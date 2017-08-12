Трамп заявил о готовности США к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР

Президент Трамп заявил президенту Макрону о стремлении США прекратить северокорейскую ядерную угрозу. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер для достижения этой цели

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в субботу обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.— отмечают в пресс-службе, передает РИА Новости Также лидеры обсудили необходимость противостояния "все более опасной ситуации, связанной с дестабилизирующими (действиями) Северной Кореи".В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны.КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. ЦТАК сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.