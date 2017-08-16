Бронемашина с усиленной противоминной защитой ВПК-3924 «Медведь». Инфографика

Бронетранспортёры семейства ВПК-3924 «Медведь» — бронемашина с усиленной противоминной защитой, российский аналог машин типа MRAP. ВПК-3924 «Медведь» разработана по заказу ВВ МВД совместно специалистами кафедры колёсных машин МГТУ им. Н. Э. Баумана и «Военно-инженерным центром» из состава «Военно-промышленной компании» в рамках ОКР БТР-ВВ (бронетранспортёр для внутренних войск).