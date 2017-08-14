Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт». Инфографика

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт») — многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны (по другой классификации, малые корветы). Относятся к кораблям третьего ранга. Официальное назначение кораблей — ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени. Планируется, что «Каракурт», приспособленный для действий в открытом море, станет дополнением малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М», предназначенных для мелководных морей и больших рек (условно — класс «река-море»).