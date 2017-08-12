Подразделения сирийской армии десантировались в тыл ИГ* в Ракке
По сообщению сирийских военных источников, отряд сирийской армии успешно десантировался в тыл боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на границе провинций Хомс и Ракка и освободил несколько поселений, передает РИА Новости
Согласно поступившей информации, операция сирийской армии прошла ночью. Деcант забросили на 20 километров в тыл ИГ* к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Сирийские бойцы продвинулись вглубь еще на 21 километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир. Средства доставки десанта в сообщении не указываются.
Кроме того, добавил источник, правительственные силы продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. Здесь им удалось ликвидировать большое количество террористов и уничтожить три танка, 13 машин, вооруженных пулеметами, семь заминированных автомобилей, а также захватить два танка и несколько артиллерийских установок разного калибра.
Ранее сообщалось, что сирийская армия полностью освободила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс — город Ас-Сухне.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка запрещена в России.
Сирийская армия и союзные силы успешно продвигаются в сирийской пустыне— говорится в сообщениии
Согласно поступившей информации, операция сирийской армии прошла ночью. Деcант забросили на 20 километров в тыл ИГ* к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Сирийские бойцы продвинулись вглубь еще на 21 километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир. Средства доставки десанта в сообщении не указываются.
Кроме того, добавил источник, правительственные силы продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. Здесь им удалось ликвидировать большое количество террористов и уничтожить три танка, 13 машин, вооруженных пулеметами, семь заминированных автомобилей, а также захватить два танка и несколько артиллерийских установок разного калибра.
Ранее сообщалось, что сирийская армия полностью освободила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс — город Ас-Сухне.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка запрещена в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти