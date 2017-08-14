Цезарь Куников: звезда и смерть легендарного командира. Часть 1. Дон и Приазовье

По моему скромному мнению, почти все биографии страдают телеграфной сухостью. Основная же масса – это «родился, учился, работал, женился». После такого вступления уже мерещится надгробная плита. Трудно живого человека разглядеть сквозь эту словесную сухость. Поэтому постараемся рассмотреть человека в его делах, письмах, воспоминаниях товарищей и тех мелочах, что составляют соль жизни.Порой создаётся впечатление, что всю жизнь Цезарь Львович Куников ломал свою судьба так, чтобы в итоге оказаться на пылающем плацдарме «Малая Земля». Казалось бы, два высших образования, взлёт по партийной линии, отличная карьера, семья и маленький сын, а также пуленепробиваемая «бронь» от отправки на фронт. Но партийной работой он, скорее всего, тяготился бы, если б не жажда общения с людьми. Куников опасался стать простым партийным болтуном, поэтому, получив диплом инженера и диплом технолога-механика, он начал работу с нижней ступени мастера токарного отделения. В 1938 году Куников уже начальник технического отдела Наркомата тяжёлого машиностроения, в 1939 – директор НИИ технологии машиностроения…Война. Нарком по боеприпасам Пётр Горемыкин всеми силами пытается добиться перевода Куникова к себе заместителем. Цезарь вообще уже тогда славился своими незаурядными организаторскими способностями вкупе с профессионализмом. Однако, как вспоминает Наталья Васильевна, жена Куникова, первые несколько недель войны Цезарь почти не выходил из ЦК партии, бомбардируя требованием снять «бронь» и отправить его на фронт. Наконец, ЦК сдалось, и молодой старший политрук отправился в район посёлка Болшево в 14-й отряд водных заграждений (ОВЗ). Там он познакомился с Вениамином Богословским (будущим начштаба батальона) и военфельдшером Марией Виноградовой, с которыми он и пройдёт весь боевой путь до холодных февральских волн Чёрного моря.Отряд был практически небоеспособен. 20 деревянных полуглиссеров НКЛ-27 даже не имели вооружения, двигатели выходили из строя и прочее и прочее. Пробный переход по маршруту Химки – Пироговское водохранилище осилил всего лишь один единственный катер, остальные пришлось буксировать до места дислокации. И вот тут снова раскрылась кипучая натура Куникова. По мне, так он строил свою собственную армию для своей войны с нацистами. «По знакомым и друзьям» он отыскивал вооружение. Например, в ОКБ-15 у Бориса Шпитального Цезарь «разжился» 10-ю ШКАСами и 5-ю станковыми пулемётами «Максим». Также Куников выбивал в Московском облвоенкомате техников и лично учился и обучал личный состав методам ведения ночного боя, который считал единственным предпочтительным для беззащитных деревянных корпусов катеров-полуглиссеров.В Ростове в конце сентября 1941 года, где 14-й ОВЗ был включён в состав Азовской флотилии, Куников штурмом взял Ростовский областной краеведческий музей и вынес оттуда всё возможное для боевого применения, включая станковый пулемет «Максим». Правда, горячий офицер всё же оставил расписку об изъятии. Вообще, везде, где бывал Цезарь, он не терпел бездеятельности, то он довооружал свой отряд, то проводил работу по набору добровольцев. Во многих книгах-воспоминаниях участников битвы за Новороссийск Куникова характеризуют как человека с педагогическим талантом и обладающего недюжинными ораторскими способностями.В Приазовье и дельте Дона с его бесчисленными протоками и рукавами, которые по-южнорусски принято называть гирлами, начала коваться слава, как самого Куникова, так и его бойцов, которых по имени командира стали называть «куниковцами». На месте Цезарь сразу начал работу по координации действий с местными партизанами из отряда «Отважный-1» под командованием бывшего директора Синявского рыбзавода Николая Рыбальченко (отрядом «Отважный-2» руководил Александр Гуда). Благодаря этому, вскоре бойцы 14-го ОВЗ стали чувствовать себя как дома в этом лабиринте донских протоков с их капризностью и сезонными изменениями фарватера.Местные партизаны в основном занимались сбором ценных разведданных. Но по прибытии 14-го ОВЗ было принято решение, соединив усилия, нанести «визит вежливости» европейским гостям. В селе Синявское, расположившееся на берегу Мёртвого Донца (рукав дельты Дона), квартировался немецкий гарнизон. В ночь на 26 октября 7 катеров отряда Куникова с партизанами на борту незамеченными проникли в Мёртвый Донец и подошли к немецкому гарнизону. Внезапный интенсивный оружейно-пулемётный огонь застал немцев врасплох. В этом рейде отряд уничтожил до 200 гитлеровцев.