Бундесвер в панике

Как докладывается в пояснительной записке министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, в последнее время резко ухудшились показатели подготовки немецких танкистов. Особенно это касается результатов стрельб на танках «Леопард-2А» различных модификаций.Как отмечается в записке, наводчики повсеместно жалуются на быструю утомляемость и «туман в глазах», что не позволяет им успешно поражать мишени. Более того, эти же явления также начали замечаться и у американских танкистов на машинах «М1А2 Абрамс». Ухудшение зрения сопровождается общей слабостью, дрожанием рук и расстройством желудка.Немецкий танкист Ганс Шульце из 12-й танковой бригады «Верхний Пфальц» (Амберг) свидетельствует:В своем отчёте Министерству обороны ФРГ профессор Кляйн, подтвердив факт заболевания рядового Шульце, в качестве доказательства привел его слова о том, что во время совместного отдыха в одной из пивных Амберга на такие же явления массово жаловались другие военнослужащие 12-й бригады бундесвера, которые просто боятся докладывать своим командирам о данных фактах, опасаясь быть уволенными.Более того, отметил профессор Кляйн, некоторые танкисты наблюдали над учебными полями полигона целые эскадрильи русских штурмовиков «Ил-2» «Шварце тод» — «Чёрная смерть», из-за чего их внимание оказывалось полностью рассеянным.На совещании в Министерстве обороны ФРГ, посвященном данной проблеме, вначале был заслушан доклад об инциденте 22 июня 2017-го года в Чёрном море, где одновременно на нескольких десятках американских кораблей был замечен одновременный сбой в работе системы GPS, которая стала давать неправильные данные о положении судов.Один из кораблей ВМС США, судя по показаниям GPS, очутился в 32 километрах от моря, в районе российского города Геленджика, на суше. В военное ведомство США был отправлен отчёт о непонятном поведении электронных систем. Пентагон немедленно сообщил о произошедшем сбое своим союзникам, посчитав, что Россия, вероятно, использовала новый тип неизвестного ранее вооружения.Профессор Людвиг Кляйн, приведя примеры расстройства внимания танкистов бундесвера, далее на совещании заявил:В заключение министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отметила, что одним из действенных способов противодействия русским может стать недавно созданный специальный Центр психологической помощи для представителей ЛГБТ, которых в бундесвере около 7 процентов, или 17 тысяч человек. По свидетельству профессора Людвига Кляйна, военнослужащие бундесвера с нетрадиционной сексуальной ориентацией менее других склонны к реакции на неизвестное оружие русских.