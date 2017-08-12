ООН: Сохраняется угроза для жизни 800 тысяч жителей Донбасса
ООН опубликовала доклад о гуманитарной обстановке в Донбассе. Доклад посвящён не только экономическим вопросам, но также вопросам социального характера. Управление по делам беженцев Организации Объединённых Наций сообщает, что 586 тысяч жителей Донбасса не получают пенсии и социальные пособия от Киева, так как «не прошли регистрацию на подконтрольных Киеву территориях». При этом в докладе ООН нет ни слова о том, что все эти граждане (а речь о жителях ЛДНР) в полной мере обеспечены пенсиями и пособиями со стороны властей Народных республик - республик, столкнувшихся фактически с геноцидом на фоне торговой блокады.
Из доклада ООН:
Отмечено, что по числу внутренних переселенцев Украина входит в число печальных мировых лидеров. В общей сложности, внутренними переселенцами вынужденно стали более полутора миллионов граждан страны. Ещё около миллиона человек покинули территорию Украины.
В ООН отмечают, что существуют проблемы для свободного передвижения граждан Украины через линию соприкосновения на Донбассе.
Из доклада:
Отмечено, что в зоне конфликта повреждены около семисот зданий школ, далеко не все из них восстановлены. В срочном ремонте нуждаются свыше 10 тыс. жилых домов.
Из доклада ООН:
Из доклада ООН:
В зоне конфликта часто нарушается режим прекращения огня. Около 800 тыс. человек, проживающих в Луганской и Донецкой областях, у линии соприкосновения, опасаются за свою жизнь.
Отмечено, что по числу внутренних переселенцев Украина входит в число печальных мировых лидеров. В общей сложности, внутренними переселенцами вынужденно стали более полутора миллионов граждан страны. Ещё около миллиона человек покинули территорию Украины.
В ООН отмечают, что существуют проблемы для свободного передвижения граждан Украины через линию соприкосновения на Донбассе.
Из доклада:
Люди вынуждены проходить двойной досмотр и проверку документов на блокпостах – на подконтрольных и неподконтрольных Киеву территориях.
Отмечено, что в зоне конфликта повреждены около семисот зданий школ, далеко не все из них восстановлены. В срочном ремонте нуждаются свыше 10 тыс. жилых домов.
Из доклада ООН:
Еженедельно по 40-60 жилых домов у линии соприкосновения получают повреждения. Люди зачастую лишены возможности получать питьевую воду из-за боевых действий у фильтровальной станции. Это может привести к появлению очага инфекции в регионе.
Использованы фотографии: Фейсбук
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