12:03 13 августа

Ми-171Ш ВВС Хорватии пройдут капремонт в РФ

Согласно информации блога bmpd, хорватский интернет-портал «Vijesti.hr» сообщает о принятии военным ведомством страны решения о проведении в России капитального ремонта 10 вертолетов Ми-171Ш ВВС и ПВО Хорватии.

В качестве других площадок рассматривались Словакия и Украина, предлагавшие свои услуги в рамках тендера.

На ремонт, ожидающийся в течение 20 месяцев, и техническое обслуживание вертолетов предполагается потратить 207 млн. кун (33,12 млн. долл.).




Как полагает сербский эксперт по авиации Светозар Йоканович, размещение ремонта в РФ было единственным разумным решением, поскольку лишь российские заводы имеют всю необходимую документацию и обладают лицензией на осуществление капитального ремонта вертолетов Ми-171Ш.

В Хорватии 10 вертолетов Ми-171Ш производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод" оказались в 2007 – 2008 годах в рамках реализации контракта стоимостью примерно 65 млн. долл., заключенного в счет оплаты советского долга перед бывшей Югославией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:29
    заключенного в счет оплаты советского долга перед бывшей Югославией.

    Это что то новое , мы еще кому то должны? Да еще хорватам , которые сербов мочили...Я в осадок упал мужики!
    ОТДЕЛ
    1. сибиралт Сегодня, 11:30
      Мы и за царские долги рассчитались при новой власти, а купленные за золото у шведов земли подарили прибалтам. Теперь мы им же еще и должны за оккупацию belay
      сибиралт
  2. Mixweb Сегодня, 09:32
    В Хорватии 10 вертолетов Ми-171Ш производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод" оказались в 2007 – 2008 годах в рамках реализации контракта стоимостью примерно 65 млн. долл., заключенного в счет оплаты советского долга перед бывшей Югославией.

    Чужие долги прощаем, а свои выплачиваем. Да Югославия во много раз больше России должна. У меня с каждой такой новостью крепнет уверенность, что у власти у нас находятся враги. И чем дольше они наверху, тем больший вред они принесут нашей Родине...
    Mixweb
    1. tanit Сегодня, 10:00
      Цитата: Mixweb
      Чужие долги прощаем, а свои выплачиваем. Да Югославия во много раз больше России должна. У меня с каждой такой новостью крепнет уверенность, что у власти у нас находятся враги. И чем дольше они наверху, тем больший вред они принесут нашей Родине...
      Nj tcnm?
      То есть, по-вашему, Советский Союз был злом? belay А долги всяких не хороших выплачивают только предатели? belay

      Цитата: Mixweb
      В Хорватии 10 вертолетов Ми-171Ш производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод" оказались в 2007 – 2008 годах в рамках реализации контракта стоимостью примерно 65 млн. долл., заключенного в счет оплаты советского долга перед бывшей Югославией.

      Чужие долги прощаем, а свои выплачиваем. Да Югославия во много раз больше России должна. У меня с каждой такой новостью крепнет уверенность, что у власти у нас находятся враги. И чем дольше они наверху, тем больший вред они принесут нашей Родине...

      А у меня "крепнет уверенность" - что предатели не только у власти. request
      tanit
      1. Mixweb Сегодня, 11:35
        И где я по-вашему СССР злом назвал? Предательством является не выплачивание долгов, а то, что их прощают всем подряд. Создается репутация государства, которое можно тупо кинуть. Набрать чего-нибудь в долг и не платить, все равно потом простят долги.
        Mixweb
  3. pvv113 Сегодня, 09:39
    В качестве других площадок рассматривались Словакия и Украина, предлагавшие свои услуги в рамках тендера

    Опыт работы с Украиной у хорватов уже есть. wink
    pvv113
    1. Logall Сегодня, 09:54
      Цитата: pvv113
      Опыт работы с Украиной у хорватов уже есть.

      Печальный? В связи с последними событиями-другой не рассматриваю...
      Logall
      1. tanit Сегодня, 10:03
        Цитата: Logall
        Печальный?

        Наоборот - положительный. laughing С лохотронщиками хорваты решили дел не иметь. smile
        tanit
        1. samoletil18 Сегодня, 10:09
          Велик и могуч язык русский! Слова ПЕЧАЛЬНЫЙ и ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ оказались антонимами (противоположными). Нам русскоговорящим всё понятно и логично, а остальным беда головного мозга при переводе lol
          samoletil18
      2. pvv113 Сегодня, 10:11
        Даже хуже, чем печальный - хорваты практически без истребителей остались laughing
        pvv113
        1. tanit Сегодня, 10:12
          Цитата: pvv113
          хорваты практически без истребителей остались

          Нет истребителей -нет потерь. laughing Сплошной хорватский позитив. laughing
          tanit
          1. pvv113 Сегодня, 10:16
            Ваш оптимизм импонирует! good
            pvv113
    2. iliitchitch Сегодня, 10:12
      Цитата: pvv113
      Опыт работы с Украиной у хорватов уже есть.

      Словаки и хохлы-то причём ??? Эти вам гайки накрутят ... Хоть мозгов и денег у хорватов хватило к производителю обратиться . Падают вертушки иногда с неба , если без ТО . Даже "восьмёрки" неубиваемые .
      И , кстати , вопрос , почему изначально в контракте полное сопровождение не прописано было ?
      iliitchitch
      1. pvv113 Сегодня, 10:14
        Цитата: iliitchitch
        Словаки и хохлы-то причём ???

        Эти, видать, на халяву хотели бабки срубить, но хорваты поумнели
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 10:23
          Воистину-русскому хорошо, когда соседу плохо. А когда "плохому" соседу-просто праздник!
          Logall
          1. tanit Сегодня, 10:41
            Да ладно Вам. Кому тут плохо-то? Хорватам? Ну, не соседи, но так и сделали правильный выбор. laughing Словакам? Так - то же не соседи, да и чем им плохо от этого? laughing Украине? Соседи, да. Но зато - ни кого не посадят за не выполнение контракта. laughing
            tanit
            1. Logall Сегодня, 10:47
              Мне не плохо! Мне ХОРОШО!!! Я же РУССКИЙ!
              Если вы не поняли-это был сарказм!!!
              Logall
              1. tanit Сегодня, 10:55
                Цитата: Logall
                Если вы не поняли-это был сарказм!!!

                Если бы не понял -не ухмылялся бы. laughing
                tanit
  4. APASUS Сегодня, 10:16
    Я вот не в курсе,но кто дает потом гарантию на произведенные работы ,если ремонт проводить не у производителя.Я понимаю когда это сертифицированный центр,но когда это делают местные умельцы,ждать и надеяться
    APASUS
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:47
    Хорваты убивали сербов, хорватские усташи - это аналог украинских бандеровцев, их символ теперь официальный герб и флаг Хорватии, а мы их вооружаем, да еще за долги СССР?! Это как так? А почему хорватам передали эти вертолеты за долги перед Югославией, а не Сербии например? Ничего не понимаю...
    Ratmir_Ryazan
    1. tanit Сегодня, 11:01
      А сербские четники -аналог кого?
      tanit
      1. tanit Сегодня, 11:04
        Югославские долги были поделены между бывшими Югославскими республиками. России там не было, а Сербия на себя всю тяжесть взять не рискнула. Поэтому -и расплачиваться приходится перед каждой теперешней отдельно взятой страной.
        tanit
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