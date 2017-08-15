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Бундесвер в панике
Как докладывается в пояснительной записке министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, в последнее время резко ухудшились показатели подготовки немецких танкистов. Особенно это касается результатов стрельб на танках «Леопард-2А» различных модификаций.
Как отмечается в записке, наводчики повсеместно жалуются на быструю утомляемость и «туман в глазах», что не позволяет им успешно поражать мишени. Более того, эти же явления также начали замечаться и у американских танкистов на машинах «М1А2 Абрамс». Ухудшение зрения сопровождается общей слабостью, дрожанием рук и расстройством желудка.
Немецкий танкист Ганс Шульце из 12-й танковой бригады «Верхний Пфальц» (Амберг) свидетельствует:
— Я заметил, что не могу точно попасть в мишень, и это меня сильно обеспокоило. Я пожаловался своему командиру танка Иоахиму Фасту. Он попробовал выстрелить и также промазал. Позднее на разговоре во время ужина я услышал такие же разговоры от членов других экипажей. На следующий день мы отстрелялись нормально, однако во время очередных стрельб через неделю картина повторилась.
Я решил тайно обратиться к врачу-психиатру, так как решил, что мои ошибки связаны именно с психикой, а не с болезнью. И вероятным применением какого-то нового русского оружия, возможно, со спутников.
В разговоре с профессором Людвигом Кляйном я попросил его никому не рассказывать о том, что я при работе с системой управления огнём «EMES 15» вижу рядом с мишенью несколько русских танков «Т-34-85», которые уже ведут огонь по нашему танку.
Затем рядом появляются тяжелые танки «ИС-2». Я пытаюсь поймать их в прицел, стреляю, но они исчезают, а потом появляются где-то на новом месте. В конце концов, я просто физически ощущаю летящий в меня 152-мм фугасный снаряд, выпущенный из русской «ИСУ-152» «Зверобой»…
В своем отчёте Министерству обороны ФРГ профессор Кляйн, подтвердив факт заболевания рядового Шульце, в качестве доказательства привел его слова о том, что во время совместного отдыха в одной из пивных Амберга на такие же явления массово жаловались другие военнослужащие 12-й бригады бундесвера, которые просто боятся докладывать своим командирам о данных фактах, опасаясь быть уволенными.
Более того, отметил профессор Кляйн, некоторые танкисты наблюдали над учебными полями полигона целые эскадрильи русских штурмовиков «Ил-2» «Шварце тод» — «Чёрная смерть», из-за чего их внимание оказывалось полностью рассеянным.
На совещании в Министерстве обороны ФРГ, посвященном данной проблеме, вначале был заслушан доклад об инциденте 22 июня 2017-го года в Чёрном море, где одновременно на нескольких десятках американских кораблей был замечен одновременный сбой в работе системы GPS, которая стала давать неправильные данные о положении судов.
Один из кораблей ВМС США, судя по показаниям GPS, очутился в 32 километрах от моря, в районе российского города Геленджика, на суше. В военное ведомство США был отправлен отчёт о непонятном поведении электронных систем. Пентагон немедленно сообщил о произошедшем сбое своим союзникам, посчитав, что Россия, вероятно, использовала новый тип неизвестного ранее вооружения.
Профессор Людвиг Кляйн, приведя примеры расстройства внимания танкистов бундесвера, далее на совещании заявил:
— Такое массовое и, я бы сказал, одномоментное нарушение функций деятельности головного мозга и последующее рассеяние внимания у большого количества военнослужащих невозможно без применения какого-то особого типа целевого воздействия. Уверен, что за всем этим стоят русские…
В заключение министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отметила, что одним из действенных способов противодействия русским может стать недавно созданный специальный Центр психологической помощи для представителей ЛГБТ, которых в бундесвере около 7 процентов, или 17 тысяч человек. По свидетельству профессора Людвига Кляйна, военнослужащие бундесвера с нетрадиционной сексуальной ориентацией менее других склонны к реакции на неизвестное оружие русских.
