Универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К». Инфографика

КАМАЗ-63968 «Тайфун-К» — универсальный бронированный автомобиль повышенной защищённости на оригинальном шасси. Соответствует машинам типа MRAP. Является частью семейства бронеавтомобилей «Тайфун».Бронемашина была создана после утверждения «Концепции развития военной автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020 года», в которой намечено производство автотехники на основе унифицированных семейств. КАМАЗ-63968 «Тайфун» является частью нового этапа в разработке отечественной автотехники для вооружённых сил, так как последний раз автомобильная платформа была принята в 1961 году.