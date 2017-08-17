Воздушно-космический самолет Ту-2000. Инфографика

История Ту-2000 началась ещё в 1970-е гг., когда ОКБ-156, частично в инициативном порядке, приступило к разработке ВКС для нужд армии со стартовой массой порядка 300 тонн. Было предложено несколько проектов, включая довольно оригинальные. Так, рассматривалась возможность использования ЖРД на тепловыделяющих элементах, ядерной силовой установки, а также установка плазменных или ионных двигателей. Проекты посчитали интересными, но воплощать их в жизнь не спешили – в те годы военные отдавали большее предпочтение ракетным системам.