Автор: Иоганн Лернер
Как докладывается в пояснительной записке министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, в последнее время резко ухудшились показатели подготовки немецких танкистов. Особенно это касается результатов стрельб на танках «Леопард-2А» различных модификаций.
Как отмечается в записке, наводчики повсеместно жалуются на быструю утомляемость и «туман в глазах», что не позволяет им успешно поражать мишени. Более того, эти же явления также начали замечаться и у американских танкистов на машинах «М1А2 Абрамс». Ухудшение зрения сопровождается общей слабостью, дрожанием рук и расстройством желудка.
Немецкий танкист Ганс Шульце из 12-й танковой бригады «Верхний Пфальц» (Амберг) свидетельствует:
— Я заметил, что не могу точно попасть в мишень, и это меня сильно обеспокоило. Я пожаловался своему командиру танка Иоахиму Фасту. Он попробовал выстрелить и также промазал. Позднее на разговоре во время ужина я услышал такие же разговоры от членов других экипажей. На следующий день мы отстрелялись нормально, однако во время очередных стрельб через неделю картина повторилась.
Я решил тайно обратиться к врачу-психиатру, так как решил, что мои ошибки связаны именно с психикой, а не с болезнью. И вероятным применением какого-то нового русского оружия, возможно, со спутников.
В разговоре с профессором Людвигом Кляйном я попросил его никому не рассказывать о том, что я при работе с системой управления огнём «EMES 15» вижу рядом с мишенью несколько русских танков «Т-34-85», которые уже ведут огонь по нашему танку.
Затем рядом появляются тяжелые танки «ИС-2». Я пытаюсь поймать их в прицел, стреляю, но они исчезают, а потом появляются где-то на новом месте. В конце концов, я просто физически ощущаю летящий в меня 152-мм фугасный снаряд, выпущенный из русской «ИСУ-152» «Зверобой»…
В своем отчёте Министерству обороны ФРГ профессор Кляйн, подтвердив факт заболевания рядового Шульце, в качестве доказательства привел его слова о том, что во время совместного отдыха в одной из пивных Амберга на такие же явления массово жаловались другие военнослужащие 12-й бригады бундесвера, которые просто боятся докладывать своим командирам о данных фактах, опасаясь быть уволенными.
Более того, отметил профессор Кляйн, некоторые танкисты наблюдали над учебными полями полигона целые эскадрильи русских штурмовиков «Ил-2» «Шварце тод» — «Чёрная смерть», из-за чего их внимание оказывалось полностью рассеянным.
На совещании в Министерстве обороны ФРГ, посвященном данной проблеме, вначале был заслушан доклад об инциденте 22 июня 2017-го года в Чёрном море, где одновременно на нескольких десятках американских кораблей был замечен одновременный сбой в работе системы GPS, которая стала давать неправильные данные о положении судов.
Один из кораблей ВМС США, судя по показаниям GPS, очутился в 32 километрах от моря, в районе российского города Геленджика, на суше. В военное ведомство США был отправлен отчёт о непонятном поведении электронных систем. Пентагон немедленно сообщил о произошедшем сбое своим союзникам, посчитав, что Россия, вероятно, использовала новый тип неизвестного ранее вооружения.
Профессор Людвиг Кляйн, приведя примеры расстройства внимания танкистов бундесвера, далее на совещании заявил:
— Такое массовое и, я бы сказал, одномоментное нарушение функций деятельности головного мозга и последующее рассеяние внимания у большого количества военнослужащих невозможно без применения какого-то особого типа целевого воздействия. Уверен, что за всем этим стоят русские…
В заключение министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отметила, что одним из действенных способов противодействия русским может стать недавно созданный специальный Центр психологической помощи для представителей ЛГБТ, которых в бундесвере около 7 процентов, или 17 тысяч человек. По свидетельству профессора Людвига Кляйна, военнослужащие бундесвера с нетрадиционной сексуальной ориентацией менее других склонны к реакции на неизвестное оружие русских.
Автор: Иоганн Лернер
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