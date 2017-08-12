17:59 12 августа

Глава ливийской армии прибывает в Москву на встречу с Лавровым

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар в субботу должен прилететь в Москву, на понедельник подтверждена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости глава контактной группы РФ по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

Маршал национальной армии Ливии Халифа Хафтар и его военная делегация прибывает сегодня, а в понедельник у него запланированы встречи в Москве. У него опаздывает самолет, он должен был в два часа (дня) прилететь. Он к нам попросился, и мы его принимаем
- говорится в сообщении. По его информации, маршал прилетает напрямую из Ливии.

Глава ливийской армии прибывает в Москву на встречу с Лавровым



По его словам, на ближайший понедельник уже подтверждена встреча Хафтара с главой МИД РФ.

Пока подтвержденная встреча только в понедельник с министром (иностранных дел)
— сказал Деньгов.

Что касается возможной встречи с представителями Минобороны, то, по словам Деньгова, "есть такая информация, пока неподтвержденная".

При каких обстоятельствах и с кем (будет встречаться) — это пока, грубо говоря, не выкладывают в эфир, это нам еще неизвестно
— отметил он.

Что касается возможного приезда в Москву главы правительства национального согласии Ливии Фаеза Сарраджа, то пока известно, что и с Сарраджем, и с Триполи у Москвы действительно контакты есть, но визита в ближайшем времени не планируется

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:19
    Встречи продолжаются.Видать наши имеют вид на Ливию.Сам Кафтар.Это много значит.
    ВЕРЕСК
    1. Маз Сегодня, 16:28
      Шо за безобразие! Центр мира есть Израиль! Какая ещё Ливия и Россия? Забыли кто доллары печатает? Без ответственность, Трамп вон скоро заболеет. Все флаги в гости к нам. Ну, дай бог и базу нашу восстановят со временем, и опыт у сирийцев переимут, и авиагруппу и ссо, если конечно их лидер сделает правильные выводы из смерти Муаммара Каддафи. А то не ровен час снова не за туда проголосует в ООН и франки с США отдадут на откуп игил его бренное тело
      Маз
      1. maxim947 Сегодня, 17:29
        Первое что приходит в голову это вопрос о поставках вооружения... в кредит естественно,
        maxim947
    2. avt Сегодня, 16:31
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Сам Кафтар.Это много значит.

      request Это значит что ему позарез нужно оружие .А вот ЧТО он может предложить России и тем более, чем реально обеспечить это предложение - вопрос вопросов.Ну и вопрос опять же - а что собственно уже Россия может реально предоставить . Дядька он интересный , учился в СССР , если память не изменяет, опять же вроде с соседним маршалом Сиси у него бо-о-олее чем ровно. Так что поговорить с ним реально есть о чём . Полевой командир -маршал он вполне себе весовой по тамошним меркам . А вот потянет ли его масса на международный уровень , это вопрос другой и для других. Но раз едет , значит интересен.
      avt
    3. Симон Сегодня, 16:53
      Видимо и Ливия имеет вид на наших! Игил и у них там тоже поселился, да и других банд полно.
      Симон
    4. Pirogov Сегодня, 17:28
      Цитата: ВЕРЕСК
      Встречи продолжаются.Видать наши имеют вид на Ливию.Сам Кафтар.Это много значит.

      Конечно ведь в Ливии много нефти и газа Мюллеры ,Дерипаски и т.д. ещё больше заработают то ли бедный Донбасс .....
      Pirogov
    5. Logall Сегодня, 17:39
      Цитата: ВЕРЕСК
      Встречи продолжаются.Видать наши имеют вид на Ливию.Сам Кафтар.Это много значит.

      hi Этого маршала не только Москва обхаживает. Новоиспеченный глава неплохо восседает на двух стульях. Его армия успешно пробирается в глубь страны. Но скоро возникнут тёрки с Триполи и её европейской начинкой. Вот и решил подготовиться заранее.
      Logall
  2. Partyzan Сегодня, 16:21
    Что касается возможного приезда в Москву главы правительства национального согласии Ливии Фаеза Сарраджа, то пока известно, что и с Сарраджем, и с Триполи у Москвы действительно контакты есть, но визита в ближайшем времени не планируется
    неужели поняли - Россия - не предает и не терзает до смерти am
    Partyzan
    1. avt Сегодня, 16:26
      Цитата: Partyzan
      неужели поняли - Россия - не предает

      wassat Каддафи в частности .....
      avt
      1. Partyzan Сегодня, 16:28
        Каддафи в частности .....
        и саддама конкретно
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 16:34
          Сам искал контакт с главой МИД России, и видимо не просто так, а прилетает с делегацией...Россия играет ключевую роль в ближневосточном регионе!
          Подрезчик
        2. avt Сегодня, 16:36
          Цитата: Partyzan
          саддама конкретно

          no Вот Саддама на нас вешать не надо ! stop Саддам лёг по US -в ещё во времена СССРнас не спрашивая и в качестве поцелуя перстня руки презику USA , вырезал у себя всех коммунистов практически в прямом смысле этого слова. А то как с ним его сюзерен разобрался - тема ИХ , а не наших разборок. Каддафи же ДАМ ПУБЛИЧНО слил прям под камеру , объявив нерукопожатным , после посиделок у костра в шалаше .... в КРЕМЛЕ wassat
          avt
          1. Partyzan Сегодня, 16:44
            Вот Саддама на нас вешать не надо
            вот его я и не вешаю, я - по его судьбу, если вы почитали мои посты выше hi
            Partyzan
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:20
        Кто предал Каддафи.avt hi Вы знаете историю этого.Как и многие. hi
        ВЕРЕСК
      3. Сухой_Т-50 Сегодня, 17:34
        Цитата: avt
        Цитата: Partyzan
        неужели поняли - Россия - не предает

        wassat Каддафи в частности .....

        Зато обеспечили поднятие цен на нефть+поток беженцев в Европу+войну в богатом нефтью регионе
        Сухой_Т-50
  3. anjey Сегодня, 16:32
    Цитата: avt
    Цитата: Partyzan
    неужели поняли - Россия - не предает

    wassat Каддафи в частности .....

    по крайней мере более созидательная конструктивная и миролюбивая политика чем у США....
    anjey
  4. iliitchitch Сегодня, 16:39
    Просрали Ливию , вот и фсё . Ну давай , дядя Вова , лепи теперь .... Ворону пластилиновую ....
    iliitchitch
  5. den3080 Сегодня, 17:29
    Глава ливийской армии прибывает в Москву на встречу с Лавровым

    Звучит странно, не правда ли?
    примерно как вот тут


    видимо мушкеты с пулями нужны ливийскому атаману, а золотого запасу маловато.
    den3080
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 17:32
    Долгий фильм.Тяжёлый.Но-советую посмотреть. И-кого судить надо? И ещё-беда моя в том,что я тоже-Дмитрий Анатольевич.СклоняюсХвалаБогу,что фамилии у нас разные.ь к тому,чтоб заменить имя,данное мне Родителями.
    ВЕРЕСК
  7. сибиралт Сегодня, 17:55
    Приедет посмотреть в глаза Медведеву. belay
    сибиралт
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