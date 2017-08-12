19:51 12 августа

Впервые в истории России курсантками авиаучилища станут девушки

В Краснодарское авиационное училище впервые в истории России начнут принимать курсанток. Об этом рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу, выступая на авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот», передает РИА Новости.

Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище
— заявил министр обороны

Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством
— пояснил министр, говоря об авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот».


Впервые в истории России курсантками авиаучилища станут девушки


Он уточнил, что девушек в училище будет немного — 15 человек. Первая группа приступит к обучению с октября.

Краснодарское авиационное училище было основано в 1938 году. В период Великой Отечественной войны здесь осуществлялась ускоренная подготовка летчиков. Курсанты проходили обучение за полгода. В настоящий момент срок обучения составляет пять лет.

Использованы фотографии: Алексей Даничев / РИА Новости
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alexej Сегодня, 18:09
    Первым делом мы испортим самолеты...
    Alexej
    1. сибиралт Сегодня, 18:23
      А что, у начальства нет возможности набрать себе секретарш без авиаторских навыков? Или стюардессы уже на бомберах понадобились?lol
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 18:52
        К войне готовимся?! Так бы и говорили - без политеса!
        В мирное время - при современной авиации и боевых нагрузках - нафиг нужны женщины-летчицы!

        У меня знакомая служила рядовым, кажется, в войсках ПВО. Призналась мне откровенно, что идёт в армию мужа найти. Мужа там так и не нашла, хотя перепробовала многих. В результате - детей нет, замуж так по жизни и не вышла. Вся оставшаяся жизнь у неё сложилась наперекосяк. Не знаю, жива ли!
        Татьяна
    2. Стас Снежин Сегодня, 18:36
      Ну, теперь выложенные в инет селфи, ещё круче будут...
      Стас Снежин
    3. Logall Сегодня, 18:41
      Цитата: Alexej
      Первым делом мы испортим самолеты...

      Я полностью согласен, но вот Слава ''ночных ведьм''...
      Logall
      1. Татьяна Сегодня, 19:03
        Logall
        но вот Слава ''ночных ведьм''...
        некоторым самовлюблённым самодуркам покоя не даёт!
        Татьяна
    4. sgazeev Сегодня, 19:02
      Цитата: Alexej
      Первым делом мы испортим самолеты...

      В будущем будет хорошая смена нашим легендарным женщинам из полка ночных бомбардировщиков.
      sgazeev
    5. капрал Сегодня, 19:34
      Как говорил мой командир, правда по другому поводу:"За рулем- ̶п̶и̶..звезда- это не езда".
      капрал
  2. cniza Сегодня, 18:10
    Возрождение "ночных ведьм" , не уверен , что это хороший вариант , тогда была война...
    cniza
    1. Esoteric Сегодня, 18:21
      Цитата: cniza
      ...тогда была война...

      А сейчас много юношей от армии косят и предпочитают заниматься бизнесом, чем служить Отечеству...
      Esoteric
      1. древний Сегодня, 18:40
        Цитата: Esoteric
        А сейчас много юношей от армии косят и предпочитают заниматься бизнесом, чем служить Отечеству...

        Это вы уважаемый гле-то очень далеко .."отсутствовали"..сейчас в армию....."не устроишься" wink и ХДЕ это ваы "бузинес" увидели в наше время или..."базар" и "ларёк" это у вас есть "бизнес"? wink
        древний
    2. древний Сегодня, 18:38
      Цитата: cniza
      Возрождение "ночных ведьм"


      Думаете,что "дойдём до т ого",что будем применять и ..авиацию от ФЛА?
      Но вот только "ночные ведьмы"воспитывались на ОСАВИАХИМе а ..нынешнее поколение на чём? wink
      древний
  3. starogil Сегодня, 18:11
    "...Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами..."
    Похоже нет запретов на профессию, а не мешало бы. Потакать то ли блажи, то ли дури это что то
    новенькое.
    starogil
    1. sgazeev Сегодня, 19:05
      Цитата: starogil
      "...Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами..."
      Похоже нет запретов на профессию, а не мешало бы. Потакать то ли блажи, то ли дури это что то
      новенькое.

      Вы имеете ввиду косоглазую Надьку? drinks
      sgazeev
  4. Михаил177 Сегодня, 18:13
    Ну да, не хватало ещё и министра обороны в юбке.
    Михаил177
    1. Esoteric Сегодня, 18:19
      Цитата: Михаил177
      Ну да, не хватало ещё и министра обороны в юбке.

      Да лучше в юбке, чем такой, как Сердюков, в штанах... negative
      Esoteric
      1. dauria Сегодня, 18:25
        Да лучше в юбке, чем такой, как Сердюков, в штанах


        Не служивший "стюдент" -строитель лучше ? laughing
        dauria
      2. древний Сегодня, 18:42
        Цитата: Esoteric
        как Сердюков, в штанах...

        "Друзей" самого .."трогаете"?...Черевато...однако wassat
        древний
      3. sgazeev Сегодня, 19:09
        Цитата: Esoteric
        Цитата: Михаил177
        Ну да, не хватало ещё и министра обороны в юбке.

        Да лучше в юбке, чем такой, как Сердюков, в штанах... negative

        sgazeev
        1. Татьяна Сегодня, 19:19
          sgazeev
          Русская красавица.

          Ваша "русская красавица" по профессии всего навсего ЮРИСТ, а не лётчик! Правда, из семьи военнослужащих с карьеристским норовом! Только и всего!
          Ей бы в вопросе о призыве девушек в армию - т.е. о ЗАКОНЕ, который она предложила, - рот бы не открывать!
          Татьяна
    2. древний Сегодня, 18:41
      Цитата: Михаил177
      не хватало ещё и министра обороны в юбке.


