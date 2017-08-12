21:37 12 августа

Россия победила в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2017

Команда России победила в финальной гонке "Танкового биатлона", которая прошла в подмосковном Алабино, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Российские военнослужащие победили в финальном заезде "Танкового биатлона" с общим временем 1 час 30 минут 43 секунды. На втором месте — команда Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда
— сказали в Минобороны.

Россия победила в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2017



Бронза досталась команде Китая, преодолевший дистанцию за 1 час 46 минут и 50 секунд. Замкнули четверку лидеров танкисты Белоруссии, завершившие дистанцию за 1 час 48 минут и 40 секунд.

В 20:00 на полигоне в Алабино начинается торжественная церемония закрытия Армейских международных игр. Финальная гонка "Танкового биатлона" приурочена к этому событию.


Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 35

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 20:06
    Вот это молодцы! Подарили хорошее настроение! Поздравляю всех!!!
    А китайский танк не оправдал ожидания китайских военных...
    Владыка Ситх
    1. Trevis Сегодня, 20:07
      Так я и не понял что с трансляцией было. Во сколько начало было? На мили ру написано в пять. Час ждал и ничего. Потом вроде пошло, но тормоза так достали, еще хуже чем комментатор. И такая лажа на самом интересном, до этого смотре нормально. Повтор лучше посмотрю потом.

      А вообще молодцы! Точность хорошую показали и скорость конечно!
      Trevis
      1. сибиралт Сегодня, 20:10
        Да какая там трансляция, если руководство всех каналов на Канарах. Чем они хуже наших депутатов? laughing
        Взяли от СССР всё лучшее. Отпуска, как по беременности и родам, каникулы как у школьников, зарплаты как у министров, пенсии, как у Героев Союза и каждый жаждет стать "народным".
        сибиралт
        1. Trevis Сегодня, 20:12
          Не думал я, что казахи китайцев обойдут. Молодцы!
          Trevis
          1. cniza Сегодня, 21:00
            В общем мы смогли и традиционно это наше , казахи молодцы...
            cniza
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:16
          сибиралт hi
          Да какая там трансляция, если руководство всех каналов на Канарах. Чем они хуже наших депутатов?
          "Россия1" только что два часа транслировала.Вы там часом на островах не перегрелись? laughing drinks
          Наблюдатель2014
          1. HAM Сегодня, 20:25
            Смотрите "Звезду" там полностью транслировали
            HAM
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:27
              HAM
              Сотрите "Звезду" там полностью транслировали
              Нифига! Я по "Россия1" прекрасно всё посмотрел.
              Наблюдатель2014
              1. Комментарий был удален.
                1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:33
                  Губерниев как может, feel хочет быть похожим на Озерова.Про невест и возможных невест ,танкистов говорил как мог laughing
                  Наблюдатель2014
            2. Trevis Сегодня, 20:42
              Цитата: HAM
              Смотрите "Звезду" там полностью транслировали

              Блин у меня лаги на ней были дикие. На пакрпатриоте не показывали вообще.
              Trevis
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 20:21
        Цитата: Trevis
        Точность хорошую показали и скорость конечно!

        Вот по точности большой вопрос. Это на лыжном биатлоне попал в габарит, мишень закрылась и дальше побежал. А в бою попадание "в габарит", это рикошет или непробитие брони. И на этом все может закончиться - больше пострелять противник не позволит.
        Капитан Пушкин
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:24
          Капитан Пушкин
          Вот по точности большой вопрос. Это на лыжном биатлоне попал в габарит, мишень закрылась и дальше побежал. А в бою попадание "в габарит", это рикошет или непробитие брони
          В деревне Гадюкино опять идут дожди! laughing
          Наблюдатель2014
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:11
    Россия победила в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2017
    Ура!!!! hi Смотрел полностью ! С привеликим удовольствием ! Молодцы! Кто против?! angry
    Наблюдатель2014
  3. Маз Сегодня, 20:11
    Наши круто китайцев уделали на круг полностью обогнали, на 9 минут!!!разница и стреляли чётко. Классный танк т-72Б3. Летал как птичка. При том что китайцы почти всю броню дополнительную скинули. Молодцы парни. Фейрично прошли.зрелищно.
    Маз
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:24
      Цитата: Маз
      китайцев уделали на круг полностью обогнали, на 9 минут

      Вообще-то наши обошли китайцев на 16 минут.
      Капитан Пушкин
  4. Симон Сегодня, 20:12
    Да, здравствует наша команда танкистов биатлонистов! Спасибо за удовольствие, которое я увидел! Поздравляю за первое место нашу команду! good drinks
    Симон
  5. alekc75 Сегодня, 20:16
    молодцы наши- дальше надо так держать и не позорится
    alekc75
  6. Симон Сегодня, 20:21
    Цитата: Владыка Ситх
    Вот это молодцы! Подарили хорошее настроение! Поздравляю всех!!!
    А китайский танк не оправдал ожидания китайских военных...

    Ага! За то китайские инженеры говорят, что мы у них слизали Т-50...Не уж то?! wink laughing
    Симон
  7. andr327 Сегодня, 20:25
    Эх, наши бы футболисты так выкладывались! Молодцы танкисты! Поздравления авиаторам!
    andr327
  8. Горный стрелок Сегодня, 20:32
    Смотрел. В одни ворота вынесли! Всех. И ехали лихо, и стреляли точно. МОЛОДЦЫ!!!
    И хваленый Китайский гоночный танк не смотрелся. Ни слишком быстрым, ни слишком грозным.
    Горный стрелок
  9. Masya Masya Сегодня, 20:39
    Ура!!! Поздравления нашей команде!!! love
    Посреди степи стоянка
    У нейтральной полосы
    Засыпают наши танки
    Опустили в низ носы.

