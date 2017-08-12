13:58 12 августа

Подразделения сирийской армии десантировались в тыл ИГ* в Ракке

По сообщению сирийских военных источников, отряд сирийской армии успешно десантировался в тыл боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на границе провинций Хомс и Ракка и освободил несколько поселений, передает РИА Новости

Сирийская армия и союзные силы успешно продвигаются в сирийской пустыне
— говорится в сообщениии

Подразделения сирийской армии десантировались в тыл ИГ* в Ракке



Согласно поступившей информации, операция сирийской армии прошла ночью. Деcант забросили на 20 километров в тыл ИГ* к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Сирийские бойцы продвинулись вглубь еще на 21 километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир. Средства доставки десанта в сообщении не указываются.

Кроме того, добавил источник, правительственные силы продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. Здесь им удалось ликвидировать большое количество террористов и уничтожить три танка, 13 машин, вооруженных пулеметами, семь заминированных автомобилей, а также захватить два танка и несколько артиллерийских установок разного калибра.

Ранее сообщалось, что сирийская армия полностью освободила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс — город Ас-Сухне.

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка запрещена в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:11
    Без наших инструкторов тут дело явно не обошлось . После захвата Эс-Сухны очевидной целью большого наступления сирийских правительственных войск и оппозиции становится столица одноименной провинции Дейр-эз-Зор - последний крупный опорный пункт в Сирии .
    Spartanez300
    1. Partyzan Сегодня, 13:17
      Без наших инструкторов тут
      ну есть наши, есть матрасные request но пока подопечные наших переигрывают матрасных, а это показатель какая армия, хотя чиленность натовских и наших - 1 к 4 не в нашу пользу, по колличеству, а по качеству.... angry
      Partyzan
      1. Б.Т.В. Сегодня, 13:31
        Цитата: Partyzan
        хотя чиленность натовских и наших - 1 к 4 не в нашу пользу, по колличеству, а по качеству....


        " Не числом, а умением..."
        Б.Т.В.
    2. Маз Сегодня, 13:25
      Ну, это уже удар под дых и издевательство над военной машиной бородатых, мол чтоб ещё на вас дурнях попробовать из арсенала военного искусства, рейд чтоли устроить на ядейр? И устроят же. Или плацдарм на переправе захватить через Евфрат? Понтонный мост навести? Покататься на БМП по реке?. Осталось только технику скинуть на парашютах и поплевать с высоты на головы коалиции. То-то Трамп верещит не переставая в СМИ. Чует лиса , что в этом курятнике ему не подадут сладенького. На КНДР перестроился. И Ирак ему не видать как своих позвонков
      Маз
      1. новичок Сегодня, 13:32
        не знаем конечно вкусных подробностей, но операция просто блеск! нашим инструкторам хвала и почёт. сирийцам тоже, всё таки научились воевать, отбросив в сторону сословные понты.
        новичок
        1. Logall Сегодня, 13:49
          Хотелось бы получить информацию от детей ''земель Израилевых''. Уж очень хочется услышать мнение-отличное от нашего...
          Logall
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:53
            Не стоит, начнется поиск русского следа в возникшей угрозе перед Землями Израилевыми .....
            Соломон Кейн
  2. Маз Сегодня, 13:36
    Наши играются с этими недобитками как кошка с мышью, котят учат ловить и давить крыс под присмотром мамы-кошки, похоже что сирийцев всерьёз учат воевать по крупному вживую. Будет чем козырять перед соседями и партнёрами после войны. Так и надо. В добрый путь. Нам на славу ,врагам на ужас, друзьям в удовольствие.
    Маз
  3. tanit Сегодня, 13:44
    "Десантировались" как много в этом слове. request Вряд ли речь о парашютном десанте. Высадка с вертушек?
    tanit
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:50
      Таки скорее всего тактический десант с "коров"....
      DOCTOR ZLO
  4. Best Сегодня, 13:57
    Без подготовки, переподготовки бойцов САА было бы маловероятным достижение успехов. Из ниоткуда десантники появиться не могли. Т.е. , надо надеяться, уже сейчас закладываются основы будущей сирийской армии, что не может не радовать. Если это был воздушный десант, то это новое для арабских стан, ибо более нигде о них инфа не проходила. А там, глядишь и изменят многое в Конституции, примут новые законы, в том числе присягу и начнет уже полноценное развитие новая армия, а те части, которые принимают участие, прошли боевую учебу и подготовку не без помощи России станут костяком, основным скелетом, опираясь на который будет строиться новая Сирия. И можно предположить, что российские, в том числе военные советники "пропишутся" в Сирии надолго. И это, скорее всего, будет уже далеко не та армия, которая создавалась отцом Башара Асада, хотя обучение офицерский состав проходил в СССР.
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