05:48 15 августа
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Бундесвер в панике

Бундесвер в панике


Как докладывается в пояснительной записке министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, в последнее время резко ухудшились показатели подготовки немецких танкистов. Особенно это касается результатов стрельб на танках «Леопард-2А» различных модификаций.




Как отмечается в записке, наводчики повсеместно жалуются на быструю утомляемость и «туман в глазах», что не позволяет им успешно поражать мишени. Более того, эти же явления также начали замечаться и у американских танкистов на машинах «М1А2 Абрамс». Ухудшение зрения сопровождается общей слабостью, дрожанием рук и расстройством желудка.

Немецкий танкист Ганс Шульце из 12-й танковой бригады «Верхний Пфальц» (Амберг) свидетельствует:

— Я заметил, что не могу точно попасть в мишень, и это меня сильно обеспокоило. Я пожаловался своему командиру танка Иоахиму Фасту. Он попробовал выстрелить и также промазал. Позднее на разговоре во время ужина я услышал такие же разговоры от членов других экипажей. На следующий день мы отстрелялись нормально, однако во время очередных стрельб через неделю картина повторилась.

Я решил тайно обратиться к врачу-психиатру, так как решил, что мои ошибки связаны именно с психикой, а не с болезнью. И вероятным применением какого-то нового русского оружия, возможно, со спутников.

В разговоре с профессором Людвигом Кляйном я попросил его никому не рассказывать о том, что я при работе с системой управления огнём «EMES 15» вижу рядом с мишенью несколько русских танков «Т-34-85», которые уже ведут огонь по нашему танку.



Затем рядом появляются тяжелые танки «ИС-2». Я пытаюсь поймать их в прицел, стреляю, но они исчезают, а потом появляются где-то на новом месте. В конце концов, я просто физически ощущаю летящий в меня 152-мм фугасный снаряд, выпущенный из русской «ИСУ-152» «Зверобой»…

В своем отчёте Министерству обороны ФРГ профессор Кляйн, подтвердив факт заболевания рядового Шульце, в качестве доказательства привел его слова о том, что во время совместного отдыха в одной из пивных Амберга на такие же явления массово жаловались другие военнослужащие 12-й бригады бундесвера, которые просто боятся докладывать своим командирам о данных фактах, опасаясь быть уволенными.



Более того, отметил профессор Кляйн, некоторые танкисты наблюдали над учебными полями полигона целые эскадрильи русских штурмовиков «Ил-2» «Шварце тод» — «Чёрная смерть», из-за чего их внимание оказывалось полностью рассеянным.

На совещании в Министерстве обороны ФРГ, посвященном данной проблеме, вначале был заслушан доклад об инциденте 22 июня 2017-го года в Чёрном море, где одновременно на нескольких десятках американских кораблей был замечен одновременный сбой в работе системы GPS, которая стала давать неправильные данные о положении судов.

Один из кораблей ВМС США, судя по показаниям GPS, очутился в 32 километрах от моря, в районе российского города Геленджика, на суше. В военное ведомство США был отправлен отчёт о непонятном поведении электронных систем. Пентагон немедленно сообщил о произошедшем сбое своим союзникам, посчитав, что Россия, вероятно, использовала новый тип неизвестного ранее вооружения.

Профессор Людвиг Кляйн, приведя примеры расстройства внимания танкистов бундесвера, далее на совещании заявил:

— Такое массовое и, я бы сказал, одномоментное нарушение функций деятельности головного мозга и последующее рассеяние внимания у большого количества военнослужащих невозможно без применения какого-то особого типа целевого воздействия. Уверен, что за всем этим стоят русские…

В заключение министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отметила, что одним из действенных способов противодействия русским может стать недавно созданный специальный Центр психологической помощи для представителей ЛГБТ, которых в бундесвере около 7 процентов, или 17 тысяч человек. По свидетельству профессора Людвига Кляйна, военнослужащие бундесвера с нетрадиционной сексуальной ориентацией менее других склонны к реакции на неизвестное оружие русских.
Автор: Иоганн Лернер


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Комментарии 5

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  1. Ураган70 Сегодня, 05:25
    Дурилка министр обороны... Тевтоны, балующиеся под хвост, до потемнения в глазах... Браво бундесвер! Бисмарк даже в гробу в шоке...
    Ураган70
    1. Spartanez300 Сегодня, 05:33
      Хорошо когда свою бездарность есть на кого свалить , в данном и во всех остальных случаях всегда можно свалить на Россию . А вообще крыша у ребят конкретно едет , меньше с наркотой надо баловаться . И что особенно радует если это правда мы испытываем свое новое оружие .
      Spartanez300
      1. Смог Сегодня, 05:40
        Да ладно вам, мужики... Вот где ключевое то-
        По свидетельству профессора Людвига Кляйна, военнослужащие бундесвера с нетрадиционной сексуальной ориентацией менее других склонны к реакции на неизвестное оружие русских.
        laughing laughing Даешь боевых пе диков в бундесвер.!!!!!!! lol
        Смог
  2. Masya Masya Сегодня, 05:36
    — Такое массовое и, я бы сказал, одномоментное нарушение функций деятельности головного мозга и последующее рассеяние внимания у большого количества военнослужащих невозможно без применения какого-то особого типа целевого воздействия. Уверен, что за всем этим стоят русские…

    паранойя шагает по планете... wink а виноваты, естественно русские, кто же ещё то...
    Masya Masya
  3. К0щей Сегодня, 05:42
    laughing под столом))) представляю, как он вещал дохтуру: "сначала я заметил несколько т-34-85, потом показался ис-2... последнее что помню вспышка от ису-152 и черный чемодан падающий на мой танк" wassat
    возможно наводчик решил свалить на пенсию по-раньше)) а если правда - не зря наши АрмИ проводят и учения - обновили воспоминания "друзьям")))
    К0щей
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