      Не надо печалится..."всё ещё...впереди" crying
      древний
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:17
    Женщины-пилоты?А реальность катастроф самолётов,где командирами были женщины-никак? Что за дибелизм!Нельзя женщине доверять технику.За исключением микроволновки.И-то.После инструктажа.
    ВЕРЕСК
  6. Esoteric Сегодня, 18:18
    Пора...Хватит отправлять наших девчат в эскорт-услуги...Если есть желание послужить Родине достойно, то это надо приветствовать и поощрять. Ещё бы сократить в армии число болтунов...Стране нужны специалисты боя, а не работники языкового ремесла...во всех смыслах... lol
    Esoteric
    1. sgazeev Сегодня, 19:10
      Цитата: Esoteric
      Пора...Хватит отправлять наших девчат в эскорт-услуги...Если есть желание послужить Родине достойно, то это надо приветствовать и поощрять. Ещё бы сократить в армии число болтунов...Стране нужны специалисты боя, а не работники языкового ремесла...во всех смыслах... lol

      good drinks
      sgazeev
    2. Татьяна Сегодня, 19:12
      Esoteric
      Стране нужны специалисты боя, а не работники языкового ремесла...во всех смыслах... lol
      И Вы нашли их - специалистов боя angry - в женщинах?! fool
      Ну и ну! Не фига себе какая богатая феминистическая самоуверенность сидит в Вас, милая дама! feel
      Татьяна
  7. 3officer Сегодня, 18:19
    Была же Терешкова В.В. и уже упомянутые женщины-летчицы во время ВОВ hiА пиар- феминизм тенденции все равно возьмут свое в современном обществе и армии,так чта ждем женского пополнения в ВВС и ВМФ!(хотя девушки подводники это жесть soldier
    3officer
    1. sgazeev Сегодня, 19:16
      Цитата: 3officer
      Была же Терешкова В.В. и уже упомянутые женщины-летчицы во время ВОВ hiА пиар- феминизм тенденции все равно возьмут свое в современном обществе и армии,так чта ждем женского пополнения в ВВС и ВМФ!(хотя девушки подводники это жесть soldier

      Терешкова прыгунья с парашютом,не показатель.Савицкая и жена Поповича,они настоящие летчики реактивной авиации.
      sgazeev
  8. japs Сегодня, 18:19
    Ну вот, теперь доченьки начальников хотят в ВВС. Наверное, форма приглянулась.
    Чего для родного дитяти не сделаешь...
    japs
  9. iliitchitch Сегодня, 18:21
    5(!)лет . Матчасть в совершенстве выучить можно . И вообще , почему раньшее девах не запустить было ? Ну , лучше уж так , да .
    Эти ж упёртые , прОблем западным пилотам забабахают .
    Баба "при рогах" на бомбере - эт те не блондинка за рулём . А уж на истребителе ...
    iliitchitch
  10. aleksandrs95 Сегодня, 18:52
    у женщин есть преимущества над мужчинами и в авиации их можно было бы использовать,уникальное сочетание таких качеств может создать очень серьезного летчика Аса.Не говоря о здоровой конкуренции и духе соревнования в боевом коллективе,это очень правильное решение.Но подбор и учеба должны быть на высшем уровне.В жизни видел что творит целеустремленный женский пол-прямой конкурент нам мужчинам и это здорово посоревнуемся.Вызов и преодоление всегда хорошо.Будем только расти.
    aleksandrs95
  11. Похуель Сегодня, 19:08
    Первым делом мы испортим самолеты...
    Ну а девушек?
    А девушек потом.

    Походу ПОТОМ пришел
    Похуель
  12. Гардамир Сегодня, 19:09
    Это часть вторая. Первая здесь https://topwar.ru/121360-ombudsmen-devushki-lishe
    ny-prava-prohodit-srochnuyu-sluzhbu-situaciyu-nad
    o-menyat.html
    И ещё не нашёл текста или видео выступления Шойгу. Если в России, то женщины курсантки уже были. Если впервые в Краснодарском авиационном училище, то к чему апломб?
    Гардамир
  13. Похуель Сегодня, 19:14
    Мужчины, если кто, вдруг, открыл для себя в этом подготовку к войне, мне вас жаль. Мне вообще жалко Жирафов они такие медлительные
    Похуель
    1. Похуель Сегодня, 19:16
      Им уже яйца отгрызли, а они все веточкам улыбаются
      Похуель
  14. APASUS Сегодня, 19:31
    Я одновременно За и Против!
    Но не пилот точно,хотя запрещать я бы не стал.Чисто по специфике самой профессии ,перепадам настроения ,гормональному типу женщины более уязвимы.Хотя ничего не естественного нет в профессии пилота боевого самолета.
    Может я что то путаю ,но скорее это к медикам ,возможно стратеги ,но не истребители это точно!
    APASUS
  15. DPN Сегодня, 19:38
    А выбор то у них во времена безработицы в стране есть? кушать девушки хотят не всем же на панель идти.
    DPN
  16. басмач Сегодня, 19:39
    Большего идиотизма придумать трудно. Современная авиация-это большие перегрузки. Как они по влияют на организм девушки? А в критические дни, что -отменять полёты. А беременность, или всех стерилизовать. И сколько времени после родов она не сможет летать (если вообще сможет)
    Видимо с мужским летным составом совсем швах раз уж за женский пол взялись
    басмач
Картина дня