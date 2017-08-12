Впервые в истории России курсантками авиаучилища станут девушки

Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище

Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством