Впервые в истории России курсантками авиаучилища станут девушки
В Краснодарское авиационное училище впервые в истории России начнут принимать курсанток. Об этом рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу, выступая на авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот», передает РИА Новости.
Он уточнил, что девушек в училище будет немного — 15 человек. Первая группа приступит к обучению с октября.
Краснодарское авиационное училище было основано в 1938 году. В период Великой Отечественной войны здесь осуществлялась ускоренная подготовка летчиков. Курсанты проходили обучение за полгода. В настоящий момент срок обучения составляет пять лет.
Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище— заявил министр обороны
Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством— пояснил министр, говоря об авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот».
Он уточнил, что девушек в училище будет немного — 15 человек. Первая группа приступит к обучению с октября.
Краснодарское авиационное училище было основано в 1938 году. В период Великой Отечественной войны здесь осуществлялась ускоренная подготовка летчиков. Курсанты проходили обучение за полгода. В настоящий момент срок обучения составляет пять лет.
Использованы фотографии: Алексей Даничев / РИА Новости
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