь удивительного ? ВСЕ Карл разворовали и разрушили ВСЕ! Где танковые заводы , ракетостроение(космическое) и т.д. , судостроение ..А авиастроение прям слезы на глазах ПАДЛЫ вы !
      Вот что у вас осталось ,для самоуничтожения на радость западу! negative

      Радуйтесь "братья" и западненцам подмахивайте ..Потом не обижайтесь на нас ! Скоро разбор полетов будет жесткий ..
      ОТДЕЛ
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