Разгромлена группировка ИГИЛ в котле Ас-Сухне
Информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сирийский информированный источник сообщает о том, что сирийские правительственные силы полностью разбили группировку ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе населённого пункта Ас-Сухне. До недавнего времени это был крупнейший оплот игиловцев в провинции Хомс. Собеседник агентства:
Разгром игиловцев в Ас-Сухне состоялся только после того, как город был взять в плотное кольцо сирийскими правительственными силами. Штурм позиций игиловцев в городе осуществляли бойцы республиканской гвардии.
Возможность организовать для игиловцев котёл в Ас-Сухне сирийская армия получила после того, как в провинции Хомс было объявлено о создании зоны деэскалации, которая никак не касалась территорий, подконтрольных ИГИЛ (*). Перед началом освобождения города была полностью разблокирована стратегически важная автодорога, соединяющая Хомс и Хаму.
С освобождением Ас-Сухне у сирийских войск освобождаются силы для продолжения наступления на игиловские позиции к востоку от Хомса. Напомним, что после контратаки боевиков в этом районе положение дел в восточной части провинции весьма напряжённое.
Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГИЛ (*) в провинции Хомс. На данный момент сапёры осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики.
Разгром игиловцев в Ас-Сухне состоялся только после того, как город был взять в плотное кольцо сирийскими правительственными силами. Штурм позиций игиловцев в городе осуществляли бойцы республиканской гвардии.
Возможность организовать для игиловцев котёл в Ас-Сухне сирийская армия получила после того, как в провинции Хомс было объявлено о создании зоны деэскалации, которая никак не касалась территорий, подконтрольных ИГИЛ (*). Перед началом освобождения города была полностью разблокирована стратегически важная автодорога, соединяющая Хомс и Хаму.
Президент Сирии Башар Асад
С освобождением Ас-Сухне у сирийских войск освобождаются силы для продолжения наступления на игиловские позиции к востоку от Хомса. Напомним, что после контратаки боевиков в этом районе положение дел в восточной части провинции весьма напряжённое.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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