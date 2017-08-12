19:51 12 августа

Самый-самый: Шахта «Черемуховская-Глубокая»

Самая глубокая шахта в стране (и в будущем пятая — по глубине — в мире), «Черемуховская-Глубокая».




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. TIT Сегодня, 19:23
    как говориться к чему это здесь ?
    TIT
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