    Нипочем мороз и вьюга
    Ничего их не берет
    Он механика как друга
    Каждый день скучает, ждет.

    Нипочем дожди и слякоть
    Ты надейся на него
    Танк не просто железяка
    Танк живое существо.

    Он в бою ребят прикроет
    С ним пехоте повезет
    И хоть не важно скроен
    Хоть до Львова довезет.

    От Донецка до Зугреса
    От Свердловска до Бахмут
    Наши танки ждет Одесса
    Наши танки всюду
    Всюду ждут!!!
    Казахстан! Поздравляю! Вы же наши, советские!!! love
    А зрелище захватывающее...
    Masya Masya
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:48
      Masya Masya love hi Вот ! Вот ! Марина, я давно говорил что пора танковый биатлон зимой проводить!Хватит играть в поддавки! am laughing
      Наблюдатель2014
      1. Masya Masya Сегодня, 21:08
        Цитата: Наблюдатель2014
        , я давно говорил что пора танковый биатлон зимой проводить!

        Сергей love Типа так?

        "Партнеры" подглядят, памперсы в раз замезнут! lol
        Masya Masya
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:32
          Masya Masya
          Типа так?
          А ,то laughing ! Хочу видеть индусов да и китайцев в момент передачи эстафеты! wassatИз Африки в отаплиевом спотрзале пусть стометровку сдают перед танком. laughing
          Только твоё фото исправлю feel Я жеж "Наблюдатель" как никак feel
          Наблюдатель2014
  10. ваняватный Сегодня, 20:41
    доброе зрелище , эт я вам вам как тот еще биатлонист говорю... если вовремя псевдоэкономистов из правительства расстрелять , то когда то и армату в главной роли увидим
    ваняватный
    1. Masya Masya Сегодня, 21:15
      Цитата: ваняватный
      эт я вам вам как тот еще биатлонист говорю...

      Шутка юмора...
      "Я не понимаю как в биатлоне можно прийти вторым если у тебя ружье!"
      love
      Masya Masya
      1. stalkerwalker Сегодня, 21:18
        Цитата: Masya Masya
        "Я не понимаю как в биатлоне можно прийти вторым если у тебя ружье!"

        По такой изощрённой (женской!) логике биатлон превратиться в "Игры на выживание".
        lol
        stalkerwalker
        1. Masya Masya Сегодня, 21:27
          Цитата: stalkerwalker
          По такой изощрённой (женской!) логике биатлон превратиться в "Игры на выживание".

          Да, не логика это... Анекдот... lol
          Masya Masya
          1. stalkerwalker Сегодня, 21:29
            Цитата: Masya Masya
            Да, не логика это... Анекдот...

            Знаю я.... ваши женские "анекдоты".... laughing
            stalkerwalker
            1. Masya Masya Сегодня, 21:33
              Цитата: stalkerwalker
              Знаю я.... ваши женские "анекдоты"....

              laughing laughing laughing спасибо за понятие... love
              Masya Masya
  11. mvg Сегодня, 20:48
    Финал не смотрел, а в полуфинале китайский танк вызывал уважение и по скорости и по стрельбе. А весит он на 10-ку поболее, чем Т-72Б3М. И 3 промаха подряд у него не было. И это не самый новый их танк.
    Хотелось бы посмотреть на Тип99А2 и на Т-90МС. Правда первых более 500 шт, а второй в одном экземпляре по выставкам ездит.
    И не понимаю, откуда берется коэффициент поражения мишени 0.9? Как то незаметно совсем. И стреляют с места. Не с ходу. what
    mvg
  12. andy.v.lee Сегодня, 20:49
    Ерунда этот блеантлон. Лучше бы учебные бои проводили, тогда было бы интереснее, может быть и западные страны участие приняли. А так - как "скачки на лошадях".
    С СУО - проблемы - постоянные промахи при "черепашьем движении", а если сделать стрельбу на скорости? Вообще попадать не будут?
    Стрельба с зенитного пулемета - в бою также будет? Индусы с танка не вылазили.
    В общем - есть куда расти. А пока - просто "зрелище для домохозяек".
    Хотя гордость немного есть.
    Намного интереснее узнать о поражениях, особенно по части ВВС, с подробностями.
    andy.v.lee
    1. kirgiz58 Сегодня, 21:19
      Если вам продемонстрировать "учебные бои", вы ничего не поймете совсем и потом будете кричать, что "блевотно". В танковом биатлоне демонстрируется индивидуальная подготовка экипажей и возможности машин. Плюс к этому все спланировано в угоду "смотрительности" и популяризации военной профессии. В действительности, процесс обучения танкистов построен несколько иначе, в котором есть и "учебные бои".
      kirgiz58
  13. К-50 Сегодня, 21:09
    УРА!!!!! Наши победили!!! В следующем году будет совсем жесть наверное. Китайцы "вылижут" свою "тачанку", разберут ошибки в подготовке и новая "резня". Дай боги, чтобы только на мирных полях!!! soldier
    Все команды молодцы, старались как могли и отдавали все силы.
    К-50
  14. APASUS Сегодня, 21:13
    Я безумно рад,но по мне сейчас лучше бы мы заняли первое место по выпуску именно этих танков!!Все как во сне ,мы опять на кануне войны и у нас опять перестройка.Мы в каком то кругу ,но каждый круг уничтожает нас как нацию,как генотип,как право жизни.?
    Поверишь в Сталина по неволе.................
    APASUS
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