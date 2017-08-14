Украинские события для «чайников»

Трагические события на Украине объясняют по-разному, можно объяснить и по-простому. Всё дело в зависти к Европе, такой же, какая когда-то погубила СССР. Тем более что Европа ещё и подмигивала Украине: предложила сначала «Восточное партнёрство», а потом евроассоциацию.Народ бывает прост, как ребёнок, и обмануть его не трудно, что доказывают постоянно разного рода напёрсточники. Евроремонт и евроблагополучие Украины казались близкими и вполне реальными, надо было только сделать европейский выбор, и отказаться от русского имени. Чтобы стать европейцами. Такое требование выставила Европа, и поддерживала тех политиков, которые выступали с позиций: Украина не только не Россия, но Анти-Россия. В общем, повторилась библейская история о чечевичной похлёбке за «бесполезное» право первородства.Бывший украинский политолог Владимир Корнилов рассказывает, как доказывали это, теоретически, доморощенные мудрецы на телеканалах задолго до Евромайдана: триста лет Украина лежала под Россией, почему бы теперь под Европой не полежать? Выгоды ведь очевидны, Европа-то богаче России! Подразумевалось: и нам обломится от щедрот европейских…На эту ложь купилась и часть русскоязычного населения Украины. У меня родственники на Донбассе, не раз слышал от них эти аргументы, даже в начале 2014 года. Простые доводы, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, отвергались: Европа же цивилизованная, она не обманет…Желание сменить ориентацию на европейскую было осознанным и проникло, что называется, в массы. Украинские элиты консолидировано легли под Запад, и были последовательны: продаваться, так не глядя, не читали даже трактат об евроассоциации.Президент Янукович тоже был за евроассоциацию, но хотел поторговаться с Европой, подороже продаться, и с Россией не хотел рвать до конца, думал, как умное теляти, от двух маток сосать. И получил Евромайдан, чудом спасся от расправы: президент Путин в последний момент вытащил. Других, вздумавших не доверять Европе, цэевропейцы ставили на колени и наказывали, в назидание. Европа радостно приветствовала такие проявления любви и прав человека.Прозрение произошло позже, когда Европа полностью поддержала госпереворот нацистских бандеровских вооружённых формирований, и откровенных нацистов в майданной власти вроде Парубия, Тягныбока, Авакова и других, когда она в упор не увидела массовые убийства на Евромайдане, под Корсунью, в Мариуполе, в Одессе, но было слишком поздно. Спасти от бандеровских погромов удалось только Крым и часть Донбасса, при поддержке России. Вот цена европейской чечевичной похлёбки, которую ест сегодня вся Украина.Минские соглашения давали шанс установившемуся майданному режиму одуматься, прекратить репрессии на Юго-Востоке страны, можно сказать, они имели целью восстановить Украину Януковича без Януковича. Без иллюзий его времени, и без нацистов. Однако, этот шанс упущен, об этом Путин сказал в Сочи весной этого года на встрече с канцлером Меркель.Сегодня бандеровцы действительно строят своё националистическое государство, они полностью отказались от преемства Советской Украины, и в декларациях и в реальной политике декоммунизации, десоветизации и антирусскости. Таким образом, они подтверждают свой госпереворот и теряют «право первородства»: права на все приобретения Советской Украины - они к ним не имеют никакого отношения. У бандеровцев нет прав не только на Крым и Донбасс, но и на всю Новороссию. Это земли бывшей Советской Украины, бандеровская Украина оккупировала их обманом, благодаря поддержке и евродемагогии Европы, за что она ещё ответит России.Принесла первые плоды европейская ориентация Украины. Социолог Копатько, опираясь на данные статистики, сообщает: уже состоялась деиндустриализация Украины, отмечается высокий уровень тревожности в обществе, ситуация в целом не стабильная. Случайный форс-мажор может всё обрушить, а ведь на руках у населения миллионы стволов неучтённого оружия. Пропасть с Россией – всё глубже.В результате такой евроассоциации начал разрушаться былой консенсус украинских элит: уже кровный их бизнес приходит в упадок или отбирается, уничтожается. Миллиардер Дмитрий Фирташ предсказывает даже антиевропейский поворот Украины. Примечательно, что Австрия не выдала Фирташа, где он сейчас прячется, США, обвиняющим его, как и всех своих врагов, в коррупции.Обман евроассоциации всё более нагляден, его не скроешь, как бы майданный режим не закручивал гайки своих репрессий. Осень на Украине вряд ли будет тихой: обозреватели, от Вадима Карасёва до Ростислава Ищенко говорят, что будет так тихо, аж караул!В любом случае, бандеровскую Украину ожидает печальная судьба. Для Европы и США она – расходный материал, для России – предатель общерусского дела.