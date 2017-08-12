Глава ливийской армии прибывает в Москву на встречу с Лавровым
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар в субботу должен прилететь в Москву, на понедельник подтверждена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости глава контактной группы РФ по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.
По его словам, на ближайший понедельник уже подтверждена встреча Хафтара с главой МИД РФ.
Что касается возможной встречи с представителями Минобороны, то, по словам Деньгова, "есть такая информация, пока неподтвержденная".
Что касается возможного приезда в Москву главы правительства национального согласии Ливии Фаеза Сарраджа, то пока известно, что и с Сарраджем, и с Триполи у Москвы действительно контакты есть, но визита в ближайшем времени не планируется
Маршал национальной армии Ливии Халифа Хафтар и его военная делегация прибывает сегодня, а в понедельник у него запланированы встречи в Москве. У него опаздывает самолет, он должен был в два часа (дня) прилететь. Он к нам попросился, и мы его принимаем- говорится в сообщении. По его информации, маршал прилетает напрямую из Ливии.
По его словам, на ближайший понедельник уже подтверждена встреча Хафтара с главой МИД РФ.
Пока подтвержденная встреча только в понедельник с министром (иностранных дел)— сказал Деньгов.
Что касается возможной встречи с представителями Минобороны, то, по словам Деньгова, "есть такая информация, пока неподтвержденная".
При каких обстоятельствах и с кем (будет встречаться) — это пока, грубо говоря, не выкладывают в эфир, это нам еще неизвестно— отметил он.
Что касается возможного приезда в Москву главы правительства национального согласии Ливии Фаеза Сарраджа, то пока известно, что и с Сарраджем, и с Триполи у Москвы действительно контакты есть, но визита в ближайшем времени не планируется
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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