Вскоре, благодаря разведданным, стало известно, что упёртые нацисты продолжают стягивать к селу Синявскому силы. Это было обусловлено тем, что по берегу Мёртвого Донца проходит железная дорога, по которой немцы перебрасывают свои эшелоны к Ростову. А у села Синявское они как раз сконцентрировались. Визит решили повторить, но уже при поддержке авиации.Снова ночью, уже на 10 ноября, «куниковцы» и партизаны скрытно подошли к селу, перекрыли возможные пути отхода эшелонов и по сигналу Куникова открыли пулемётный и на сей раз и миномётный огонь (заранее на полуглиссера были установлены миномёты). За считанные минуты немецкие части и эшелоны на железнодорожных путях оказались в котле, на который и обрушилась советская авиация. И снова отряд полуглиссеров и партизан скрылся в плавнях и заросших гирлах дельты Дона. Впоследствии было установлено, что в том рейде нацисты потеряли несколько десятков единиц бронированной и автомобильной техники и несколько сотен солдат и офицеров. Это не считая того, что работа железнодорожной станции была парализована на неделю.До конца 1941 года «куниковцы» провели не одну успешную диверсионную операцию, а также участвовали в боях у местных населённых пунктах, уничтожая живую силу противника и блокируя его пути сообщения.На низовья Дона пришла зима, более суровая нежели обычно. Протоки покрылись толстой коркой льда, что, правда, дело обычное. Полуглиссера НКЛ-27 с их деревянным корпусом теперь были бесполезны, к тому же они были порядком истрёпаны в боях. Командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал Сергей Горшков отдал команду сформировать из моряков ОВЗ отряд морской пехоты. Так, Цезарь Куников, иррационально влюблённый в море (как и все влюблённые в эту стихию, включая автора, так как взаимностью она не ответит) ещё со времён неудачной попытки поступить в училище ВМФ, оказался на суше.К этому времени фронт стабилизировался. Посему «куниковцам» было поручено вести разведку и патрулирование. Однако, в связи с ледоставом территория патрулирования увеличилась значительно. Теперь для форсирования рек и протоков пехоте противника плавсредства не требовались. Следовательно, патрули были вынуждены порой впустую распалять свои силы, ввиду недостаточной мобильности и отсутствию лёгкого быстроходного транспорта.Цезарь и тут проявил свойственную ему смекалку. Куников приказал прошерстить весь Азовский район в поисках… коньков. Изысканных пируэтов от морпехов не требовалось, а вот мобильность отрядов в критические моменты повышалась многократно. В шутливой форме Цезарь сообщил об этом новшестве в письме родным: «Катаемся на коньках, ходим в разведку, постреливаем по немцам…»29 ноября 1941 года Ростов-на-Дону был освобождён от нацистов, в первый раз (второй раз немцы войдут в Ростов летом 1942 года). Улучив момент передышки в середине декабря, Куников отправляется в освобождённый город. Отправив письма родным, он осматривает город, за который они и бились, и возвращается в уже родные рыбацкие хатки, затерянные в гирлах Дона, в гневном расположении духа. Сходу он предложил организовать такую же поездку для всех политруков и партизанских агитаторов в освобождённый город, чтобы они не из газетных материалов знали, что такое нацистский «ордунг» даже на несколько дней.В одном из писем Куников напишет о Ростове: «Много сожжённых зданий. Жители некоторых кварталов целиком сгонялись и расстреливались немцами…»Однако, несмотря на стабилизацию фронта, морпехи и не думали прекратить свои дерзкие вылазки в стан противника. Диверсионные операции, проводимые по привычке ночью, стали головной болью гитлеровцев. Подрывы железнодорожных путей и автомобильных трасс вместе с транспортом заставили немцев передвигаться только в дневное время суток. В начале 1942 года Цезарь, наконец, получает долгожданное звание - майор, а, следовательно, переходит из политсостава в командный, чему судя из писем необычайно рад.К тому же стоит помнить, что руководя боевыми действиями отряда морской пехоты, Куников одновременно продолжает оставаться командиром 13-го дивизиона сторожевых кораблей Азовской военной флотилии (так теперь назывался 14-й ОВЗ). Он активно ведёт подготовку катеров к весенней навигации. Для этого он выехал в Краснодар и Армавир, чтобы лично проконтролировать ремонт матчасти дивизиона. Цезарь также прилагает усилия по организации работы ремонтных мастерских непосредственно на местах, это касается как катеров, так и вооружения. В этом человеке, поразительно для современного обывателя, в нужный момент «выпрыгивал», то новатор и рационализатор, то грамотный командир, то вдохновляющий бойцов лидер.22 апреля родненькие отремонтированные полуглиссера прибыли из Краснодара на Дон. Моряки снова «обрели крылья». Впереди их ждала Тамань, а Куников сделал ещё один шаг к бессмертному плацдарму «малоземельцев».