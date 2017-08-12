Россия победила в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2017

Российские военнослужащие победили в финальном заезде "Танкового биатлона" с общим временем 1 час 30 минут 43 секунды. На втором месте — команда Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда

Команда России победила в финальной гонке "Танкового биатлона", которая прошла в подмосковном Алабино, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.— сказали в Минобороны.Бронза досталась команде Китая, преодолевший дистанцию за 1 час 46 минут и 50 секунд. Замкнули четверку лидеров танкисты Белоруссии, завершившие дистанцию за 1 час 48 минут и 40 секунд.В 20:00 на полигоне в Алабино начинается торжественная церемония закрытия Армейских международных игр. Финальная гонка "Танкового биатлона" приурочена к этому событию.