Мощь сирийской артиллерии в действии Сегодня, 13:30 Сирийские военкоры смонтировали эффектный ролик, посвященный артиллерии Вооруженных сил САР. 0 Сирийцы смонтировали эффектный ролик о боевых буднях армии Сирийские военкоры показали «работу» российских Су-34 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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