Глава ливийской армии прибывает в Москву на встречу с Лавровым

Маршал национальной армии Ливии Халифа Хафтар и его военная делегация прибывает сегодня, а в понедельник у него запланированы встречи в Москве. У него опаздывает самолет, он должен был в два часа (дня) прилететь. Он к нам попросился, и мы его принимаем

Пока подтвержденная встреча только в понедельник с министром (иностранных дел)

При каких обстоятельствах и с кем (будет встречаться) — это пока, грубо говоря, не выкладывают в эфир, это нам еще неизвестно