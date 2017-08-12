ООН: Сохраняется угроза для жизни 800 тысяч жителей Донбасса

В зоне конфликта часто нарушается режим прекращения огня. Около 800 тыс. человек, проживающих в Луганской и Донецкой областях, у линии соприкосновения, опасаются за свою жизнь.

Люди вынуждены проходить двойной досмотр и проверку документов на блокпостах – на подконтрольных и неподконтрольных Киеву территориях.

Еженедельно по 40-60 жилых домов у линии соприкосновения получают повреждения. Люди зачастую лишены возможности получать питьевую воду из-за боевых действий у фильтровальной станции. Это может привести к появлению очага инфекции в регионе.