11:45 12 августа

Разгромлена группировка ИГИЛ в котле Ас-Сухне

Информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сирийский информированный источник сообщает о том, что сирийские правительственные силы полностью разбили группировку ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе населённого пункта Ас-Сухне. До недавнего времени это был крупнейший оплот игиловцев в провинции Хомс. Собеседник агентства:
Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГИЛ (*) в провинции Хомс. На данный момент сапёры осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики.


Разгром игиловцев в Ас-Сухне состоялся только после того, как город был взять в плотное кольцо сирийскими правительственными силами. Штурм позиций игиловцев в городе осуществляли бойцы республиканской гвардии.

Возможность организовать для игиловцев котёл в Ас-Сухне сирийская армия получила после того, как в провинции Хомс было объявлено о создании зоны деэскалации, которая никак не касалась территорий, подконтрольных ИГИЛ (*). Перед началом освобождения города была полностью разблокирована стратегически важная автодорога, соединяющая Хомс и Хаму.


Разгромлена группировка ИГИЛ в котле Ас-Сухне

Президент Сирии Башар Асад


С освобождением Ас-Сухне у сирийских войск освобождаются силы для продолжения наступления на игиловские позиции к востоку от Хомса. Напомним, что после контратаки боевиков в этом районе положение дел в восточной части провинции весьма напряжённое.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. хрыч Сегодня, 11:35
    Асад поставил на ту лошадь laughing
    хрыч
  2. новичок Сегодня, 11:37
    молодцы ребята! планомерно жёстко бить бармалеев. поспешность и с наскока тут не надо, нарваться можно (уже было, кстати).
    новичок
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