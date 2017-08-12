Самый-самый: Шахта «Черемуховская-Глубокая» Сегодня, 18:36 Самая глубокая шахта в стране (и в будущем пятая — по глубине — в мире), «Черемуховская-Глубокая». 0 Солдаты будущего Хождение за три глубины Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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