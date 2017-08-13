Ми-171Ш ВВС Хорватии пройдут капремонт в РФ
Согласно информации блога bmpd, хорватский интернет-портал «Vijesti.hr» сообщает о принятии военным ведомством страны решения о проведении в России капитального ремонта 10 вертолетов Ми-171Ш ВВС и ПВО Хорватии.
В качестве других площадок рассматривались Словакия и Украина, предлагавшие свои услуги в рамках тендера.
На ремонт, ожидающийся в течение 20 месяцев, и техническое обслуживание вертолетов предполагается потратить 207 млн. кун (33,12 млн. долл.).
Как полагает сербский эксперт по авиации Светозар Йоканович, размещение ремонта в РФ было единственным разумным решением, поскольку лишь российские заводы имеют всю необходимую документацию и обладают лицензией на осуществление капитального ремонта вертолетов Ми-171Ш.
В Хорватии 10 вертолетов Ми-171Ш производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод" оказались в 2007 – 2008 годах в рамках реализации контракта стоимостью примерно 65 млн. долл., заключенного в счет оплаты советского долга перед бывшей Югославией.
В качестве других площадок рассматривались Словакия и Украина, предлагавшие свои услуги в рамках тендера.
На ремонт, ожидающийся в течение 20 месяцев, и техническое обслуживание вертолетов предполагается потратить 207 млн. кун (33,12 млн. долл.).
Как полагает сербский эксперт по авиации Светозар Йоканович, размещение ремонта в РФ было единственным разумным решением, поскольку лишь российские заводы имеют всю необходимую документацию и обладают лицензией на осуществление капитального ремонта вертолетов Ми-171Ш.
В Хорватии 10 вертолетов Ми-171Ш производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод" оказались в 2007 – 2008 годах в рамках реализации контракта стоимостью примерно 65 млн. долл., заключенного в счет оплаты советского долга перед бывшей Югославией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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