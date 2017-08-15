09:00 15 августа

Многофункциональный истребитель Су-35. Инфографика

Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями, представляющий собой сильно модернизированный истребитель Су-27. Конструкция самолета выполнена с использованием алюминиево-литиевых сплавов. Истребитель обладает непревзойдённой маневренностью: он способен подниматься на огромную высоту, достигать огромной скорости и нести при этом мощную полезную нагрузку.


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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