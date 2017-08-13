СМИ: Трамп подозревает своего советника в передаче СМИ секретной информации
Согласно информации РИА Новости, интернет-издание Axios, ссылаясь на источники из окружения президента США, сообщает об имеющихся у Дональда Трампа подозрениях в отношении его советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, который может стоять за утечками сведений о деятельности американской администрации.
Указывается, что Трамп высказал имеющиеся сомнения своим сторонникам. Как полагает издание, на Бэннона возлагается вина за распространение данных о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Со слов источников, Трамп был недоволен взаимодействием Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.
Как сообщает издание, Трампу "надоела… самореклама Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси". На текущий момент сократилось время, проводимое советником с президентом. В этих условиях, высока вероятность увольнения Бэннона. Против него активно выступают дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.
Бэннон отказался от комментариев.
Указывается, что Трамп высказал имеющиеся сомнения своим сторонникам. Как полагает издание, на Бэннона возлагается вина за распространение данных о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Со слов источников, Трамп был недоволен взаимодействием Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.
Как сообщает издание, Трампу "надоела… самореклама Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси". На текущий момент сократилось время, проводимое советником с президентом. В этих условиях, высока вероятность увольнения Бэннона. Против него активно выступают дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.
Бэннон отказался от комментариев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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