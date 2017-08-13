09:04 13 августа

В ВВС РФ поступили три модернизированных МиГ-31БМ

Как сообщает блог bmpd, в начале августа в распоряжение 22-го гвардейского истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО ВВО, базирующегося на аэродроме Центральная Угловая Приморского края, прибыли очередные три истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедшие модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».



Ранее в состав данного подразделения поступили 19 модернизированных истребителей МиГ-31. Перевооружение полка на данную технику осуществляется с декабря 2015 года. В его составе имеются три эскадрильи. Одна из них вооружена МиГ-31, другая Су-27СМ и Су-30М2, третья Су-35С и Су-30СМ.


Предполагается, что при достижении МиГ-31 численности в 22 машины они будут выделены в новый полк двухэскадрильного состава, который, по всей видимости, будет размещен на аэродроме Соколовка Приморского края.

Модернизация МиГ-31 проводится НАЗ «Сокол» в соответствии с двумя контрактами с военным ведомством страны от 1 августа 2011 года на поставку 60 МиГ-31БМ/БСМ к 2019 году и от ноября 2014 года на отгрузку еще 53 самолетов к концу 2018 года. В 2012 году было сдано 10 модернизированных перехватчиков МиГ-31, в 2013 году - 5, в 2014 году - 16, в 2015 году - 11, в 2016 году - 22. Всего ожидается поставка не менее 110 единиц (один из которых уже потерян).

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2784601.html
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Комментарии 9

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  1. Teberii Сегодня, 08:02
    Машина нужная,да и ресурс модернизации есть.
    Teberii
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:14
    Самый быстрый ( из действующих) самолет в мире. Очень нужный на наших просторах авиационный комплекс. Не может не радовать такая новость.
    Горный стрелок
  3. Гардамир Сегодня, 08:24
    Интересно в в советских газетах тоже писали о каждом самолёте или это было само собой разумеющимся?
    Гардамир
    1. сибиралт Сегодня, 08:29
      В советских газетах писали сколько построили заводов, фабрик, электростанций, об очередном снижении цен на товары и продовольствие, о досрочном выполнении производственных планов. hi
      сибиралт
      1. Алексей7777777 Сегодня, 08:37

        С Уважением,Дядьки... hiЭх,почитать бы сейчас Советских газет...........
        Алексей7777777
      2. Гардамир Сегодня, 08:37
        В советских газетах писали
        Благодарю! Это и хотел услышать.
        Гардамир
    2. Чёрный Сегодня, 08:43
      Да и сейчас в газетах не чаще пишут wink ....просто в Советское время еще не было интернета и такого количества блогеров (сплетников) smile
      Чёрный
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:38
    Хорошая "птичка " , и главное что реально очень нужная. Тем более что реально аналогов с учетом ее высотности у 31го нету.
    Изгоняющий либероидов
  5. san4es Сегодня, 08:56

    Состоит на вооружении
    -Авиация Военно-Морского Флота Российской Федерации — 12 МиГ-31Б/МиГ-31БС и 20 МиГ-31БМ, по состоянию на 2016 год
    -Воздушно-космические силы Российской Федерации — 40 МиГ-31Б/МиГ-31БС и 40 МиГ-31БМ, по состоянию на 2016 год
    -Военно-морская авиация Северного флота — 20 МиГ-31БМ, по состоянию на 2016 год
    -6-я армия ВВС и ПВО Балтийского флота — 31 МиГ-31, по состоянию на 2016 год
    -14-я армия ВВС и ПВО ВВС ЦВО — 50 МиГ-31Б/МиГ-31БС/МиГ-31БМ, по состоянию на 2016 год
    -Военно-морская авиация Тихоокеанского флота — 12 МиГ-31Б/БС, по состоянию на 2016 год
    -11-я армия ВВС и ПВО Тихоокеанского флота — 20 МиГ-31Б/БС, по состоянию на 2016 год + 3 машины soldier
    san4es
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