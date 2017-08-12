21:37 12 августа

Трамп заявил о готовности США к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в субботу обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Трамп заявил президенту Макрону о стремлении США прекратить северокорейскую ядерную угрозу. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер для достижения этой цели
— отмечают в пресс-службе, передает РИА Новости

Трамп заявил о готовности США к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР



Также лидеры обсудили необходимость противостояния "все более опасной ситуации, связанной с дестабилизирующими (действиями) Северной Кореи".

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. ЦТАК сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.




Использованы фотографии: © РИА Новости / Ирина Калашникова
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 21:16
    Ой ли!Этот "ковбой" совсем с катушек слетает.А вот интересно,смогут ли заштатники сделать что либо со страной обладающей ЯО?Или просто крики петухов из петушатника?
    210окв
  2. APASUS Сегодня, 21:19
    ТРамп заявил ,как типичный бизнесмен,что раком поставит С Корею! В чем ему мозгов так и не хватило ,это не корпорация и дальше может быть только лунный пейзаж.Мозгов что он практически разрушит планету не хватает?
    APASUS
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:20
    Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в субботу обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР
    Эй ! Представители французкой ветви развития человечества на сайте есть кто? Или ушли со своими нравоучениями после победы у вас на выборах этого кадра в отстой laughing Трамп! Будь внимателен! Макарон боооольшой спец по старичкам! wassat Уговорит ещё на чёрте что bully feel
    Наблюдатель2014
    1. Черный_Ватник Сегодня, 21:23
      У Трампа слишком молодая и красивая жена для Макрона... без вариантов.
      Черный_Ватник
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:25
        Черный_Ватник
        У Трампа слишком молодая и красивая жена для Макрона... без вариантов.
        Жена Трампа не повод для беспокойства ! Тут сам Трамп может пострадать.От французкого Макарона искусителя wassat laughing
        Наблюдатель2014
  4. Черный_Ватник Сегодня, 21:22
    Сколько раз этот "гениальный" бизнесмен банкротился? Вроде бы два раза? Чувствую, третий банкрот не за горами.
    Черный_Ватник
  5. Masya Masya Сегодня, 21:23
    Также лидеры обсудили необходимость противостояния "все более опасной ситуации, связанной с дестабилизирующими (действиями) Северной Кореи".

    А не Трамп ли эту "все более опасную ситуацию" подогревает? Не мешало бы ему подумать, что северокорейцы как один встанут, за родину, за Ына!!! Умрут как один... А за Трампа штатовцы умереть готовы? Сомневаюсь...
    Masya Masya
  6. ded100 Сегодня, 21:29
    С Винесуэлой обещает разобраться с кореей плюс ирак сирия афганистан не надорвется ли трампушка! laughing
    ded100
  7. Starik72 Сегодня, 21:32
    Совсем мозги у "элиты" США набекрень,идиотизм зашкаливает !!!
    Starik72
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