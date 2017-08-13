09:03 13 августа

СМИ: Трамп подозревает своего советника в передаче СМИ секретной информации

Согласно информации РИА Новости, интернет-издание Axios, ссылаясь на источники из окружения президента США, сообщает об имеющихся у Дональда Трампа подозрениях в отношении его советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, который может стоять за утечками сведений о деятельности американской администрации.



Указывается, что Трамп высказал имеющиеся сомнения своим сторонникам. Как полагает издание, на Бэннона возлагается вина за распространение данных о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Со слов источников, Трамп был недоволен взаимодействием Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.


Как сообщает издание, Трампу "надоела… самореклама Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси". На текущий момент сократилось время, проводимое советником с президентом. В этих условиях, высока вероятность увольнения Бэннона. Против него активно выступают дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.

Бэннон отказался от комментариев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:55
    СМИ: Трамп подозревает своего советника в передаче СМИ секретной информации
    Не скучно правительство США живёт однако.Веселье каждый день.И вот, вот войну ядерную готовы развязать .И друг друга чёрте в чём обвиняют.Лимпопо от Айболита спасают. wassat И каждый божий день дурь такую несут, что закрадываются смутные сомнения С башкой там всё нормально?
    Наблюдатель2014
    1. Алексей7777777 Сегодня, 08:57
      Что да,то да... hi Как бы это веселье нам боком не вылезло,а так-пусть себе веселятся,чем бы не тешились,лишь бы не плакали... wink
      Алексей7777777
  2. Masya Masya Сегодня, 08:56
    Не только мания величия, ещё и мания преследования... Шиза конкретная... lol
    Masya Masya
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:57
    Эта чехарда будет продолжаться бесконечно, пока Трамп не покинет пост. Скоро покинет, надо полагать.
    Горный стрелок
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