Многофункциональный истребитель Су-35. Инфографика

Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями, представляющий собой сильно модернизированный истребитель Су-27. Конструкция самолета выполнена с использованием алюминиево-литиевых сплавов. Истребитель обладает непревзойдённой маневренностью: он способен подниматься на огромную высоту, достигать огромной скорости и нести при этом мощную полезную нагрузку.